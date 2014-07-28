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НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

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Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон признал долг Приднестровья за природный газ «общим долгом Молдовы» перед ОАО «Газпром», сумма которого составляет 6,5 млрд. долларов.

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Докладчик Европарламента по Молдове возмущен давлением на JurnalTV и TV7

Докладчик Европарламента по Молдове возмущен давлением на JurnalTV и TV7

04 февраль 2017 г. 00:21 | Просмотров: 391
Евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, являющийся также докладчиком по Молдове распространил заявление в связи с ситуацией со свободой слова и напомнил властям о необходимости соблюдения Соглашения об ассоциации с ЕС.
В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры

В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры

03 февраль 2017 г. 23:27 | Просмотров: 545
К памятнику Штефану чел Маре в центре Кишинева вышло более двухсот человек, солидарных с протестами в Бухаресте против партнеров правящей в Молдове Демпартии.
Румыния охвачена протестами четвертый вечер подряд

Румыния охвачена протестами четвертый вечер подряд

03 февраль 2017 г. 23:00 | Просмотров: 571
В уездных городах на улицы вышло рекордное количество протестующих, Площадь Победы перед Домом правительстве в Бухаресте полностью заполнена участниками антиправительсвенного митинга.
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

03 февраль 2017 г. 17:00 | Просмотров: 4722
Гражданская акция против преступного режима в Молдове.
Кишинёв. Штефан. Шесть вечера после войны

Кишинёв. Штефан. Шесть вечера после войны

03 февраль 2017 г. 14:37 | Просмотров: 2087
Молдова и её граждане переживают сразу две полномасштабные военные кампании. Без огнестрела, без бомб, без штыков – и то слава Богу. Но войны, всё-таки, две.
В Кишинёве пройдет Марш солидарности против коррупции

В Кишинёве пройдет Марш солидарности против коррупции

03 февраль 2017 г. 11:52 | Просмотров: 729
Призыв выйти 3 февраля на Марш появился в соцсетях на фоне проходящих в Румынии массовых акций протеста против коррупции и проворовавшейся власти.
Высшая судебная палата посчитала законным награждение коррумпированных прокуроров

Высшая судебная палата посчитала законным награждение коррумпированных прокуроров

03 февраль 2017 г. 11:08 | Просмотров: 874
Коллегия ВСП под руководством Татьяны Виеру вынесла решение о необоснованности требования отмены постановления о награждении 50 прокуроров «в честь дня прокуратуры».
По всей Румынии продолжаются массовые антиправительственные акции протеста (ФОТО)

По всей Румынии продолжаются массовые антиправительственные акции протеста (ФОТО)

02 февраль 2017 г. 21:41 | Просмотров: 1126
Румыния охвачена третий вечер подряд многотысячными протестами с требованием отставки правительства социал-демократа Сорина Гриндеану.  
Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником

Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником

02 февраль 2017 г. 16:49 | Просмотров: 3646
Судья столичного сектора Чентру Дорин Мунтяну сообщил Высшему совету магистратуры, что прокурор Нику Шендря практикует взяточничество еще с 2015 года.
Усатый: Амнистия румынских коррупционеров может “вдохновить” и режим Плахотнюка

Усатый: Амнистия румынских коррупционеров может “вдохновить” и режим Плахотнюка

02 февраль 2017 г. 15:53 | Просмотров: 724
Инициатива правительства Румынии об амнистии и помиловании коррупционеров может перенестись и в  Молдову, где режим олигарха Плахотнюка, прикрываясь «международными нормами», пойдет по стопам своих румынских партнеров.
Президент Румынии обвинил МВД в потворстве массовым беспорядкам

Президент Румынии обвинил МВД в потворстве массовым беспорядкам

02 февраль 2017 г. 12:40 | Просмотров: 1982
Клаус Йоханнис потребовал письменных объяснений от главы МВД в связи с бездеятельностью полицейских, знавших о группах экстремистов, проникших среди мирных протестующих ночью 1 февраля.
Полиция разгоняет самый массовый протест в центре Бухареста под предлогом «борьбы с агрессивными демонстрантами»

Полиция разгоняет самый массовый протест в центре Бухареста под предлогом «борьбы с агрессивными демонстрантами»

02 февраль 2017 г. 00:26 | Просмотров: 2164
Стотысячный митинг протеста перед Домом правительства в Бухаресте был разогнан полицейскими с применением слезоточивого газа и спецсредств.
Румыния охвачена самыми масштабными протестами за последние 25 лет. Начались столкновения с полицией

