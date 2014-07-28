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Более полумиллиона румын требуют отставку партнеров Плахотнюка
05 февраль 2017 г. 22:30 | Просмотров: 399
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)
05 февраль 2017 г. 16:04 | Просмотров: 19893
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком
04 февраль 2017 г. 22:05 | Просмотров: 23769
Под давлением общенациональных протестов правительство Румынии отменило собственные коррупционные решения
04 февраль 2017 г. 20:55 | Просмотров: 1894
Представителем партии Плахотнюка в Бельцах стал замешанный в преступных сделках чиновник правительства
04 февраль 2017 г. 19:05 | Просмотров: 5403
Лукашенко обвинил Россию в дискриминационных мерах (ВИДЕО)
04 февраль 2017 г. 12:14 | Просмотров: 1180
Докладчик Европарламента по Молдове возмущен давлением на JurnalTV и TV7
04 февраль 2017 г. 00:21 | Просмотров: 2074
В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры
03 февраль 2017 г. 23:27 | Просмотров: 1857
Румыния охвачена протестами четвертый вечер подряд
03 февраль 2017 г. 23:00 | Просмотров: 1271
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)
03 февраль 2017 г. 17:00 | Просмотров: 5719
Кишинёв. Штефан. Шесть вечера после войны
03 февраль 2017 г. 14:37 | Просмотров: 3088
В Кишинёве пройдет Марш солидарности против коррупции
03 февраль 2017 г. 11:52 | Просмотров: 807
Высшая судебная палата посчитала законным награждение коррумпированных прокуроров
03 февраль 2017 г. 11:08 | Просмотров: 1018
По всей Румынии продолжаются массовые антиправительственные акции протеста (ФОТО)
02 февраль 2017 г. 21:41 | Просмотров: 1177
Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником
02 февраль 2017 г. 16:49 | Просмотров: 4067
Усатый: Амнистия румынских коррупционеров может “вдохновить” и режим Плахотнюка
02 февраль 2017 г. 15:53 | Просмотров: 817
Президент Румынии обвинил МВД в потворстве массовым беспорядкам
02 февраль 2017 г. 12:40 | Просмотров: 2063
Полиция разгоняет самый массовый протест в центре Бухареста под предлогом «борьбы с агрессивными демонстрантами»
02 февраль 2017 г. 00:26 | Просмотров: 2241
Румыния охвачена самыми масштабными протестами за последние 25 лет. Начались столкновения с полицией
01 февраль 2017 г. 22:53 | Просмотров: 4603
Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)
01 февраль 2017 г. 15:45 | Просмотров: 12915
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Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...Просмотров: 1729
КИШИНЕВ
Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО) ...Просмотров: 11388
МИР
На улицы городов Румынии вышли около 600 тысяч человек с требованием об отставке правительства Сорина
Под давлением общенациональных протестов правительство Румынии отменило собственные коррупционные решения
Ω РЕПОРТЕР
ВЛАСТЬ
|04.02.2017
|Представителем партии Плахотнюка в Бельцах стал замешанный в преступных сделках чиновник правительства
ЛЮДИ
БИЗНЕС
КРИМИНАЛ
|21.01.2017
|Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)