TOP NEWS Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон признал долг Приднестровья за природный газ «общим долгом Молдовы» перед ОАО «Газпром», сумма которого составляет 6,5 млрд. долларов. Подробнее

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Докладчик Европарламента по Молдове возмущен давлением на JurnalTV и TV7 04 февраль 2017 г. 00:21 | Просмотров: 391 Евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, являющийся также докладчиком по Молдове распространил заявление в связи с ситуацией со свободой слова и напомнил властям о необходимости соблюдения Соглашения об ассоциации с ЕС.

В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры 03 февраль 2017 г. 23:27 | Просмотров: 545 К памятнику Штефану чел Маре в центре Кишинева вышло более двухсот человек, солидарных с протестами в Бухаресте против партнеров правящей в Молдове Демпартии.

Румыния охвачена протестами четвертый вечер подряд 03 февраль 2017 г. 23:00 | Просмотров: 571 В уездных городах на улицы вышло рекордное количество протестующих, Площадь Победы перед Домом правительстве в Бухаресте полностью заполнена участниками антиправительсвенного митинга.

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО) 03 февраль 2017 г. 17:00 | Просмотров: 4722 Гражданская акция против преступного режима в Молдове.

Кишинёв. Штефан. Шесть вечера после войны 03 февраль 2017 г. 14:37 | Просмотров: 2087 Молдова и её граждане переживают сразу две полномасштабные военные кампании. Без огнестрела, без бомб, без штыков – и то слава Богу. Но войны, всё-таки, две.

В Кишинёве пройдет Марш солидарности против коррупции 03 февраль 2017 г. 11:52 | Просмотров: 729 Призыв выйти 3 февраля на Марш появился в соцсетях на фоне проходящих в Румынии массовых акций протеста против коррупции и проворовавшейся власти.

Высшая судебная палата посчитала законным награждение коррумпированных прокуроров 03 февраль 2017 г. 11:08 | Просмотров: 874 Коллегия ВСП под руководством Татьяны Виеру вынесла решение о необоснованности требования отмены постановления о награждении 50 прокуроров «в честь дня прокуратуры».

По всей Румынии продолжаются массовые антиправительственные акции протеста (ФОТО) 02 февраль 2017 г. 21:41 | Просмотров: 1126 Румыния охвачена третий вечер подряд многотысячными протестами с требованием отставки правительства социал-демократа Сорина Гриндеану.

Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником 02 февраль 2017 г. 16:49 | Просмотров: 3646 Судья столичного сектора Чентру Дорин Мунтяну сообщил Высшему совету магистратуры, что прокурор Нику Шендря практикует взяточничество еще с 2015 года.

Усатый: Амнистия румынских коррупционеров может “вдохновить” и режим Плахотнюка 02 февраль 2017 г. 15:53 | Просмотров: 724 Инициатива правительства Румынии об амнистии и помиловании коррупционеров может перенестись и в Молдову, где режим олигарха Плахотнюка, прикрываясь «международными нормами», пойдет по стопам своих румынских партнеров.

Президент Румынии обвинил МВД в потворстве массовым беспорядкам 02 февраль 2017 г. 12:40 | Просмотров: 1982 Клаус Йоханнис потребовал письменных объяснений от главы МВД в связи с бездеятельностью полицейских, знавших о группах экстремистов, проникших среди мирных протестующих ночью 1 февраля.

Полиция разгоняет самый массовый протест в центре Бухареста под предлогом «борьбы с агрессивными демонстрантами» 02 февраль 2017 г. 00:26 | Просмотров: 2164 Стотысячный митинг протеста перед Домом правительства в Бухаресте был разогнан полицейскими с применением слезоточивого газа и спецсредств.

Румыния охвачена самыми масштабными протестами за последние 25 лет. Начались столкновения с полицией 01 февраль 2017 г. 22:53 | Просмотров: 4443 В центре Бухареста уже вышли на протест более 150 тысяч человек, еще столько же вышли на центральные площади городов по всей Румынии. Полиция начала применять слезоточивый газ для разгона манифестантов, требуя полностью покинуть площадь перед Домом правительства.

Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC) 01 февраль 2017 г. 15:45 | Просмотров: 12604 Конституционный суд готовится в ближайшее время аннулировать единственную статью Уголовного кодекса, по которой судьи могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Усатый призвал Додона «загнать Плахотнюка под матрас» 01 февраль 2017 г. 12:38 | Просмотров: 3154 Мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый публично призвал занимающего должность президента Игоря Додона объединиться со всеми здоровыми силами общества, чтобы ликвидировать режим Плахотнюка.

Президент Румынии встал на сторону протестующих против коррупционных мер правительства 01 февраль 2017 г. 00:38 | Просмотров: 3032 Волна протестов охватила всю Румынию в течение двух часов после того, как правительство утвердило на своем ночном заседании два Ордонанса, отменяющих либо смягчающих уголовную ответственность коррумпированных чиновников.

Румынские партнеры Плахотнюка пошли против десятков тысяч протестовавших 31 январь 2017 г. 23:34 | Просмотров: 3560 Правительство Румынии утвердило на своем заседании во вторник ночью Ордонансы, спровоцировавшие беспрецедентные акции протеста по всей Румынии.

Додон обвинен в лоббировании интересов Плахотнюка в «Газпроме» 31 январь 2017 г. 19:30 | Просмотров: 4834 Один из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка готовится возглавить предприятие-монополист АО «Молдовагаз» в результате проведенных Игорем Додоном переговоров с руководством российского газового гиганта «Газпром».

В правительстве России предложено девальвировать рубль 31 январь 2017 г. 13:37 | Просмотров: 1167 Министерство финансов России предложило девальвировать российский рубль после проведенных расчётов по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля.

Советник Додона объявил, что он ищет консенсуса с правительством Плахотнюка 31 январь 2017 г. 13:20 | Просмотров: 2865 Между институтом правительства и институтом президента должен быть достигнут консенсус для решения проблем, возникших после президентских выборов.

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Румыния охвачена протестами четвертый вечер подряд В уездных городах на улицы вышло рекордное количество протестующих, Площадь Победы перед Домом правительстве