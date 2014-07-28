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Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных
26 январь 2017 г. 15:23 | Просмотров: 98
Генпрокуратура пригласила на помпезное мероприятие в честь своего праздника
26 январь 2017 г. 14:11 | Просмотров: 491
«Мастер-класс» по махинациям с публичным жилищным фондом от бывшего мэра Бельц Панчука (DOC)
26 январь 2017 г. 01:09 | Просмотров: 4472
Госдеп США отказался от Виктории Нуланд (ФОТО)
25 январь 2017 г. 20:25 | Просмотров: 4300
Молдова подверглась жесткой критике в ПАСЕ за преследования оппонентов олигарха Плахотнюка (DOC)
25 январь 2017 г. 18:21 | Просмотров: 4550
Ответственный за фальсификацию парламентских выборов займется реализацией реформ
25 январь 2017 г. 17:54 | Просмотров: 4533
Гражданский активист наказан в суде за законное требование о доступе к информации (DOC)
25 январь 2017 г. 12:12 | Просмотров: 2253
Додон попытался дезавуировать собственное заявление о газовом долге
25 январь 2017 г. 10:11 | Просмотров: 1224
Генпрокуратура потратит около 200 тысяч леев на организацию своего торжества
24 январь 2017 г. 18:57 | Просмотров: 1555
Власти обвинены в преднамеренном преследовании лидера «Нашей партии»
24 январь 2017 г. 15:05 | Просмотров: 2794
«Теневая» биография прокурора Харунжена
24 январь 2017 г. 11:58 | Просмотров: 11171
Президент Румынии инициировал референдум о продолжении борьбы с коррупцией
24 январь 2017 г. 10:14 | Просмотров: 1055
Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром
23 январь 2017 г. 22:28 | Просмотров: 14623
Правящий режим обвинен в преднамеренном сокрытии правды об украденном миллиарде
23 январь 2017 г. 17:19 | Просмотров: 4249
Партнеры Плахотнюка обвинили президента Румынии в организации госпереворота
23 январь 2017 г. 01:12 | Просмотров: 7265
В Румынии возобновились многотысячные протесты против коррупционных инициатив властей (ФОТО)
22 январь 2017 г. 19:29 | Просмотров: 3989
Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО)
21 январь 2017 г. 17:35 | Просмотров: 11116
Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)
21 январь 2017 г. 14:32 | Просмотров: 15774
Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
21 январь 2017 г. 10:43 | Просмотров: 8330
Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC)
20 январь 2017 г. 22:21 | Просмотров: 5037
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Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...Просмотров: 1614
КИШИНЕВ
Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО) ...Просмотров: 11116
МИР
Появившаяся в СМИ информация об отставке помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории
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ВЛАСТЬ
ЛЮДИ
|20.01.2017
|Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима
БИЗНЕС
КРИМИНАЛ
|21.01.2017
|Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
|12.01.2017
|Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)