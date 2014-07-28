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«Мастер-класс» по махинациям с публичным жилищным фондом от бывшего мэра Бельц Панчука (DOC)
26 январь 2017 г. 01:09 | Просмотров: 3130
Госдеп США отказался от Виктории Нуланд (ФОТО)
25 январь 2017 г. 20:25 | Просмотров: 3863
Молдова подверглась жесткой критике в ПАСЕ за преследования оппонентов олигарха Плахотнюка (DOC)
25 январь 2017 г. 18:21 | Просмотров: 4088
Ответственный за фальсификацию парламентских выборов займется реализацией реформ
25 январь 2017 г. 17:54 | Просмотров: 4284
Гражданский активист наказан в суде за законное требование о доступе к информации (DOC)
25 январь 2017 г. 12:12 | Просмотров: 2119
Додон попытался дезавуировать собственное заявление о газовом долге
25 январь 2017 г. 10:11 | Просмотров: 1193
Генпрокуратура потратит около 200 тысяч леев на организацию своего торжества
24 январь 2017 г. 18:57 | Просмотров: 1523
Власти обвинены в преднамеренном преследовании лидера «Нашей партии»
24 январь 2017 г. 15:05 | Просмотров: 2727
«Теневая» биография прокурора Харунжена
24 январь 2017 г. 11:58 | Просмотров: 11072
Президент Румынии инициировал референдум о продолжении борьбы с коррупцией
24 январь 2017 г. 10:14 | Просмотров: 1046
Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром
23 январь 2017 г. 22:28 | Просмотров: 14601
Правящий режим обвинен в преднамеренном сокрытии правды об украденном миллиарде
23 январь 2017 г. 17:19 | Просмотров: 4242
Партнеры Плахотнюка обвинили президента Румынии в организации госпереворота
23 январь 2017 г. 01:12 | Просмотров: 7247
В Румынии возобновились многотысячные протесты против коррупционных инициатив властей (ФОТО)
22 январь 2017 г. 19:29 | Просмотров: 3984
Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО)
21 январь 2017 г. 17:35 | Просмотров: 11100
Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)
21 январь 2017 г. 14:32 | Просмотров: 15732
Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
21 январь 2017 г. 10:43 | Просмотров: 8321
Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC)
20 январь 2017 г. 22:21 | Просмотров: 5003
Ренато Усатый призвал противостоять намерениям Плахотнюка изменить избирательную систему
20 январь 2017 г. 21:52 | Просмотров: 4146
Дональд Трамп пообещал вернуть власть народу
20 январь 2017 г. 21:01 | Просмотров: 1462
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Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...Просмотров: 1612
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Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО) ...Просмотров: 11100
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Появившаяся в СМИ информация об отставке помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории
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|21.01.2017
|Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
|12.01.2017
|Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)