TOP NEWS Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон признал долг Приднестровья за природный газ «общим долгом Молдовы» перед ОАО «Газпром», сумма которого составляет 6,5 млрд. долларов. Подробнее

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«Мастер-класс» по махинациям с публичным жилищным фондом от бывшего мэра Бельц Панчука (DOC) 26 январь 2017 г. 01:09 | Просмотров: 3130 Махинации с жилищным фондом проводились с участием и.о. примара Бельц Октавиана Маху (ныне представитель правительства в Бельцах) и депутата Владимира Витюка (ныне вице-спикер парламента).

Госдеп США отказался от Виктории Нуланд (ФОТО) 25 январь 2017 г. 20:25 | Просмотров: 3863 Появившаяся в СМИ информация об отставке помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд пока не подтверждена официально.

Молдова подверглась жесткой критике в ПАСЕ за преследования оппонентов олигарха Плахотнюка (DOC) 25 январь 2017 г. 18:21 | Просмотров: 4088 Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали молдавские власти прекратить преследование и травлю представителей гражданского общества, неудобных режиму, а также ключевых свидетелей по делам против олигарха Владимира Плахотнюка.

Ответственный за фальсификацию парламентских выборов займется реализацией реформ 25 январь 2017 г. 17:54 | Просмотров: 4284 Бывший глава Центризбиркома Юрий Чокан, инициировавший незаконную процедуру по снятию с парламентских выборов 2014 года партии Ренато Усатого, возглавит созданный неделю назад Центр по внедрению реформ.

Гражданский активист наказан в суде за законное требование о доступе к информации (DOC) 25 январь 2017 г. 12:12 | Просмотров: 2119 Судья столичного сектора Буюкань Ольга Черней решила, что гражданский активист должен быть наказан за свое желание воспользоваться законным правом на доступ к публичной информации.

Додон попытался дезавуировать собственное заявление о газовом долге 25 январь 2017 г. 10:11 | Просмотров: 1193 В ходе своего общения с журналистами, занимающий должность президента Игорь Додон назвал собственные заявления о долге в 6,5 миллиардов долларов за газ «страшилками».

Генпрокуратура потратит около 200 тысяч леев на организацию своего торжества 24 январь 2017 г. 18:57 | Просмотров: 1523 Прокуроры проведут свое торжественное заседание за счет налогоплательщиков в самом дорогом зале торжеств.

Власти обвинены в преднамеренном преследовании лидера «Нашей партии» 24 январь 2017 г. 15:05 | Просмотров: 2727 Заказные уголовные дела в отношении мэра Бельц, лидера «Нашей партии» Ренато Усатого объясняются намерениями правящего режима максимально помешать заниматься своей партией и руководством города Бельцы.

«Теневая» биография прокурора Харунжена 24 январь 2017 г. 11:58 | Просмотров: 11072 Агентству OMEGA передан документ, указывающий на сомнительные этапы биографии Эдуарда Харунжена, ставшего генеральным прокурором в результате сымитированного конкурса.

Президент Румынии инициировал референдум о продолжении борьбы с коррупцией 24 январь 2017 г. 10:14 | Просмотров: 1046 Обвиненный правящей партией Румынии в «организации госпереворота», Клаус Йоханнис объявил во вторник о запуске процедуры по организации референдума в связи с намерением правящих партий утвердить ряд коррупционных решений по изменению Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса.

Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром 23 январь 2017 г. 22:28 | Просмотров: 14601 Власти изменили процессуальный статус поданного в международный розыск за мошенничество беглого банкира Германа Горбунцова в обмен на ложные показания против мэр Бельц, лидера «Нашей партии» Ренато Усатого.

Правящий режим обвинен в преднамеренном сокрытии правды об украденном миллиарде 23 январь 2017 г. 17:19 | Просмотров: 4242 Адвокаты бизнесмена Вячеслава Платона заявили "о серьезных нарушениях судебного процесса по делу Платона".

Партнеры Плахотнюка обвинили президента Румынии в организации госпереворота 23 январь 2017 г. 01:12 | Просмотров: 7247 Лидер правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня объявил, что поддержка президентом Румынии массового протеста против коррупционных решений правительства является поддержкой «против конституционного строя» Румынии.

В Румынии возобновились многотысячные протесты против коррупционных инициатив властей (ФОТО) 22 январь 2017 г. 19:29 | Просмотров: 3984 В Бухаресте на протест против инициативы властей об амнистии политиков-коррупционеров вышли около 15 тысяч человек, в городах Клуж и Яссы – не менее 2 тысяч.

Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО) 21 январь 2017 г. 17:35 | Просмотров: 11100 Примар Кишинева Дорин Киртоакэ и глава предприятия ”Apă-Canal Chișinău” Вероника Херца считают, что установленные кишиневцами стандартизированные водомеры наносят ущерб предприятию и должны быть заменены на более дорогостоящие приборы учета потребления воды.

Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО) 21 январь 2017 г. 14:32 | Просмотров: 15732 Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон солгал проживающим в России молдавским соотечественникам относительно своих действий в связи с назначением Эдуарда Харунжена Генеральным прокурором.

Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC) 21 январь 2017 г. 10:43 | Просмотров: 8321 Агентству OMEGA была предоставлена копия протокола допроса основного фигуранта по делу об украденном миллиарде Илан Шора.

Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC) 20 январь 2017 г. 22:21 | Просмотров: 5003 Агентству OMEGA передано письмо Вячеслава Платона, находящегося в СИЗО по обвинению в финансовых преступлениях.

Ренато Усатый призвал противостоять намерениям Плахотнюка изменить избирательную систему 20 январь 2017 г. 21:52 | Просмотров: 4146 Мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый заявил, что уже в этом году олигархом Владимиром Плахотнюком готовится проведение досрочных парламентских выборов по выгодной ему системе одномандатных округов.

Дональд Трамп пообещал вернуть власть народу 20 январь 2017 г. 21:01 | Просмотров: 1462 45-й президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи пообещал вернуть власть американскому народу.

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Госдеп США отказался от Виктории Нуланд (ФОТО) Появившаяся в СМИ информация об отставке помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории