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Десятки тысяч человек вышли на протест против коррупционных планов властей по всей Румынии (ВИДЕО)
29 январь 2017 г. 21:20 | Просмотров: 2326
Лидеры ряда стран резко осудили указ Трампа о въезде мусульман в США
29 январь 2017 г. 15:03 | Просмотров: 427
Дьяков: В условиях разгула коррупции прокуроры устроили «пир во время чумы» (ВИДЕО)
29 январь 2017 г. 14:35 | Просмотров: 3079
Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)
27 январь 2017 г. 19:59 | Просмотров: 14129
Отставка Чебана связана с планами возглавить примарию Кишинева – Источник
27 январь 2017 г. 19:40 | Просмотров: 6386
Генпрокурор проигнорировал судебный иск и наградил своих прокуроров «за усердие»
27 январь 2017 г. 17:58 | Просмотров: 2442
Чубашенко: Прокуратура превратилась в ОПГ Плахотнюка
27 январь 2017 г. 15:56 | Просмотров: 1103
В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста
27 январь 2017 г. 14:20 | Просмотров: 432
Полиция арестовала оппозиционного активиста, направлявшегося на протест против коррумпированных прокуроров (DOC)
27 январь 2017 г. 12:44 | Просмотров: 5728
Прокуроров забросали «деньгами» (ФОТО)
27 январь 2017 г. 12:24 | Просмотров: 2892
В честь Дня прокурора в Кишиневе были запрещены любые массовые манифестации (DOC)
27 январь 2017 г. 11:55 | Просмотров: 1712
Красносельского не впечатлила инициатива Додона
26 январь 2017 г. 22:48 | Просмотров: 2628
Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных
26 январь 2017 г. 15:23 | Просмотров: 885
Генпрокуратура пригласила на помпезное мероприятие в честь своего праздника
26 январь 2017 г. 14:11 | Просмотров: 3062
«Мастер-класс» по махинациям с публичным жилищным фондом от бывшего мэра Бельц Панчука (DOC)
26 январь 2017 г. 01:09 | Просмотров: 10498
Госдеп США отказался от Виктории Нуланд (ФОТО)
25 январь 2017 г. 20:25 | Просмотров: 5805
Молдова подверглась жесткой критике в ПАСЕ за преследования оппонентов олигарха Плахотнюка (DOC)
25 январь 2017 г. 18:21 | Просмотров: 6664
Ответственный за фальсификацию парламентских выборов займется реализацией реформ
25 январь 2017 г. 17:54 | Просмотров: 5681
Гражданский активист наказан в суде за законное требование о доступе к информации (DOC)
25 январь 2017 г. 12:12 | Просмотров: 2749
Додон попытался дезавуировать собственное заявление о газовом долге
25 январь 2017 г. 10:11 | Просмотров: 1757
NO COMMENT
СТРАНА
Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...Просмотров: 1641
КИШИНЕВ
Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО) ...Просмотров: 11251
МИР
По сообщениям полиции, в воскресенье вечером только в Бухаресте вышли на протест около 50 тысяч человек.
Ω РЕПОРТЕР
ВЛАСТЬ
ЛЮДИ
|26.01.2017
|Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных
|20.01.2017
|Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима
БИЗНЕС
КРИМИНАЛ
|21.01.2017
|Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
|12.01.2017
|Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)