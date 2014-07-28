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НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

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Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон признал долг Приднестровья за природный газ «общим долгом Молдовы» перед ОАО «Газпром», сумма которого составляет 6,5 млрд. долларов.

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Десятки тысяч человек вышли на протест против коррупционных планов властей по всей Румынии (ВИДЕО)

Десятки тысяч человек вышли на протест против коррупционных планов властей по всей Румынии (ВИДЕО)

29 январь 2017 г. 21:20 | Просмотров: 2623
По сообщениям полиции, в воскресенье вечером только в Бухаресте вышли на протест около 50 тысяч человек. Многотысячные антиправительственные протесты прошли одновременно в крупных городах Румынии.
Лидеры ряда стран резко осудили указ Трампа о въезде мусульман в США

Лидеры ряда стран резко осудили указ Трампа о въезде мусульман в США

29 январь 2017 г. 15:03 | Просмотров: 452
Ряд мировых лидеров резко осудили решение президента США ввести временный запрет на въезд в страну беженцев и мигрантов из семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена - даже тех, у кого есть действующая американская виза.
Дьяков: В условиях разгула коррупции прокуроры устроили «пир во время чумы» (ВИДЕО)

Дьяков: В условиях разгула коррупции прокуроры устроили «пир во время чумы» (ВИДЕО)

29 январь 2017 г. 14:35 | Просмотров: 3203
Организованное Генпрокуратурой пиршество является неприемлемым, в условиях допущенного по вине прокуроров разгула нищеты и коррупции.
Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)

Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)

27 январь 2017 г. 19:59 | Просмотров: 14147
Уголовные дела не дожны быть политически мотивированными, а дело юстиции - вынести корректное решение по делу мэра Бельц Ренато Усатого.
Отставка Чебана связана с планами возглавить примарию Кишинева – Источник

Отставка Чебана связана с планами возглавить примарию Кишинева – Источник

27 январь 2017 г. 19:40 | Просмотров: 6394
Внезапная отставка советника президента Иона Чебана и его дальнейшая занятость в столичном муниципальном совете связана с планами властей о смещении Дорина Киртоакэ.
Генпрокурор проигнорировал судебный иск и наградил своих прокуроров «за усердие»

Генпрокурор проигнорировал судебный иск и наградил своих прокуроров «за усердие»

27 январь 2017 г. 17:58 | Просмотров: 2450
Несмотря на то, что постановление о награждении прокуроров находится в рассмотрении Высшей судебной палаты, генеральный прокурор Эдуард Харунжен вручил награды всем прокурорам, замешанным в политических и заказных делах.
Чубашенко: Прокуратура превратилась в ОПГ Плахотнюка

Чубашенко: Прокуратура превратилась в ОПГ Плахотнюка

27 январь 2017 г. 15:56 | Просмотров: 1106
Органы прокуратуры, которые должны соблюдать законность, на деле занимаются выполнением политических заказов олигарха Плахотнюка, который контролирует власть в Молдове.
В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста

В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста

27 январь 2017 г. 14:20 | Просмотров: 437
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН.
Полиция арестовала оппозиционного активиста, направлявшегося на протест против коррумпированных прокуроров (DOC)

Полиция арестовала оппозиционного активиста, направлявшегося на протест против коррумпированных прокуроров (DOC)

27 январь 2017 г. 12:44 | Просмотров: 5736
Активист оппозиционной партии «Наш дом – Молдова» (Красный блок) Павел Григорчук был задержан в пятницу, 27 января, вблизи отеля  Radisson Blu Leogrand Hotel, где в самом роскошном зале проходит мероприятие прокуроров, «организованное по случаю 25-летия создания прокуратуры Республики Молдова».
Прокуроров забросали «деньгами» (ФОТО)

Прокуроров забросали «деньгами» (ФОТО)

27 январь 2017 г. 12:24 | Просмотров: 2895
Участники пикета протеста против захвата органов прокуратуры Молдовы Плахотнюком забросали сувенирными открытками в виде "долларов” вход в здание, где шла торжественная церемония в честь 25-летия со дня основания прокуратуры Молдовы.
В честь Дня прокурора в Кишиневе были запрещены любые массовые манифестации (DOC)

В честь Дня прокурора в Кишиневе были запрещены любые массовые манифестации (DOC)

