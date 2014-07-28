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Докладчик Европарламента по Молдове возмущен давлением на JurnalTV и TV7
04 февраль 2017 г. 00:21 | Просмотров: 391
В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры
03 февраль 2017 г. 23:27 | Просмотров: 545
Румыния охвачена протестами четвертый вечер подряд
03 февраль 2017 г. 23:00 | Просмотров: 571
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
03 февраль 2017 г. 17:00 | Просмотров: 4722
Кишинёв. Штефан. Шесть вечера после войны
03 февраль 2017 г. 14:37 | Просмотров: 2087
В Кишинёве пройдет Марш солидарности против коррупции
03 февраль 2017 г. 11:52 | Просмотров: 729
Высшая судебная палата посчитала законным награждение коррумпированных прокуроров
03 февраль 2017 г. 11:08 | Просмотров: 874
По всей Румынии продолжаются массовые антиправительственные акции протеста (ФОТО)
02 февраль 2017 г. 21:41 | Просмотров: 1126
Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником
02 февраль 2017 г. 16:49 | Просмотров: 3646
Усатый: Амнистия румынских коррупционеров может “вдохновить” и режим Плахотнюка
02 февраль 2017 г. 15:53 | Просмотров: 724
Президент Румынии обвинил МВД в потворстве массовым беспорядкам
02 февраль 2017 г. 12:40 | Просмотров: 1982
Полиция разгоняет самый массовый протест в центре Бухареста под предлогом «борьбы с агрессивными демонстрантами»
02 февраль 2017 г. 00:26 | Просмотров: 2164
Румыния охвачена самыми масштабными протестами за последние 25 лет. Начались столкновения с полицией
01 февраль 2017 г. 22:53 | Просмотров: 4443
Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)
01 февраль 2017 г. 15:45 | Просмотров: 12604
Усатый призвал Додона «загнать Плахотнюка под матрас»
01 февраль 2017 г. 12:38 | Просмотров: 3154
Президент Румынии встал на сторону протестующих против коррупционных мер правительства
01 февраль 2017 г. 00:38 | Просмотров: 3032
Румынские партнеры Плахотнюка пошли против десятков тысяч протестовавших
31 январь 2017 г. 23:34 | Просмотров: 3560
Додон обвинен в лоббировании интересов Плахотнюка в «Газпроме»
31 январь 2017 г. 19:30 | Просмотров: 4834
В правительстве России предложено девальвировать рубль
31 январь 2017 г. 13:37 | Просмотров: 1167
Советник Додона объявил, что он ищет консенсуса с правительством Плахотнюка
31 январь 2017 г. 13:20 | Просмотров: 2865
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Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...Просмотров: 1709
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Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО) ...Просмотров: 11370
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В уездных городах на улицы вышло рекордное количество протестующих, Площадь Победы перед Домом правительстве
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|21.01.2017
|Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)