TOP NEWS Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком Занимающий должность президента Игорь Додон обвинен в продвижении Василия Ботнаря на должность гендиректора молдо-российского предприятия «Молдовагаз» в обмен на крупное денежное вознаграждение. Подробнее

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Более полумиллиона румын требуют отставку партнеров Плахотнюка 05 февраль 2017 г. 22:30 | Просмотров: 400 На улицы городов Румынии вышли около 600 тысяч человек с требованием об отставке правительства Сорина Гриндяну. Только перед зданием правительства собрались около 300 тысяч человек.

Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО) 05 февраль 2017 г. 16:04 | Просмотров: 19895 Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон забыл о своих же обещаниях менее чем через три месяца.

Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком 04 февраль 2017 г. 22:05 | Просмотров: 23770 Занимающий должность президента Игорь Додон обвинен в продвижении Василия Ботнаря на должность гендиректора молдо-российского предприятия «Молдовагаз» в обмен на крупное денежное вознаграждение.

Под давлением общенациональных протестов правительство Румынии отменило собственные коррупционные решения 04 февраль 2017 г. 20:55 | Просмотров: 1894 Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну объявил в субботу о решении отменить Ордонанс, вызвавший самые массовые протесты за последние 25 лет в Румынии.

Представителем партии Плахотнюка в Бельцах стал замешанный в преступных сделках чиновник правительства 04 февраль 2017 г. 19:05 | Просмотров: 5403 Доверенное лицо вице-спикера парламента Владимира Витюка – представитель Госканцелярии Октавиан Маху стал председателем территориальной организации Демпартии в Бельцах.

Лукашенко обвинил Россию в дискриминационных мерах (ВИДЕО) 04 февраль 2017 г. 12:14 | Просмотров: 1180 Главе «Россельхознадзора» Сергею Данкверту грозит уголовное преследование в Беларуси «за нанесение ущерба белорусскому государству».

Докладчик Европарламента по Молдове возмущен давлением на JurnalTV и TV7 04 февраль 2017 г. 00:21 | Просмотров: 2074 Евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, являющийся также докладчиком по Молдове распространил заявление в связи с ситуацией со свободой слова и напомнил властям о необходимости соблюдения Соглашения об ассоциации с ЕС.

В Кишиневе прошел протест против коррупции и диктатуры 03 февраль 2017 г. 23:27 | Просмотров: 1857 К памятнику Штефану чел Маре в центре Кишинева вышло более двухсот человек, солидарных с протестами в Бухаресте против партнеров правящей в Молдове Демпартии.

Румыния охвачена протестами четвертый вечер подряд 03 февраль 2017 г. 23:00 | Просмотров: 1271 В уездных городах на улицы вышло рекордное количество протестующих, Площадь Победы перед Домом правительстве в Бухаресте полностью заполнена участниками антиправительсвенного митинга.

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО) 03 февраль 2017 г. 17:00 | Просмотров: 5719 Гражданская акция против преступного режима в Молдове.

Кишинёв. Штефан. Шесть вечера после войны 03 февраль 2017 г. 14:37 | Просмотров: 3088 Молдова и её граждане переживают сразу две полномасштабные военные кампании. Без огнестрела, без бомб, без штыков – и то слава Богу. Но войны, всё-таки, две.

В Кишинёве пройдет Марш солидарности против коррупции 03 февраль 2017 г. 11:52 | Просмотров: 807 Призыв выйти 3 февраля на Марш появился в соцсетях на фоне проходящих в Румынии массовых акций протеста против коррупции и проворовавшейся власти.

Высшая судебная палата посчитала законным награждение коррумпированных прокуроров 03 февраль 2017 г. 11:08 | Просмотров: 1018 Коллегия ВСП под руководством Татьяны Виеру вынесла решение о необоснованности требования отмены постановления о награждении 50 прокуроров «в честь дня прокуратуры».

По всей Румынии продолжаются массовые антиправительственные акции протеста (ФОТО) 02 февраль 2017 г. 21:41 | Просмотров: 1177 Румыния охвачена третий вечер подряд многотысячными протестами с требованием отставки правительства социал-демократа Сорина Гриндеану.

Награжденный «за безупречную службу» прокурор оказался заурядным взяточником 02 февраль 2017 г. 16:49 | Просмотров: 4067 Судья столичного сектора Чентру Дорин Мунтяну сообщил Высшему совету магистратуры, что прокурор Нику Шендря практикует взяточничество еще с 2015 года.

Усатый: Амнистия румынских коррупционеров может “вдохновить” и режим Плахотнюка 02 февраль 2017 г. 15:53 | Просмотров: 817 Инициатива правительства Румынии об амнистии и помиловании коррупционеров может перенестись и в Молдову, где режим олигарха Плахотнюка, прикрываясь «международными нормами», пойдет по стопам своих румынских партнеров.

Президент Румынии обвинил МВД в потворстве массовым беспорядкам 02 февраль 2017 г. 12:40 | Просмотров: 2063 Клаус Йоханнис потребовал письменных объяснений от главы МВД в связи с бездеятельностью полицейских, знавших о группах экстремистов, проникших среди мирных протестующих ночью 1 февраля.

Полиция разгоняет самый массовый протест в центре Бухареста под предлогом «борьбы с агрессивными демонстрантами» 02 февраль 2017 г. 00:26 | Просмотров: 2241 Стотысячный митинг протеста перед Домом правительства в Бухаресте был разогнан полицейскими с применением слезоточивого газа и спецсредств.

Румыния охвачена самыми масштабными протестами за последние 25 лет. Начались столкновения с полицией 01 февраль 2017 г. 22:53 | Просмотров: 4603 В центре Бухареста уже вышли на протест более 150 тысяч человек, еще столько же вышли на центральные площади городов по всей Румынии. Полиция начала применять слезоточивый газ для разгона манифестантов, требуя полностью покинуть площадь перед Домом правительства.

Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC) 01 февраль 2017 г. 15:45 | Просмотров: 12915 Конституционный суд готовится в ближайшее время аннулировать единственную статью Уголовного кодекса, по которой судьи могут быть привлечены к уголовной ответственности.

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Более полумиллиона румын требуют отставку партнеров Плахотнюка На улицы городов Румынии вышли около 600 тысяч человек с требованием об отставке правительства Сорина