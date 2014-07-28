TOP NEWS Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон признал долг Приднестровья за природный газ «общим долгом Молдовы» перед ОАО «Газпром», сумма которого составляет 6,5 млрд. долларов. Подробнее

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Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC) 01 февраль 2017 г. 15:45 | Просмотров: 4102 Конституционный суд готовится в ближайшее время аннулировать единственную статью Уголовного кодекса, по которой судьи могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Усатый призвал Додона «загнать Плахотнюка под матрас» 01 февраль 2017 г. 12:38 | Просмотров: 1244 Мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый публично призвал занимающего должность президента Игоря Додона объединиться со всеми здоровыми силами общества, чтобы ликвидировать режим Плахотнюка.

Президент Румынии встал на сторону протестующих против коррупционных мер правительства 01 февраль 2017 г. 00:38 | Просмотров: 2233 Волна протестов охватила всю Румынию в течение двух часов после того, как правительство утвердило на своем ночном заседании два Ордонанса, отменяющих либо смягчающих уголовную ответственность коррумпированных чиновников.

Румынские партнеры Плахотнюка пошли против десятков тысяч протестовавших 31 январь 2017 г. 23:34 | Просмотров: 2683 Правительство Румынии утвердило на своем заседании во вторник ночью Ордонансы, спровоцировавшие беспрецедентные акции протеста по всей Румынии.

Додон обвинен в лоббировании интересов Плахотнюка в «Газпроме» 31 январь 2017 г. 19:30 | Просмотров: 3823 Один из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка готовится возглавить предприятие-монополист АО «Молдовагаз» в результате проведенных Игорем Додоном переговоров с руководством российского газового гиганта «Газпром».

В правительстве России предложено девальвировать рубль 31 январь 2017 г. 13:37 | Просмотров: 938 Министерство финансов России предложило девальвировать российский рубль после проведенных расчётов по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля.

Советник Додона объявил, что он ищет консенсуса с правительством Плахотнюка 31 январь 2017 г. 13:20 | Просмотров: 2543 Между институтом правительства и институтом президента должен быть достигнут консенсус для решения проблем, возникших после президентских выборов.

АНОНС: Нынешние депутаты и чиновник правительства организовали в Бельцах схему по отчуждению городской земли 31 январь 2017 г. 12:25 | Просмотров: 6629 Агентству OMEGA переданы документы, согласно которым бывшим мэром Бельц Василием Панчуком (ныне депутат), и его заместителем Октавианом Маху (ныне представитель правительства) была реализована преступная схема по отчуждению публичной собственности в виде земельных участков в центре Бельц (детские площадки, стоянки).

Трамп обвинил генпрокурора США в предательстве 31 январь 2017 г. 09:18 | Просмотров: 943 Исполняющая обязанности генпрокурора и министра юстиции США Салли Йейтс была уволена после того, как объявила об отказе защищать «миграционный указ» Дональда трампа в суде.

Плахотнюк превратил прокуратуру в организованную преступную группировку - Петренко 30 январь 2017 г. 21:33 | Просмотров: 3271 Об этом заявил бывший депутат Григорий Петренко в понедельник, 30 января, после очередного судебного заседания в Высшей судебной палате, где рассматривается законность постановления Высшего совета прокуроров о "премировании и стимулировании самых услужливых прокуроров".

Аналитика Сети: Ненавидящий Плахотнюка народ пока сидит в окопах 30 январь 2017 г. 21:08 | Просмотров: 10186 Стоит нашему всемолдавскому координатору разразиться заявлением або интервью, как информационное поле засоряется на недели вперёд. Только и слышно: «Плахотнюк – то, Плахотнюк - сё». Да мы и так привыкли за последние годы к такому постыдному факту, что Плахотнюк – и то, и сё, и вообще всё. Пока он не начинает публично изъясняться.

Десятки тысяч человек вышли на протест против коррупционных планов властей по всей Румынии (ВИДЕО) 29 январь 2017 г. 21:20 | Просмотров: 6912 По сообщениям полиции, в воскресенье вечером только в Бухаресте вышли на протест около 50 тысяч человек. Многотысячные антиправительственные протесты прошли одновременно в крупных городах Румынии.

Лидеры ряда стран резко осудили указ Трампа о въезде мусульман в США 29 январь 2017 г. 15:03 | Просмотров: 666 Ряд мировых лидеров резко осудили решение президента США ввести временный запрет на въезд в страну беженцев и мигрантов из семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена - даже тех, у кого есть действующая американская виза.

Дьяков: В условиях разгула коррупции прокуроры устроили «пир во время чумы» (ВИДЕО) 29 январь 2017 г. 14:35 | Просмотров: 5988 Организованное Генпрокуратурой пиршество является неприемлемым, в условиях допущенного по вине прокуроров разгула нищеты и коррупции.

Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО) 27 январь 2017 г. 19:59 | Просмотров: 14665 Уголовные дела не дожны быть политически мотивированными, а дело юстиции - вынести корректное решение по делу мэра Бельц Ренато Усатого.

Отставка Чебана связана с планами возглавить примарию Кишинева – Источник 27 январь 2017 г. 19:40 | Просмотров: 6810 Внезапная отставка советника президента Иона Чебана и его дальнейшая занятость в столичном муниципальном совете связана с планами властей о смещении Дорина Киртоакэ.

Генпрокурор проигнорировал судебный иск и наградил своих прокуроров «за усердие» 27 январь 2017 г. 17:58 | Просмотров: 2756 Несмотря на то, что постановление о награждении прокуроров находится в рассмотрении Высшей судебной палаты, генеральный прокурор Эдуард Харунжен вручил награды всем прокурорам, замешанным в политических и заказных делах.

Чубашенко: Прокуратура превратилась в ОПГ Плахотнюка 27 январь 2017 г. 15:56 | Просмотров: 1259 Органы прокуратуры, которые должны соблюдать законность, на деле занимаются выполнением политических заказов олигарха Плахотнюка, который контролирует власть в Молдове.

В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста 27 январь 2017 г. 14:20 | Просмотров: 529 Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН.

Полиция арестовала оппозиционного активиста, направлявшегося на протест против коррумпированных прокуроров (DOC) 27 январь 2017 г. 12:44 | Просмотров: 5971 Активист оппозиционной партии «Наш дом – Молдова» (Красный блок) Павел Григорчук был задержан в пятницу, 27 января, вблизи отеля Radisson Blu Leogrand Hotel, где в самом роскошном зале проходит мероприятие прокуроров, «организованное по случаю 25-летия создания прокуратуры Республики Молдова».

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Румынские партнеры Плахотнюка пошли против десятков тысяч протестовавших Правительство Румынии утвердило на своем заседании во вторник ночью Ордонансы, спровоцировавшие