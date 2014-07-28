TOP NEWS Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО) Премьер-министр контролируемого Демпартией правительства Павел Филип распространил видеообращение, в котором призвал граждан Молдовы надеяться на лучшую жизнь, даже в условиях нехватки денег и повышающихся тарифов. Подробнее

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Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО) 30 декабрь 2016 г. 21:12 | Просмотров: 3703 Премьер-министр контролируемого Демпартией правительства Павел Филип распространил видеообращение, в котором призвал граждан Молдовы надеяться на лучшую жизнь, даже в условиях нехватки денег и повышающихся тарифов.

Почему Плахотнюк не может быть частью «решения» для Молдовы 30 декабрь 2016 г. 20:40 | Просмотров: 6284 В последнее время достаточно многие в Молдове и за ее пределами в беседах со мной задают один и тот же вопрос: «Не может ли Плахотнюк из части “проблемы” стать частью “решения” для Молдовы?».

Додон пообещал обязать своего приятеля вернуть часть из украденных миллиардов (ФОТО) 30 декабрь 2016 г. 20:28 | Просмотров: 7557 Считающий себя всенародно избранным президентом Игорь Додон бъявил, что подписанная им первая законодательная инициатива преследует цель заставить виновных в «краже века» вернуть украденные средства.

Разыскиваемый Интерполом бывший депутат Демпартии свободно ходит по зданию правительства Молдовы (ФОТО) 30 декабрь 2016 г. 18:56 | Просмотров: 4867 Приговоренный в Румынии к четырем годам тюрьмы бывший депутат возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии, Валерий Гума, был беспрепятственно принят премьер-министром Павлом Филипом.

Путин решил проявить терпимость в ответ на выдворение российских дипломатов из США 30 декабрь 2016 г. 18:31 | Просмотров: 911 Президент России решил не предпринимать симметричных мер в отношении американских дипломатов, после решения Барака Обамы о выдворении 35 российских дипломатов из США.

Вашингтон высылает 35 российских дипломатов, Москва обещает адекватно ответить 30 декабрь 2016 г. 10:24 | Просмотров: 1003 Госдепартамент США в четверг объявил о выдворении в течение 72 часов из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, которые в США приписывают России.

Власти вложили десятки миллионов леев в ремонт зданий закрываемых судов 29 декабрь 2016 г. 19:34 | Просмотров: 1834 Десятки миллионов леев были инвестированы в здания судов, которые будут закрыты в ближайшие годы на основе инициированного властями процесса реформы.

Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО) 29 декабрь 2016 г. 08:35 | Просмотров: 17761 Каждое утро, окрестности дома, в котором проживает олигарх, председатель Демпартии Владимир Плахотнюк, патрулируются со специально обученной розыскной собакой.

Обама распространил «Закон Магнитского» и на Молдову 28 декабрь 2016 г. 17:05 | Просмотров: 3722 «Глобальный закон Магнитского» вошел в подписанный президентом США закон о военном бюджете на 2017 год.

Суд отказал прокурору в бездоказательном требовании об аресте Ренато Усатого 28 декабрь 2016 г. 16:48 | Просмотров: 3643 Требование об аресте мэра Бельц, лидера «Нашей партии» Ренато Усатого было отклонено судом столичного сектора Чентру до предоставления прокурором доказательств о необходимости подобной меры.

Кому принадлежат сайты, героизирующие «черного банкира» Горбунцова 28 декабрь 2016 г. 11:19 | Просмотров: 9894 Информационный портал 1News.md опубликовал журналистское расследование, темой которого стали медийные атаки на лидера “Нашей партии”, мэра Бельц Ренато Усатого.

Власти Кишинева готовят повышение тарифа на воду 28 декабрь 2016 г. 09:52 | Просмотров: 2047 Руководство контролируемого Дорином Киртоакэ предприятия Apă-Canal Chișinău S.A. считает, что тариф на воду не соответствует расходам предприятия и должен быть пересмотрен в ближайшее вре

Бывшие сотрудники медиа-холдинга Плахотнюка станут представителями «гражданского общества» в Комиссии по неподкупности 27 декабрь 2016 г. 18:38 | Просмотров: 2516 Состав Совета по неподкупности пополнится еще двумя представителями «гражданского общества», по странному стечению обстоятельств, имеющими отношение к олигарху Владимиру Плахотнюку.

В президентскую резиденцию Додона запрещен вход для журналистов (ВИДЕО) 27 декабрь 2016 г. 16:56 | Просмотров: 4975 Охрана считающего себя всенародно избранным президента Додона выгнала из здания журналиста, пожелавшего обратиться за разъяснениями к пресс-секретарю президента.

Власти продолжают преследование политзаключенных «группы Петренко» 27 декабрь 2016 г. 16:23 | Просмотров: 1205 Суд столичного сектора Рышкань полностью удовлетворил запрос прокуроров о продлении нахождения членов так называемой "группы Петренко" под судебным контролем еще на 30 дней, до 1 февраля 2017 г.

Бывший генпрокурор вошел в отборные «сливки Кишиневского царства», получив право переночевать в отеле Плахотнюка (ВИДЕО) 27 декабрь 2016 г. 15:36 | Просмотров: 2814 Одна из структур, контролируемых олигархом и председателем Демпартии Владимиром Плахотнюком, устроила в принадлежащем правительству Дворце Республики «бал», уже расцененный в соцсетях, как «пир во время чумы».

Прокуроры преднамеренно игнорируют обвинения в причастности руководства Демпартии к шантажу родственников Проки 27 декабрь 2016 г. 14:26 | Просмотров: 5844 Все факты, прямо указывающие на причастность генерального секретаря ДПМ Константина Ботнаря к сокрытию деталей заказного убийства беглого банкира Германа Горбунцова демонстративно проигнорированы контролируемой председателем Демпартии Владимиром Плахотнюком Генеральной прокуратурой.

Дональд Трамп назвал ООН «клубом по интересам» 27 декабрь 2016 г. 13:57 | Просмотров: 867 Избранный президент США Дональд Трамп назвал Организацию Объединенных Наций клубом, где люди собираются поговорить и хорошо провести время.

Прокурор Кишинева не считает резонансным дело о травле газом манифестантов в День независимости (ВИДЕО) 27 декабрь 2016 г. 13:13 | Просмотров: 1394 Несмотря на реакцию мировых СМИ в связи с применением паралитического газа для подавления мирной манифестации в День независимости Молдовы, глава прокуратуры Кишинева Игорь Попа не причислил это дело к разряду «резонансных» дел, находящихся в производстве муниципальной прокуратуры.

Додон увольняет министра, которого пять дней назад пригласил на свою инаугурацию 27 декабрь 2016 г. 10:32 | Просмотров: 4478 Считающий себя всенародно избранным президентом, Игорь Додон подписал указ об отставке министра обороны Анатолия Шалару.

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