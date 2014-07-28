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В Бельцах, под руководством нынешнего представителя правительства были допущены многомиллионные хищения за счет потребителей воды (DOC)
09 январь 2017 г. 18:19 | Просмотров: 1023
Партию Гимпу покинул один из ее учредителей
09 январь 2017 г. 11:26 | Просмотров: 1334
Документ, указывающий на лоббистскую деятельность Виктории Нуланд и посла США в Молдове в разгар скандала о краже миллиарда (DOC)
08 январь 2017 г. 18:05 | Просмотров: 2986
Кишиневский жулик назвал президента США «коллегой-бизнесменом» - Чубашенко
08 январь 2017 г. 15:20 | Просмотров: 10761
Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры
08 январь 2017 г. 14:31 | Просмотров: 10650
Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC)
07 январь 2017 г. 16:22 | Просмотров: 24550
Власти скрывают свое бездействие на дорогах в зимний период фразой о «зимних условиях движения» (ФОТО)
06 январь 2017 г. 14:47 | Просмотров: 4950
Все замешанные в политических делах прокуроры представлены к поощрению «за безупречную службу»
06 январь 2017 г. 13:35 | Просмотров: 9448
Молдавских полицейских перевели на самофинансирование
06 январь 2017 г. 11:03 | Просмотров: 15208
Петренко призвал Додона проявить последовательноcть в связи с назначением Харунжена
05 январь 2017 г. 20:47 | Просмотров: 6617
Разведка США продолжает обвинять Россию в кибератаках на президентских выборах
05 январь 2017 г. 20:02 | Просмотров: 712
Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО)
30 декабрь 2016 г. 21:12 | Просмотров: 5475
Почему Плахотнюк не может быть частью «решения» для Молдовы
30 декабрь 2016 г. 20:40 | Просмотров: 9808
Додон пообещал обязать своего приятеля вернуть часть из украденных миллиардов (ФОТО)
30 декабрь 2016 г. 20:28 | Просмотров: 9569
Разыскиваемый Интерполом бывший депутат Демпартии свободно ходит по зданию правительства Молдовы (ФОТО)
30 декабрь 2016 г. 18:56 | Просмотров: 6103
Путин решил проявить терпимость в ответ на выдворение российских дипломатов из США
30 декабрь 2016 г. 18:31 | Просмотров: 1258
Вашингтон высылает 35 российских дипломатов, Москва обещает адекватно ответить
30 декабрь 2016 г. 10:24 | Просмотров: 1335
Власти вложили десятки миллионов леев в ремонт зданий закрываемых судов
29 декабрь 2016 г. 19:34 | Просмотров: 2208
Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)
29 декабрь 2016 г. 08:35 | Просмотров: 18618
Обама распространил «Закон Магнитского» и на Молдову
28 декабрь 2016 г. 17:05 | Просмотров: 4357
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Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...Просмотров: 1487
КИШИНЕВ
Власти Кишинева готовят повышение тарифа на воду ...Просмотров: 2336
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МИР
Руководители спецслужб США выступили с совместным заявлением в Сенате США, обвинив Россию в организации
Ω РЕПОРТЕР
ВЛАСТЬ
|08.01.2017
|Документ, указывающий на лоббистскую деятельность Виктории Нуланд и посла США в Молдове в разгар скандала о краже миллиарда (DOC)
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