27 январь 2017 г. 11:55 | Просмотров: 1715
Помпезное празднество в честь Дня прокурора стало поводом для запрета со стороны  муниципальных властей любых акций протеста, гарантированных Конституцией и действующим законодательством.
Красносельского не впечатлила инициатива Додона

Красносельского не впечатлила инициатива Додона

26 январь 2017 г. 22:48 | Просмотров: 2631
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что заявления президента Молдовы Игоря Додона об окончательном определении «приднестровского вопроса» на всенародном референдуме не касаются Приднестровья.
Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных

Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных

26 январь 2017 г. 15:23 | Просмотров: 888
Журналисты и представители неправительственных организаций обратили внимание на участившиеся факты запугивания журналистов, проводящих расследования общественно значимых событий, с целью ограничения доступа к информации публичного характера.
Генпрокуратура пригласила на помпезное мероприятие в честь своего праздника

Генпрокуратура пригласила на помпезное мероприятие в честь своего праздника

26 январь 2017 г. 14:11 | Просмотров: 3066
25-летие прокуратуры будет торжественно отпраздновано 27 января в самом дорогом зале торжеств – в 5-звездочном отеле Radisson Blu Leogrand Hotel.
«Мастер-класс» по махинациям с публичным жилищным фондом от бывшего мэра Бельц Панчука (DOC)

«Мастер-класс» по махинациям с публичным жилищным фондом от бывшего мэра Бельц Панчука (DOC)

26 январь 2017 г. 01:09 | Просмотров: 10556
Махинации с жилищным фондом проводились с участием и.о. примара Бельц Октавиана Маху (ныне представитель правительства в Бельцах) и депутата Владимира Витюка (ныне вице-спикер парламента).
Госдеп США отказался от Виктории Нуланд (ФОТО)

Госдеп США отказался от Виктории Нуланд (ФОТО)

25 январь 2017 г. 20:25 | Просмотров: 5809
Появившаяся в СМИ информация об отставке помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд пока не подтверждена официально.
Молдова подверглась жесткой критике в ПАСЕ за преследования оппонентов олигарха Плахотнюка (DOC)

Молдова подверглась жесткой критике в ПАСЕ за преследования оппонентов олигарха Плахотнюка (DOC)

25 январь 2017 г. 18:21 | Просмотров: 6671
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали молдавские власти прекратить преследование и травлю представителей гражданского общества, неудобных режиму, а также ключевых свидетелей по делам против олигарха Владимира Плахотнюка.
Ответственный за фальсификацию парламентских выборов займется реализацией реформ

Ответственный за фальсификацию парламентских выборов займется реализацией реформ

25 январь 2017 г. 17:54 | Просмотров: 5683
Бывший глава Центризбиркома Юрий Чокан, инициировавший незаконную процедуру по снятию с парламентских выборов 2014 года партии Ренато Усатого, возглавит созданный неделю назад Центр по внедрению реформ.
Гражданский активист наказан в суде за законное требование о доступе к информации (DOC)

Гражданский активист наказан в суде за законное требование о доступе к информации (DOC)

25 январь 2017 г. 12:12 | Просмотров: 2753
Судья столичного сектора Буюкань Ольга Черней решила, что гражданский активист должен быть наказан за свое желание воспользоваться законным правом на доступ к публичной информации.
Додон попытался дезавуировать собственное заявление о газовом долге

Додон попытался дезавуировать собственное заявление о газовом долге

25 январь 2017 г. 10:11 | Просмотров: 1763
В ходе своего общения с журналистами, занимающий должность президента Игорь Додон назвал собственные заявления о долге в 6,5 миллиардов долларов за газ «страшилками».
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Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове

Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...

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Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО)

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Десятки тысяч человек вышли на протест против коррупционных планов властей по всей Румынии (ВИДЕО)

Десятки тысяч человек вышли на протест против коррупционных планов властей по всей Румынии (ВИДЕО)

По сообщениям полиции, в воскресенье вечером только в Бухаресте вышли на протест около 50 тысяч человек.
Лидеры ряда стран резко осудили указ Трампа о въезде мусульман в США

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Госдеп США отказался от Виктории Нуланд (ФОТО)

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Молдова подверглась жесткой критике в ПАСЕ за преследования оппонентов олигарха Плахотнюка (DOC)

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Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

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Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

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Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

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Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

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Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов
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«Третий микрофон» (22.11.2014)
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СРЕДА НЕДЕЛИ (27 марта 2013 г.)
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В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста

В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста

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20.01.2017  Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима
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Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
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Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

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