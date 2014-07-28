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НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

TOP NEWS
Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО)

Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО)

Премьер-министр контролируемого Демпартией правительства Павел Филип распространил видеообращение, в котором призвал граждан Молдовы надеяться на лучшую жизнь, даже в условиях нехватки денег и повышающихся тарифов.

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В Бельцах, под руководством нынешнего представителя правительства были допущены многомиллионные хищения за счет потребителей воды (DOC)

В Бельцах, под руководством нынешнего представителя правительства были допущены многомиллионные хищения за счет потребителей воды (DOC)

09 январь 2017 г. 18:19 | Просмотров: 2643
Финансовая инспекция Минфина вскрыла целый ряд тяжких финансовых преступлений, допущенных руководством МП ”Apă-Canal Bălți”, при протекции со стороны нынешнего представителя правительства Октавиана Маху.
Партию Гимпу покинул один из ее учредителей

Партию Гимпу покинул один из ее учредителей

09 январь 2017 г. 11:26 | Просмотров: 1445
Бывший заместитель председателя Либеральной партии Анатолий Шалару объявил об уходе из Либеральной партии.
Документ, указывающий на лоббистскую деятельность Виктории Нуланд и посла США в Молдове в разгар скандала о краже миллиарда (DOC)

Документ, указывающий на лоббистскую деятельность Виктории Нуланд и посла США в Молдове в разгар скандала о краже миллиарда (DOC)

08 январь 2017 г. 18:05 | Просмотров: 3073
В ответ на многочисленные просьбы опубликовать находящийся в распоряжении агентства материал, свидетельствующий о непосредственном вовлечении посольства США в Молдове в лоббистскую кампанию осужденного за коррупцию лидера ЛДПМ Владимира Филата, агентство OMEGA публикует без сокращений переданный материал.
Кишиневский жулик назвал президента США «коллегой-бизнесменом» - Чубашенко

Кишиневский жулик назвал президента США «коллегой-бизнесменом» - Чубашенко

08 январь 2017 г. 15:20 | Просмотров: 11301
Проплаченное лоббистами олигарха и владельца Демпартии Владимира Плахотнюка обращение к президенту Трампу в разделе «Мнения» американского интернет-издания Fox вызвало в социальных сетях вал критических реплик в адрес Плахотнюка.
Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

08 январь 2017 г. 14:31 | Просмотров: 11308
Отмывание денег и другие серьезные коррупционные махинации в ущерб потребителей Бельц через МП ”Apă-Canal Bălți” покрываются представителем правительства Октавианом Маху, пользующимся покровительством в прокуратуре и парламенте.
Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)

Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)

07 январь 2017 г. 16:22 | Просмотров: 24660
Имя посла США в Молдове Джеймса Петтита, а также целого ряда сотрудников дипмиссии, фигурирует в Отчете одной из лоббистских компаний США по итогам поддержки и продвижения экс-премьера Филата, осужденного за коррупцию.
Власти скрывают свое бездействие на дорогах в зимний период фразой о «зимних условиях движения» (ФОТО)

Власти скрывают свое бездействие на дорогах в зимний период фразой о «зимних условиях движения» (ФОТО)

06 январь 2017 г. 14:47 | Просмотров: 4974
Несмотря на постоянные заявления о готовности к зиме, Минтранс предпочел закрыть для движения не только целые участки автодорог на юге Молдовы, но даже прервать железнодорожное сообщение в направлении порта Джурджулешты на Дунае.
Все замешанные в политических делах прокуроры представлены к поощрению «за безупречную службу»

Все замешанные в политических делах прокуроры представлены к поощрению «за безупречную службу»

06 январь 2017 г. 13:35 | Просмотров: 9471
Прокуроры, ведущие дела «группы Петренко», Анны Урсаки, Ренато Усатого, Феликса Гринку, Александра Петкова представлены к поощрению и наградам «за безупречную службу».
Молдавских полицейских перевели на самофинансирование

Молдавских полицейских перевели на самофинансирование

06 январь 2017 г. 11:03 | Просмотров: 15317
Отныне, четверть сумм от выписанных полицейскими штрафов станет серьезной частью их зарплаты.
Петренко призвал Додона проявить последовательноcть в связи с назначением Харунжена

Петренко призвал Додона проявить последовательноcть в связи с назначением Харунжена

05 январь 2017 г. 20:47 | Просмотров: 6634
Лидер оппозиционной партии «Наш дом – Молдова» Григорий Петренко, который обжаловал в суде назначение Эдуарда Харунжена на пост генерального прокурора, выступил с обращением к президенту страны Игорю Додону.
Разведка США продолжает обвинять Россию в кибератаках на президентских выборах

Разведка США продолжает обвинять Россию в кибератаках на президентских выборах

05 январь 2017 г. 20:02 | Просмотров: 717
Руководители спецслужб США выступили с совместным заявлением в Сенате США, обвинив Россию в организации кибератак на сервер Демократической партии США во время предвыборной президентской кампании.
Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО)

Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО)

30 декабрь 2016 г. 21:12 | Просмотров: 5485
Премьер-министр контролируемого Демпартией правительства Павел Филип распространил видеообращение, в котором призвал граждан Молдовы надеяться на лучшую жизнь, даже в условиях нехватки денег и повышающихся тарифов.
Почему Плахотнюк не может быть частью «решения» для Молдовы

