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Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)
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Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
21 январь 2017 г. 10:43 | Просмотров: 5084
Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC)
20 январь 2017 г. 22:21 | Просмотров: 2508
Ренато Усатый призвал противостоять намерениям Плахотнюка изменить избирательную систему
20 январь 2017 г. 21:52 | Просмотров: 3373
Дональд Трамп пообещал вернуть власть народу
20 январь 2017 г. 21:01 | Просмотров: 1219
Народное собрание Гагаузии возглавил представитель контролируемого Плахотнюком движения
20 январь 2017 г. 17:25 | Просмотров: 1737
Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима
20 январь 2017 г. 16:26 | Просмотров: 3771
Михаил Горбачев вызван в суд по делу о штурме Вильнюсской телебашни
19 январь 2017 г. 21:53 | Просмотров: 869
Освобожденный от ответственности братоубийца сменил МВД на работу в посольстве
19 январь 2017 г. 19:27 | Просмотров: 3350
Додон проигнорировал призыв стать стороной в процессе против назначения Харунжена
19 январь 2017 г. 16:19 | Просмотров: 8534
Экологи из Молдовы и Украины заявляют об угрозе исчезновения Днестра (DOC)
19 январь 2017 г. 09:33 | Просмотров: 1495
Румынию охватили массовые антиправительственные протесты (ВИДЕО)
18 январь 2017 г. 20:42 | Просмотров: 8894
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов
18 январь 2017 г. 18:26 | Просмотров: 26258
Минюст обвинен в дискриминации жертв домашнего насилия
18 январь 2017 г. 18:16 | Просмотров: 970
Бухарест обвинил Додона в неадекватности
18 январь 2017 г. 17:45 | Просмотров: 4128
Додон объявил «посольский страйк»
18 январь 2017 г. 16:53 | Просмотров: 2813
Плахотнюк готовит новую PR-акцию из Вашингтона
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Додон озвучил в Москве ряд положений своего «пакетного соглашения» по Приднестровью (ВИДЕО)
17 январь 2017 г. 23:40 | Просмотров: 3093
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Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО) ...Просмотров: 1986
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45-й президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи пообещал вернуть власть американскому народу.
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