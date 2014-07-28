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НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

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Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон признал долг Приднестровья за природный газ «общим долгом Молдовы» перед ОАО «Газпром», сумма которого составляет 6,5 млрд. долларов.

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Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных

Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных

26 январь 2017 г. 15:23 | Просмотров: 98
Журналисты и представители неправительственных организаций обратили внимание на участившиеся факты запугивания журналистов, проводящих расследования общественно значимых событий, с целью ограничения доступа к информации публичного характера.
Генпрокуратура пригласила на помпезное мероприятие в честь своего праздника

Генпрокуратура пригласила на помпезное мероприятие в честь своего праздника

26 январь 2017 г. 14:11 | Просмотров: 491
25-летие прокуратуры будет торжественно отпраздновано 27 января в самом дорогом зале торжеств – в 5-звездочном отеле Radisson Blu Leogrand Hotel.
«Мастер-класс» по махинациям с публичным жилищным фондом от бывшего мэра Бельц Панчука (DOC)

«Мастер-класс» по махинациям с публичным жилищным фондом от бывшего мэра Бельц Панчука (DOC)

26 январь 2017 г. 01:09 | Просмотров: 4472
Махинации с жилищным фондом проводились с участием и.о. примара Бельц Октавиана Маху (ныне представитель правительства в Бельцах) и депутата Владимира Витюка (ныне вице-спикер парламента).
Госдеп США отказался от Виктории Нуланд (ФОТО)

Госдеп США отказался от Виктории Нуланд (ФОТО)

25 январь 2017 г. 20:25 | Просмотров: 4300
Появившаяся в СМИ информация об отставке помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд пока не подтверждена официально.
Молдова подверглась жесткой критике в ПАСЕ за преследования оппонентов олигарха Плахотнюка (DOC)

Молдова подверглась жесткой критике в ПАСЕ за преследования оппонентов олигарха Плахотнюка (DOC)

25 январь 2017 г. 18:21 | Просмотров: 4550
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали молдавские власти прекратить преследование и травлю представителей гражданского общества, неудобных режиму, а также ключевых свидетелей по делам против олигарха Владимира Плахотнюка.
Ответственный за фальсификацию парламентских выборов займется реализацией реформ

Ответственный за фальсификацию парламентских выборов займется реализацией реформ

25 январь 2017 г. 17:54 | Просмотров: 4533
Бывший глава Центризбиркома Юрий Чокан, инициировавший незаконную процедуру по снятию с парламентских выборов 2014 года партии Ренато Усатого, возглавит созданный неделю назад Центр по внедрению реформ.
Гражданский активист наказан в суде за законное требование о доступе к информации (DOC)

Гражданский активист наказан в суде за законное требование о доступе к информации (DOC)

25 январь 2017 г. 12:12 | Просмотров: 2253
Судья столичного сектора Буюкань Ольга Черней решила, что гражданский активист должен быть наказан за свое желание воспользоваться законным правом на доступ к публичной информации.
Додон попытался дезавуировать собственное заявление о газовом долге

Додон попытался дезавуировать собственное заявление о газовом долге

25 январь 2017 г. 10:11 | Просмотров: 1224
В ходе своего общения с журналистами, занимающий должность президента Игорь Додон назвал собственные заявления о долге в 6,5 миллиардов долларов за газ «страшилками».
Генпрокуратура потратит около 200 тысяч леев на организацию своего торжества

Генпрокуратура потратит около 200 тысяч леев на организацию своего торжества

24 январь 2017 г. 18:57 | Просмотров: 1555
Прокуроры проведут свое торжественное заседание за счет налогоплательщиков в самом дорогом зале торжеств.
Власти обвинены в преднамеренном преследовании лидера «Нашей партии»

Власти обвинены в преднамеренном преследовании лидера «Нашей партии»

24 январь 2017 г. 15:05 | Просмотров: 2794
Заказные уголовные дела в отношении мэра Бельц, лидера «Нашей партии» Ренато Усатого объясняются намерениями правящего режима максимально помешать заниматься своей партией и руководством города Бельцы.
«Теневая» биография прокурора Харунжена

«Теневая» биография прокурора Харунжена

24 январь 2017 г. 11:58 | Просмотров: 11171
Агентству OMEGA передан документ, указывающий на сомнительные этапы биографии Эдуарда Харунжена, ставшего генеральным прокурором в результате сымитированного конкурса.
Президент Румынии инициировал референдум о продолжении борьбы с коррупцией