Румыния охвачена самыми масштабными протестами за последние 25 лет. Начались столкновения с полицией

01 февраль 2017 г. 22:53 | Просмотров: 4443
В центре Бухареста уже вышли на протест более 150 тысяч человек, еще столько же вышли на центральные площади городов по всей Румынии. Полиция начала применять слезоточивый газ для разгона манифестантов, требуя полностью покинуть площадь перед Домом правительства.
Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)

Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)

01 февраль 2017 г. 15:45 | Просмотров: 12604
Конституционный суд готовится в ближайшее время аннулировать единственную статью Уголовного кодекса, по которой судьи могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Усатый призвал Додона «загнать Плахотнюка под матрас»

Усатый призвал Додона «загнать Плахотнюка под матрас»

01 февраль 2017 г. 12:38 | Просмотров: 3154
Мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый публично призвал занимающего должность президента Игоря Додона  объединиться со всеми здоровыми силами общества, чтобы ликвидировать режим Плахотнюка.
Президент Румынии встал на сторону протестующих против коррупционных мер правительства

Президент Румынии встал на сторону протестующих против коррупционных мер правительства

01 февраль 2017 г. 00:38 | Просмотров: 3032
Волна протестов охватила всю Румынию в течение двух часов после того, как правительство утвердило на своем ночном заседании два Ордонанса, отменяющих либо смягчающих уголовную ответственность коррумпированных чиновников.
Румынские партнеры Плахотнюка пошли против десятков тысяч протестовавших

Румынские партнеры Плахотнюка пошли против десятков тысяч протестовавших

31 январь 2017 г. 23:34 | Просмотров: 3560
Правительство Румынии утвердило на своем заседании во вторник ночью Ордонансы, спровоцировавшие беспрецедентные акции протеста по всей Румынии.
Додон обвинен в лоббировании интересов Плахотнюка в «Газпроме»

Додон обвинен в лоббировании интересов Плахотнюка в «Газпроме»

31 январь 2017 г. 19:30 | Просмотров: 4834
Один  из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка готовится возглавить предприятие-монополист АО «Молдовагаз» в результате проведенных Игорем Додоном переговоров с руководством российского газового гиганта «Газпром».
В правительстве России предложено девальвировать рубль

В правительстве России предложено девальвировать рубль

31 январь 2017 г. 13:37 | Просмотров: 1167
Министерство финансов России предложило девальвировать российский рубль после проведенных расчётов по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля.
Советник Додона объявил, что он ищет консенсуса с правительством Плахотнюка

Советник Додона объявил, что он ищет консенсуса с правительством Плахотнюка

31 январь 2017 г. 13:20 | Просмотров: 2865
Между институтом правительства и институтом президента должен быть достигнут консенсус для решения проблем, возникших после президентских выборов.
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Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове

Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...

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Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО)

Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО) ...

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Румыния охвачена протестами четвертый вечер подряд

Румыния охвачена протестами четвертый вечер подряд

В уездных городах на улицы вышло рекордное количество протестующих, Площадь Победы перед Домом правительстве
По всей Румынии продолжаются массовые антиправительственные акции протеста (ФОТО)

По всей Румынии продолжаются массовые антиправительственные акции протеста (ФОТО)

Президент Румынии обвинил МВД в потворстве массовым беспорядкам

Президент Румынии обвинил МВД в потворстве массовым беспорядкам

Полиция разгоняет самый массовый протест в центре Бухареста под предлогом «борьбы с агрессивными демонстрантами»

Полиция разгоняет самый массовый протест в центре Бухареста под предлогом «борьбы с агрессивными демонстрантами»

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LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

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LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

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LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

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LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

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Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

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Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

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Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

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Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC)

Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC)

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PRIMETIME – Алексей Тулбуре и Дмитрий Чубашенко
День недели (29 октября 2013 г.)
«Третий микрофон» (22.11.2014)
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СРЕДА НЕДЕЛИ (27 марта 2013 г.)
ПОЛИТКУХНЯ: Кому нужен Гражданский конгресс?
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Докладчик Европарламента по Молдове возмущен давлением на JurnalTV и TV7

Докладчик Европарламента по Молдове возмущен давлением на JurnalTV и TV7

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02.02.2017  Усатый: Амнистия румынских коррупционеров может “вдохновить” и режим Плахотнюка
01.02.2017  Усатый призвал Додона «загнать Плахотнюка под матрас»
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В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры

В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры

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16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
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Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником

Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником

23.01.2017  Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром
21.01.2017  Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
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