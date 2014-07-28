TOP NEWS Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО) Премьер-министр контролируемого Демпартией правительства Павел Филип распространил видеообращение, в котором призвал граждан Молдовы надеяться на лучшую жизнь, даже в условиях нехватки денег и повышающихся тарифов. Подробнее

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Додону было отказано в прошении поменять посла в Бухаресте 16 январь 2017 г. 15:43 | Просмотров: 318 Премьер-министр Павел Филип отклонил прошение президента Игоря Додона об отзыве посла Молдовы в Румынии.

Плахотнюк рекомендует Гимпу повременить с отставкой Додона 16 январь 2017 г. 15:05 | Просмотров: 1065 Инициатива ЛП об отставке Игоря Додона с должности президента требует более детальной аргументации и изучения со стороны Демпартии.

В Молдове инициирована отставка главы Конституционного суда 16 январь 2017 г. 12:24 | Просмотров: 2830 Публичное требование об отставке председателя КС Александра Тэнасе оформлена в виде открытой петиции, активно распространяемой в социальных сетях.

Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка 15 январь 2017 г. 23:32 | Просмотров: 8248 Олигарх и лидер Демпартии Владимир Плахотнюк отпраздновал юбилей (по одной из своих идентичностей) в компании российских поп-звезд из так называемого "кремлевского пула".

Акция в поддержку телеканала Jurnal TV собрала сотни граждан со всей страны 15 январь 2017 г. 17:44 | Просмотров: 1274 Сотни людей пришли в воскресенье на спонтанную акцию в поддержку оппозиционного телеканала, вынужденного закрыться после организованных на него нападок.

Власти уничтожат более полутысячи деревьев в центре Кишинева 15 январь 2017 г. 14:29 | Просмотров: 686 Столичная администрация Дорина Киртоакэ планирует в ближайшее время массовую вырубку на центральных улицах Кишинева.

Режим, с которым «борется» Додон, обеспечивает ему беспрецедентную неприкосновенность (ВИДЕО) 15 январь 2017 г. 13:01 | Просмотров: 6999 Игорь Додон, считающий себя всенародно избранным президентом, пользуется максимальными усилиями правящего режима по обеспечению ему и его окружению максимального комфорта и безопасности от граждан.

Глава Конституционного суда озвучил инициативу Плахотнюка об изменении избирательной системы 14 январь 2017 г. 15:48 | Просмотров: 10039 Контролируемый олигархом Владимиром Плахотнюком председатель КС Александр Тэнасе объявил о необходимости отказа от ныне действующей системы выборов в парламент в пользу выборов по одномандатным округам.

Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC) 13 январь 2017 г. 20:17 | Просмотров: 13396 Случайно попал на 6 лет в политику, став депутатом и председателем парламента, принял решение по краже миллиарда долларов из финансовой системы Молдовы.

Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов 13 январь 2017 г. 14:55 | Просмотров: 17360 Впервые за всю историю официальных визитов президента, в состав официальной делегации не войдет ни один министр.

Министр экологии оправдывает уничтожение одной из центральных аллей парка «Долина роз» (DOC) 12 январь 2017 г. 18:48 | Просмотров: 3118 Представитель праворадикальной Либеральной партии, министр экологии Валериу Мунтяну считает абсолютно нормальной и правомерной вырубку одной из самых живописных аллей в центре парка «Долина роз».

JurnalTV объявил о беспрецедентном давлении со стороны властей 12 январь 2017 г. 16:27 | Просмотров: 3990 Оппозиционный телеканал JurnalTV объявил о вынужденном сокращении производства собственной продукции и изменении сетки вещания в связи с усилением давления со стороны правящего режима.

Бельцкий муниципальный советник объяснил, почему Панчук и Маху хотят вернуться к власти в Бельцах (ВИДЕО) 12 январь 2017 г. 15:05 | Просмотров: 2379 Рвение к власти в Бельцах, демонстрируемое бывшим мэром Бельц депутатом Василием Панчуком, бывшим и.о. мэра Октавианом Маху, бывшим главой муниципального предприятия ЖКХ Андрея Черного объясняется желанием возобновить преступные схемы по воровству общественной собственности и денег горожан.

Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО) 12 январь 2017 г. 10:15 | Просмотров: 19984 Расследование кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдовы вошло в активную фазу в США, после полного изучения первичных материалов доклада KROLL и заслушивания ряда ключевых свидетелей.

Вице-мэр Бельц обвинил бывшее руководство города в преднамеренном разрушении городского хозяйства (ВИДЕО) 11 январь 2017 г. 23:46 | Просмотров: 1572 Бывшее руководство Бельц поддерживается вице-спикером парламента Владимиром Витюком с целью организации преступных схем за счет бельчан и возврата контроля над городским хозяйством.

Трамп: У нас ужасные отношения с Россией 11 январь 2017 г. 22:19 | Просмотров: 1465 Избранный президент США Дональд Трамп на первой после выборов пресс-конференции допустил, что ему не удастся наладить отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Однако он надеется на это и спокойно относится к российским кибератакам.

Воронин договаривается с обвиненным в предательстве ПКРМ Витюком 11 январь 2017 г. 13:35 | Просмотров: 6099 Лидер Партии коммунистов Владимир Воронин обсуждает совместные политические действия с представителями Плахотнюка, которых еще недавно обвинял в предательстве.

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017 11 январь 2017 г. 10:53 | Просмотров: 11667 Пресс-конференция руководства муниципия Бельцы.

Власти Кишинева уничтожили самую красивую аллею в парке «Долина роз» под видом «обустройства» (ФОТО) 11 январь 2017 г. 10:30 | Просмотров: 12557 Кишиневцы распространили в соцсетях фотография срубленных деревьев одной из самых живописных аллей «Долины роз».

АНОНС: Вице-спикер парламента Молдовы наладил производство техники специального назначения для Крыма 11 январь 2017 г. 09:08 | Просмотров: 5373 Один из представителей клана олигарха Владимира Плахотнюка, бывший член Партии коммунистов Владимир Витюк создал совместное предприятие с двумя жителями Крыма по производству и обслуживанию «машин специального назначения».

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Трамп: У нас ужасные отношения с Россией Избранный президент США Дональд Трамп на первой после выборов пресс-конференции допустил, что ему не удастся