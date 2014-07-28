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НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

TOP NEWS
Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО)

Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО)

Премьер-министр контролируемого Демпартией правительства Павел Филип распространил видеообращение, в котором призвал граждан Молдовы надеяться на лучшую жизнь, даже в условиях нехватки денег и повышающихся тарифов.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО)

Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО)

30 декабрь 2016 г. 21:12 | Просмотров: 3494
Премьер-министр контролируемого Демпартией правительства Павел Филип распространил видеообращение, в котором призвал граждан Молдовы надеяться на лучшую жизнь, даже в условиях нехватки денег и повышающихся тарифов.
Почему Плахотнюк не может быть частью «решения» для Молдовы

Почему Плахотнюк не может быть частью «решения» для Молдовы

30 декабрь 2016 г. 20:40 | Просмотров: 6001
В последнее время достаточно многие в Молдове и за ее пределами в беседах со мной задают один и тот же вопрос: «Не может ли Плахотнюк из части “проблемы” стать частью “решения” для Молдовы?».
Додон пообещал обязать своего приятеля вернуть часть из украденных миллиардов (ФОТО)

Додон пообещал обязать своего приятеля вернуть часть из украденных миллиардов (ФОТО)

30 декабрь 2016 г. 20:28 | Просмотров: 7401
Считающий себя всенародно избранным президентом Игорь Додон бъявил, что подписанная им первая законодательная инициатива преследует цель заставить виновных в «краже века» вернуть украденные средства.
Разыскиваемый Интерполом бывший депутат Демпартии свободно ходит по зданию правительства Молдовы (ФОТО)

Разыскиваемый Интерполом бывший депутат Демпартии свободно ходит по зданию правительства Молдовы (ФОТО)

30 декабрь 2016 г. 18:56 | Просмотров: 4619
Приговоренный в Румынии к четырем годам тюрьмы бывший депутат возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии, Валерий Гума, был беспрепятственно принят премьер-министром Павлом Филипом.
Путин решил проявить терпимость в ответ на выдворение российских дипломатов из США

Путин решил проявить терпимость в ответ на выдворение российских дипломатов из США

30 декабрь 2016 г. 18:31 | Просмотров: 900
Президент России решил не предпринимать симметричных мер в отношении американских дипломатов, после решения Барака Обамы о выдворении 35 российских дипломатов из США.
Вашингтон высылает 35 российских дипломатов, Москва обещает адекватно ответить

Вашингтон высылает 35 российских дипломатов, Москва обещает адекватно ответить

30 декабрь 2016 г. 10:24 | Просмотров: 994
Госдепартамент США в четверг объявил о выдворении в течение 72 часов из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, которые в США приписывают России.
Власти вложили десятки миллионов леев в ремонт зданий закрываемых судов

Власти вложили десятки миллионов леев в ремонт зданий закрываемых судов

29 декабрь 2016 г. 19:34 | Просмотров: 1816
Десятки миллионов леев были инвестированы в здания судов, которые будут закрыты в ближайшие годы на основе инициированного властями процесса реформы.
Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)

Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)

29 декабрь 2016 г. 08:35 | Просмотров: 17732
Каждое утро, окрестности дома, в котором проживает олигарх, председатель Демпартии Владимир Плахотнюк, патрулируются со специально обученной розыскной собакой. 
Обама распространил «Закон Магнитского» и на Молдову

Обама распространил «Закон Магнитского» и на Молдову

28 декабрь 2016 г. 17:05 | Просмотров: 3699
«Глобальный закон Магнитского» вошел в подписанный президентом США закон о военном бюджете на 2017 год.
Суд отказал прокурору в бездоказательном требовании об аресте Ренато Усатого

Суд отказал прокурору в бездоказательном требовании об аресте Ренато Усатого

28 декабрь 2016 г. 16:48 | Просмотров: 3623
Требование об аресте мэра Бельц, лидера «Нашей партии» Ренато Усатого было отклонено судом столичного сектора Чентру до предоставления прокурором доказательств о необходимости подобной меры.
Кому принадлежат сайты, героизирующие «черного банкира» Горбунцова

Кому принадлежат сайты, героизирующие «черного банкира» Горбунцова

28 декабрь 2016 г. 11:19 | Просмотров: 9500
Информационный портал 1News.md опубликовал журналистское расследование, темой которого стали медийные атаки на лидера “Нашей партии”, мэра Бельц Ренато Усатого.
Власти Кишинева готовят повышение тарифа на воду

Власти Кишинева готовят повышение тарифа на воду

28 декабрь 2016 г. 09:52 | Просмотров: 2043
Руководство контролируемого Дорином Киртоакэ предприятия Apă-Canal Chișinău S.A. считает, что тариф на воду не соответствует расходам предприятия и должен быть пересмотрен в ближайшее вре
Бывшие сотрудники медиа-холдинга Плахотнюка станут представителями «гражданского общества» в Комиссии по неподкупности

Бывшие сотрудники медиа-холдинга Плахотнюка станут представителями «гражданского общества» в Комиссии по неподкупности

