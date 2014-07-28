TOP NEWS Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон признал долг Приднестровья за природный газ «общим долгом Молдовы» перед ОАО «Газпром», сумма которого составляет 6,5 млрд. долларов. Подробнее

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Десятки тысяч человек вышли на протест против коррупционных планов властей по всей Румынии (ВИДЕО) 29 январь 2017 г. 21:20 | Просмотров: 2326 По сообщениям полиции, в воскресенье вечером только в Бухаресте вышли на протест около 50 тысяч человек. Многотысячные антиправительственные протесты прошли одновременно в крупных городах Румынии.

Лидеры ряда стран резко осудили указ Трампа о въезде мусульман в США 29 январь 2017 г. 15:03 | Просмотров: 427 Ряд мировых лидеров резко осудили решение президента США ввести временный запрет на въезд в страну беженцев и мигрантов из семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена - даже тех, у кого есть действующая американская виза.

Дьяков: В условиях разгула коррупции прокуроры устроили «пир во время чумы» (ВИДЕО) 29 январь 2017 г. 14:35 | Просмотров: 3079 Организованное Генпрокуратурой пиршество является неприемлемым, в условиях допущенного по вине прокуроров разгула нищеты и коррупции.

Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО) 27 январь 2017 г. 19:59 | Просмотров: 14129 Уголовные дела не дожны быть политически мотивированными, а дело юстиции - вынести корректное решение по делу мэра Бельц Ренато Усатого.

Отставка Чебана связана с планами возглавить примарию Кишинева – Источник 27 январь 2017 г. 19:40 | Просмотров: 6386 Внезапная отставка советника президента Иона Чебана и его дальнейшая занятость в столичном муниципальном совете связана с планами властей о смещении Дорина Киртоакэ.

Генпрокурор проигнорировал судебный иск и наградил своих прокуроров «за усердие» 27 январь 2017 г. 17:58 | Просмотров: 2442 Несмотря на то, что постановление о награждении прокуроров находится в рассмотрении Высшей судебной палаты, генеральный прокурор Эдуард Харунжен вручил награды всем прокурорам, замешанным в политических и заказных делах.

Чубашенко: Прокуратура превратилась в ОПГ Плахотнюка 27 январь 2017 г. 15:56 | Просмотров: 1103 Органы прокуратуры, которые должны соблюдать законность, на деле занимаются выполнением политических заказов олигарха Плахотнюка, который контролирует власть в Молдове.

В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста 27 январь 2017 г. 14:20 | Просмотров: 432 Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН.

Полиция арестовала оппозиционного активиста, направлявшегося на протест против коррумпированных прокуроров (DOC) 27 январь 2017 г. 12:44 | Просмотров: 5728 Активист оппозиционной партии «Наш дом – Молдова» (Красный блок) Павел Григорчук был задержан в пятницу, 27 января, вблизи отеля Radisson Blu Leogrand Hotel, где в самом роскошном зале проходит мероприятие прокуроров, «организованное по случаю 25-летия создания прокуратуры Республики Молдова».

Прокуроров забросали «деньгами» (ФОТО) 27 январь 2017 г. 12:24 | Просмотров: 2892 Участники пикета протеста против захвата органов прокуратуры Молдовы Плахотнюком забросали сувенирными открытками в виде "долларов” вход в здание, где шла торжественная церемония в честь 25-летия со дня основания прокуратуры Молдовы.

В честь Дня прокурора в Кишиневе были запрещены любые массовые манифестации (DOC) 27 январь 2017 г. 11:55 | Просмотров: 1712 Помпезное празднество в честь Дня прокурора стало поводом для запрета со стороны муниципальных властей любых акций протеста, гарантированных Конституцией и действующим законодательством.

Красносельского не впечатлила инициатива Додона 26 январь 2017 г. 22:48 | Просмотров: 2628 Лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что заявления президента Молдовы Игоря Додона об окончательном определении «приднестровского вопроса» на всенародном референдуме не касаются Приднестровья.

Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных 26 январь 2017 г. 15:23 | Просмотров: 885 Журналисты и представители неправительственных организаций обратили внимание на участившиеся факты запугивания журналистов, проводящих расследования общественно значимых событий, с целью ограничения доступа к информации публичного характера.

Генпрокуратура пригласила на помпезное мероприятие в честь своего праздника 26 январь 2017 г. 14:11 | Просмотров: 3062 25-летие прокуратуры будет торжественно отпраздновано 27 января в самом дорогом зале торжеств – в 5-звездочном отеле Radisson Blu Leogrand Hotel.

«Мастер-класс» по махинациям с публичным жилищным фондом от бывшего мэра Бельц Панчука (DOC) 26 январь 2017 г. 01:09 | Просмотров: 10498 Махинации с жилищным фондом проводились с участием и.о. примара Бельц Октавиана Маху (ныне представитель правительства в Бельцах) и депутата Владимира Витюка (ныне вице-спикер парламента).

Госдеп США отказался от Виктории Нуланд (ФОТО) 25 январь 2017 г. 20:25 | Просмотров: 5805 Появившаяся в СМИ информация об отставке помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд пока не подтверждена официально.

Молдова подверглась жесткой критике в ПАСЕ за преследования оппонентов олигарха Плахотнюка (DOC) 25 январь 2017 г. 18:21 | Просмотров: 6664 Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали молдавские власти прекратить преследование и травлю представителей гражданского общества, неудобных режиму, а также ключевых свидетелей по делам против олигарха Владимира Плахотнюка.

Ответственный за фальсификацию парламентских выборов займется реализацией реформ 25 январь 2017 г. 17:54 | Просмотров: 5681 Бывший глава Центризбиркома Юрий Чокан, инициировавший незаконную процедуру по снятию с парламентских выборов 2014 года партии Ренато Усатого, возглавит созданный неделю назад Центр по внедрению реформ.

Гражданский активист наказан в суде за законное требование о доступе к информации (DOC) 25 январь 2017 г. 12:12 | Просмотров: 2749 Судья столичного сектора Буюкань Ольга Черней решила, что гражданский активист должен быть наказан за свое желание воспользоваться законным правом на доступ к публичной информации.

Додон попытался дезавуировать собственное заявление о газовом долге 25 январь 2017 г. 10:11 | Просмотров: 1757 В ходе своего общения с журналистами, занимающий должность президента Игорь Додон назвал собственные заявления о долге в 6,5 миллиардов долларов за газ «страшилками».

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