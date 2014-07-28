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НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

TOP NEWS
Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО)

Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО)

Премьер-министр контролируемого Демпартией правительства Павел Филип распространил видеообращение, в котором призвал граждан Молдовы надеяться на лучшую жизнь, даже в условиях нехватки денег и повышающихся тарифов.

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Додону было отказано в прошении поменять посла в Бухаресте

Додону было отказано в прошении поменять посла в Бухаресте

16 январь 2017 г. 15:43 | Просмотров: 318
Премьер-министр Павел Филип отклонил прошение президента Игоря Додона об отзыве посла Молдовы в Румынии.
Плахотнюк рекомендует Гимпу повременить с отставкой Додона

Плахотнюк рекомендует Гимпу повременить с отставкой Додона

16 январь 2017 г. 15:05 | Просмотров: 1065
Инициатива ЛП об отставке Игоря Додона с должности президента требует более детальной аргументации и изучения со стороны Демпартии.
В Молдове инициирована отставка главы Конституционного суда

В Молдове инициирована отставка главы Конституционного суда

16 январь 2017 г. 12:24 | Просмотров: 2830
Публичное требование об отставке председателя КС Александра Тэнасе оформлена в виде открытой петиции, активно распространяемой в социальных сетях.
Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

15 январь 2017 г. 23:32 | Просмотров: 8248
Олигарх и лидер Демпартии Владимир Плахотнюк отпраздновал юбилей (по одной из своих идентичностей) в компании российских поп-звезд из так называемого "кремлевского пула".
Акция в поддержку телеканала Jurnal TV собрала сотни граждан со всей страны

Акция в поддержку телеканала Jurnal TV собрала сотни граждан со всей страны

15 январь 2017 г. 17:44 | Просмотров: 1274
Сотни людей пришли в воскресенье на спонтанную акцию в поддержку оппозиционного телеканала, вынужденного закрыться после организованных на него нападок.
Власти уничтожат более полутысячи деревьев в центре Кишинева

Власти уничтожат более полутысячи деревьев в центре Кишинева

15 январь 2017 г. 14:29 | Просмотров: 686
Столичная администрация Дорина Киртоакэ планирует в ближайшее время массовую вырубку на центральных улицах Кишинева.
Режим, с которым «борется» Додон, обеспечивает ему беспрецедентную неприкосновенность (ВИДЕО)

Режим, с которым «борется» Додон, обеспечивает ему беспрецедентную неприкосновенность (ВИДЕО)

15 январь 2017 г. 13:01 | Просмотров: 6999
Игорь Додон, считающий себя всенародно избранным президентом, пользуется максимальными усилиями правящего режима по обеспечению ему и его окружению максимального комфорта и безопасности от граждан.
Глава Конституционного суда озвучил инициативу Плахотнюка об изменении избирательной системы

Глава Конституционного суда озвучил инициативу Плахотнюка об изменении избирательной системы

14 январь 2017 г. 15:48 | Просмотров: 10039
Контролируемый олигархом Владимиром Плахотнюком председатель КС Александр Тэнасе объявил о необходимости отказа от ныне действующей системы выборов в парламент в пользу выборов по одномандатным округам.
Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC)

Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC)

13 январь 2017 г. 20:17 | Просмотров: 13396
Случайно попал на 6 лет в политику, став депутатом и председателем парламента, принял решение по краже миллиарда долларов из финансовой системы Молдовы.
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов

13 январь 2017 г. 14:55 | Просмотров: 17360
Впервые за всю историю официальных визитов президента, в состав официальной делегации не войдет ни один министр.
Министр экологии оправдывает уничтожение одной из центральных аллей парка «Долина роз» (DOC)

Министр экологии оправдывает уничтожение одной из центральных аллей парка «Долина роз» (DOC)

12 январь 2017 г. 18:48 | Просмотров: 3118
Представитель праворадикальной Либеральной партии, министр экологии Валериу Мунтяну считает абсолютно нормальной и правомерной вырубку одной из самых живописных аллей в центре парка «Долина роз».
JurnalTV объявил о беспрецедентном давлении со стороны властей

JurnalTV объявил о беспрецедентном давлении со стороны властей

12 январь 2017 г. 16:27 | Просмотров: 3990
Оппозиционный телеканал JurnalTV объявил о вынужденном сокращении производства собственной продукции и изменении сетки вещания в связи с усилением давления со стороны правящего режима.
Бельцкий муниципальный советник объяснил, почему Панчук и Маху хотят вернуться к власти в Бельцах (ВИДЕО)

Бельцкий муниципальный советник объяснил, почему Панчук и Маху хотят вернуться к власти в Бельцах (ВИДЕО)