27 декабрь 2016 г. 18:38 | Просмотров: 2506
Состав Совета по неподкупности пополнится еще двумя представителями «гражданского общества», по странному стечению обстоятельств, имеющими отношение к олигарху Владимиру Плахотнюку.
В президентскую резиденцию Додона запрещен вход для журналистов (ВИДЕО)

В президентскую резиденцию Додона запрещен вход для журналистов (ВИДЕО)

27 декабрь 2016 г. 16:56 | Просмотров: 4967
Охрана считающего себя всенародно избранным президента Додона выгнала из здания журналиста, пожелавшего обратиться за разъяснениями к пресс-секретарю президента.
Власти продолжают преследование политзаключенных «группы Петренко»

Власти продолжают преследование политзаключенных «группы Петренко»

27 декабрь 2016 г. 16:23 | Просмотров: 1200
Суд столичного сектора Рышкань полностью удовлетворил запрос прокуроров о продлении нахождения членов так называемой "группы Петренко" под судебным контролем еще на 30 дней, до 1 февраля 2017 г.
Бывший генпрокурор вошел в отборные «сливки Кишиневского царства», получив право переночевать в отеле Плахотнюка (ВИДЕО)

Бывший генпрокурор вошел в отборные «сливки Кишиневского царства», получив право переночевать в отеле Плахотнюка (ВИДЕО)

27 декабрь 2016 г. 15:36 | Просмотров: 2806
Одна из структур, контролируемых олигархом и председателем Демпартии Владимиром Плахотнюком, устроила в принадлежащем правительству Дворце Республики «бал», уже расцененный в соцсетях, как «пир во время чумы».
Прокуроры преднамеренно игнорируют обвинения в причастности руководства Демпартии к шантажу родственников Проки

Прокуроры преднамеренно игнорируют обвинения в причастности руководства Демпартии к шантажу родственников Проки

27 декабрь 2016 г. 14:26 | Просмотров: 5835
Все факты, прямо указывающие на причастность генерального секретаря ДПМ Константина Ботнаря к сокрытию деталей заказного убийства беглого банкира Германа Горбунцова демонстративно проигнорированы контролируемой председателем Демпартии Владимиром Плахотнюком Генеральной прокуратурой.
Дональд Трамп назвал ООН «клубом по интересам»

Дональд Трамп назвал ООН «клубом по интересам»

27 декабрь 2016 г. 13:57 | Просмотров: 863
Избранный президент США Дональд Трамп назвал Организацию Объединенных Наций клубом, где люди собираются поговорить и хорошо провести время.
Прокурор Кишинева не считает резонансным дело о травле газом манифестантов в День независимости (ВИДЕО)

Прокурор Кишинева не считает резонансным дело о травле газом манифестантов в День независимости (ВИДЕО)

27 декабрь 2016 г. 13:13 | Просмотров: 1382
Несмотря на реакцию мировых СМИ в связи с применением паралитического газа для подавления мирной манифестации в День независимости Молдовы, глава прокуратуры Кишинева Игорь Попа не причислил это дело к разряду «резонансных» дел, находящихся в производстве муниципальной прокуратуры.
Додон увольняет министра, которого пять дней назад пригласил на свою инаугурацию

Додон увольняет министра, которого пять дней назад пригласил на свою инаугурацию

27 декабрь 2016 г. 10:32 | Просмотров: 4470
Считающий себя всенародно избранным президентом, Игорь Додон подписал указ об отставке министра обороны Анатолия Шалару.
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Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове

Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...

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Власти Кишинева готовят повышение тарифа на воду

Власти Кишинева готовят повышение тарифа на воду ...

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МИР
Путин решил проявить терпимость в ответ на выдворение российских дипломатов из США

Путин решил проявить терпимость в ответ на выдворение российских дипломатов из США

Президент России решил не предпринимать симметричных мер в отношении американских дипломатов, после решения
Вашингтон высылает 35 российских дипломатов, Москва обещает адекватно ответить

Вашингтон высылает 35 российских дипломатов, Москва обещает адекватно ответить

Обама распространил «Закон Магнитского» и на Молдову

Обама распространил «Закон Магнитского» и на Молдову

Дональд Трамп назвал ООН «клубом по интересам»

Дональд Трамп назвал ООН «клубом по интересам»

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LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

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LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве

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LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

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Додон грубо нарушил процедуру инаугурации и поставил под сомнение свою легитимность

Додон грубо нарушил процедуру инаугурации и поставил под сомнение свою легитимность

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Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов
Платон и истина
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ПЕРЕДАЧИ
PRIMETIME – Алексей Тулбуре и Дмитрий Чубашенко
День недели (29 октября 2013 г.)
«Третий микрофон» (22.11.2014)
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СРЕДА НЕДЕЛИ (27 марта 2013 г.)
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Гражданские активисты требуют прекратить гонения властей на посла ЕС в Молдове

Гражданские активисты требуют прекратить гонения властей на посла ЕС в Молдове

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Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
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Прокуроры преднамеренно игнорируют обвинения в причастности руководства Демпартии к шантажу родственников Проки

Прокуроры преднамеренно игнорируют обвинения в причастности руководства Демпартии к шантажу родственников Проки

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