Президент Румынии инициировал референдум о продолжении борьбы с коррупцией

24 январь 2017 г. 10:14 | Просмотров: 1055
Обвиненный правящей партией Румынии в «организации госпереворота», Клаус Йоханнис объявил во вторник о запуске процедуры по организации референдума в связи с намерением правящих партий утвердить ряд коррупционных решений по изменению Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса.
Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

23 январь 2017 г. 22:28 | Просмотров: 14623
Власти изменили процессуальный статус поданного в международный розыск за мошенничество беглого банкира Германа Горбунцова в обмен на ложные показания против мэр Бельц, лидера «Нашей партии» Ренато Усатого.
Правящий режим обвинен в преднамеренном сокрытии правды об украденном миллиарде

Правящий режим обвинен в преднамеренном сокрытии правды об украденном миллиарде

23 январь 2017 г. 17:19 | Просмотров: 4249
Адвокаты бизнесмена Вячеслава Платона заявили "о серьезных нарушениях судебного процесса по делу Платона".
Партнеры Плахотнюка обвинили президента Румынии в организации госпереворота

Партнеры Плахотнюка обвинили президента Румынии в организации госпереворота

23 январь 2017 г. 01:12 | Просмотров: 7265
Лидер правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня объявил, что поддержка президентом Румынии массового протеста против коррупционных решений правительства является поддержкой «против конституционного строя» Румынии.
В Румынии возобновились многотысячные протесты против коррупционных инициатив властей (ФОТО)

В Румынии возобновились многотысячные протесты против коррупционных инициатив властей (ФОТО)

22 январь 2017 г. 19:29 | Просмотров: 3989
В Бухаресте на протест против инициативы властей об амнистии политиков-коррупционеров вышли около 15 тысяч человек, в городах Клуж и Яссы – не менее 2 тысяч.
Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО)

Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО)

21 январь 2017 г. 17:35 | Просмотров: 11116
Примар Кишинева Дорин Киртоакэ и глава предприятия ”Apă-Canal Chișinău” Вероника Херца считают, что установленные кишиневцами стандартизированные водомеры наносят ущерб предприятию и должны быть заменены на более дорогостоящие приборы учета потребления воды.
Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

21 январь 2017 г. 14:32 | Просмотров: 15774
Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон солгал проживающим в России молдавским соотечественникам относительно своих действий в связи с назначением Эдуарда Харунжена Генеральным прокурором.
Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)

Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)

21 январь 2017 г. 10:43 | Просмотров: 8330
Агентству OMEGA была предоставлена копия протокола допроса основного фигуранта по делу об украденном миллиарде Илан Шора.
Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC)

Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC)

20 январь 2017 г. 22:21 | Просмотров: 5037
Агентству OMEGA передано письмо Вячеслава Платона, находящегося в СИЗО по обвинению в финансовых преступлениях.
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Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове

Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...

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КИШИНЕВ
Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО)

Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО) ...

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Госдеп США отказался от Виктории Нуланд (ФОТО)

Госдеп США отказался от Виктории Нуланд (ФОТО)

Появившаяся в СМИ информация об отставке помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории
Молдова подверглась жесткой критике в ПАСЕ за преследования оппонентов олигарха Плахотнюка (DOC)

Молдова подверглась жесткой критике в ПАСЕ за преследования оппонентов олигарха Плахотнюка (DOC)

Президент Румынии инициировал референдум о продолжении борьбы с коррупцией

Президент Румынии инициировал референдум о продолжении борьбы с коррупцией

Партнеры Плахотнюка обвинили президента Румынии в организации госпереворота

Партнеры Плахотнюка обвинили президента Румынии в организации госпереворота

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LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

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LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

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LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

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Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

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Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

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Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)

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Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

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Молдавских полицейских перевели на самофинансирование

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Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

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Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

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Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов
Платон и истина
Грустный юбилей странной независимости
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PRIMETIME – Алексей Тулбуре и Дмитрий Чубашенко
День недели (29 октября 2013 г.)
«Третий микрофон» (22.11.2014)
28-05-2014 "Tu și Legea" cu Ion Dron
СРЕДА НЕДЕЛИ (27 марта 2013 г.)
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Генпрокуратура пригласила на помпезное мероприятие в честь своего праздника

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Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных

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20.01.2017  Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима
19.01.2017  Экологи из Молдовы и Украины заявляют об угрозе исчезновения Днестра (DOC)
16.01.2017  В Молдове инициирована отставка главы Конституционного суда
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Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

21.01.2017  Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
12.01.2017  Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)
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