12 январь 2017 г. 15:05 | Просмотров: 2379
Рвение к власти в Бельцах, демонстрируемое бывшим мэром Бельц депутатом Василием Панчуком, бывшим и.о. мэра Октавианом Маху, бывшим главой муниципального предприятия  ЖКХ Андрея Черного объясняется желанием возобновить преступные схемы по воровству общественной собственности и денег горожан.
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

12 январь 2017 г. 10:15 | Просмотров: 19984
Расследование кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдовы вошло в активную фазу в США, после полного изучения первичных материалов доклада KROLL и заслушивания ряда ключевых свидетелей.
Вице-мэр Бельц обвинил бывшее руководство города в преднамеренном разрушении городского хозяйства (ВИДЕО)

Вице-мэр Бельц обвинил бывшее руководство города в преднамеренном разрушении городского хозяйства (ВИДЕО)

11 январь 2017 г. 23:46 | Просмотров: 1572
Бывшее руководство Бельц поддерживается  вице-спикером парламента Владимиром Витюком с целью организации преступных схем за счет бельчан и возврата контроля над городским хозяйством.
Трамп: У нас ужасные отношения с Россией

Трамп: У нас ужасные отношения с Россией

11 январь 2017 г. 22:19 | Просмотров: 1465
Избранный президент США Дональд Трамп на первой после выборов пресс-конференции допустил, что ему не удастся наладить отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Однако он надеется на это и спокойно относится к российским кибератакам.
Воронин договаривается с обвиненным в предательстве ПКРМ Витюком

Воронин договаривается с обвиненным в предательстве ПКРМ Витюком

11 январь 2017 г. 13:35 | Просмотров: 6099
Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин обсуждает совместные политические действия с представителями Плахотнюка, которых еще недавно обвинял в предательстве.
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

11 январь 2017 г. 10:53 | Просмотров: 11667
Пресс-конференция руководства муниципия Бельцы.
Власти Кишинева уничтожили самую красивую аллею в парке «Долина роз» под видом «обустройства» (ФОТО)

Власти Кишинева уничтожили самую красивую аллею в парке «Долина роз» под видом «обустройства» (ФОТО)

11 январь 2017 г. 10:30 | Просмотров: 12557
Кишиневцы распространили в соцсетях фотография срубленных деревьев одной из самых живописных аллей «Долины роз».
АНОНС: Вице-спикер парламента Молдовы наладил производство техники специального назначения для Крыма

АНОНС: Вице-спикер парламента Молдовы наладил производство техники специального назначения для Крыма

11 январь 2017 г. 09:08 | Просмотров: 5373
Один из представителей клана олигарха Владимира Плахотнюка, бывший член Партии коммунистов Владимир Витюк создал совместное предприятие с двумя жителями Крыма по производству и обслуживанию «машин специального назначения».
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СТРАНА
Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове

Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...

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КИШИНЕВ
Власти уничтожат более полутысячи деревьев в центре Кишинева

Власти уничтожат более полутысячи деревьев в центре Кишинева ...

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МИР
Трамп: У нас ужасные отношения с Россией

Трамп: У нас ужасные отношения с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп на первой после выборов пресс-конференции допустил, что ему не удастся
Президент США обвинен в продвижении кумовства

Президент США обвинен в продвижении кумовства

Разведка США продолжает обвинять Россию в кибератаках на президентских выборах

Разведка США продолжает обвинять Россию в кибератаках на президентских выборах

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Путин решил проявить терпимость в ответ на выдворение российских дипломатов из США

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LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

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LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

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Додон грубо нарушил процедуру инаугурации и поставил под сомнение свою легитимность

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Плахотнюк организовал травлю Главы Делегации ЕС в Молдове

Плахотнюк организовал травлю Главы Делегации ЕС в Молдове

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Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов
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Грустный юбилей странной независимости
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PRIMETIME – Алексей Тулбуре и Дмитрий Чубашенко
День недели (29 октября 2013 г.)
«Третий микрофон» (22.11.2014)
28-05-2014 "Tu și Legea" cu Ion Dron
СРЕДА НЕДЕЛИ (27 марта 2013 г.)
ПОЛИТКУХНЯ: Кому нужен Гражданский конгресс?
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Додону было отказано в прошении поменять посла в Бухаресте

Додону было отказано в прошении поменять посла в Бухаресте

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15.01.2017  Режим, с которым «борется» Додон, обеспечивает ему беспрецедентную неприкосновенность (ВИДЕО)
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В Молдове инициирована отставка главы Конституционного суда

В Молдове инициирована отставка главы Конституционного суда

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21.12.2016  Гражданские активисты требуют прекратить гонения властей на посла ЕС в Молдове
20.12.2016  Петренко призвал честных полицейских исполнить свой долг перед обществом, арестовав Плахотнюка (ВИДЕО)
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Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
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Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)

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