Почему Плахотнюк не может быть частью «решения» для Молдовы

30 декабрь 2016 г. 20:40 | Просмотров: 9836
В последнее время достаточно многие в Молдове и за ее пределами в беседах со мной задают один и тот же вопрос: «Не может ли Плахотнюк из части “проблемы” стать частью “решения” для Молдовы?».
Додон пообещал обязать своего приятеля вернуть часть из украденных миллиардов (ФОТО)

Додон пообещал обязать своего приятеля вернуть часть из украденных миллиардов (ФОТО)

30 декабрь 2016 г. 20:28 | Просмотров: 9577
Считающий себя всенародно избранным президентом Игорь Додон бъявил, что подписанная им первая законодательная инициатива преследует цель заставить виновных в «краже века» вернуть украденные средства.
Разыскиваемый Интерполом бывший депутат Демпартии свободно ходит по зданию правительства Молдовы (ФОТО)

Разыскиваемый Интерполом бывший депутат Демпартии свободно ходит по зданию правительства Молдовы (ФОТО)

30 декабрь 2016 г. 18:56 | Просмотров: 6110
Приговоренный в Румынии к четырем годам тюрьмы бывший депутат возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии, Валерий Гума, был беспрепятственно принят премьер-министром Павлом Филипом.
Путин решил проявить терпимость в ответ на выдворение российских дипломатов из США

Путин решил проявить терпимость в ответ на выдворение российских дипломатов из США

30 декабрь 2016 г. 18:31 | Просмотров: 1262
Президент России решил не предпринимать симметричных мер в отношении американских дипломатов, после решения Барака Обамы о выдворении 35 российских дипломатов из США.
Вашингтон высылает 35 российских дипломатов, Москва обещает адекватно ответить

Вашингтон высылает 35 российских дипломатов, Москва обещает адекватно ответить

30 декабрь 2016 г. 10:24 | Просмотров: 1343
Госдепартамент США в четверг объявил о выдворении в течение 72 часов из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, которые в США приписывают России.
Власти вложили десятки миллионов леев в ремонт зданий закрываемых судов

Власти вложили десятки миллионов леев в ремонт зданий закрываемых судов

29 декабрь 2016 г. 19:34 | Просмотров: 2214
Десятки миллионов леев были инвестированы в здания судов, которые будут закрыты в ближайшие годы на основе инициированного властями процесса реформы.
Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)

Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)

29 декабрь 2016 г. 08:35 | Просмотров: 18634
Каждое утро, окрестности дома, в котором проживает олигарх, председатель Демпартии Владимир Плахотнюк, патрулируются со специально обученной розыскной собакой. 
Обама распространил «Закон Магнитского» и на Молдову

Обама распространил «Закон Магнитского» и на Молдову

28 декабрь 2016 г. 17:05 | Просмотров: 4367
«Глобальный закон Магнитского» вошел в подписанный президентом США закон о военном бюджете на 2017 год.
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СТРАНА
Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове

Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...

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Власти Кишинева готовят повышение тарифа на воду

Власти Кишинева готовят повышение тарифа на воду ...

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МИР
Разведка США продолжает обвинять Россию в кибератаках на президентских выборах

Разведка США продолжает обвинять Россию в кибератаках на президентских выборах

Руководители спецслужб США выступили с совместным заявлением в Сенате США, обвинив Россию в организации
Путин решил проявить терпимость в ответ на выдворение российских дипломатов из США

Путин решил проявить терпимость в ответ на выдворение российских дипломатов из США

Вашингтон высылает 35 российских дипломатов, Москва обещает адекватно ответить

Вашингтон высылает 35 российских дипломатов, Москва обещает адекватно ответить

Обама распространил «Закон Магнитского» и на Молдову

Обама распространил «Закон Магнитского» и на Молдову

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LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

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LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

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LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве

LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве

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LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

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Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов
Платон и истина
Грустный юбилей странной независимости
ПЕРЕДАЧИ
PRIMETIME – Алексей Тулбуре и Дмитрий Чубашенко
День недели (29 октября 2013 г.)
«Третий микрофон» (22.11.2014)
28-05-2014 "Tu și Legea" cu Ion Dron
СРЕДА НЕДЕЛИ (27 марта 2013 г.)
ПОЛИТКУХНЯ: Кому нужен Гражданский конгресс?
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Партию Гимпу покинул один из ее учредителей

Партию Гимпу покинул один из ее учредителей

08.01.2017  Документ, указывающий на лоббистскую деятельность Виктории Нуланд и посла США в Молдове в разгар скандала о краже миллиарда (DOC)
08.01.2017  Кишиневский жулик назвал президента США «коллегой-бизнесменом» - Чубашенко
07.01.2017  Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)
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Гражданские активисты требуют прекратить гонения властей на посла ЕС в Молдове

Гражданские активисты требуют прекратить гонения властей на посла ЕС в Молдове

20.12.2016  Петренко призвал честных полицейских исполнить свой долг перед обществом, арестовав Плахотнюка (ВИДЕО)
10.12.2016  Неугодные режиму артисты устроили уличный концерт на ступенях Национального дворца (ВИДЕО)
05.12.2016  Марк Ткачук просит прочтения
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Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Прокуроры преднамеренно игнорируют обвинения в причастности руководства Демпартии к шантажу родственников Проки

Прокуроры преднамеренно игнорируют обвинения в причастности руководства Демпартии к шантажу родственников Проки

20.12.2016  Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов
17.12.2016  Молдова замешана в коррупционной сделке по продаже Украине двигателей для БТР-80 (ВИДЕО)
17.12.2016  Саакашвили раскрыл схему «черного» экспорта вооружения из Молдовы в Украину (DOC)



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