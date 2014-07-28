TOP NEWS Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО) Премьер-министр контролируемого Демпартией правительства Павел Филип распространил видеообращение, в котором призвал граждан Молдовы надеяться на лучшую жизнь, даже в условиях нехватки денег и повышающихся тарифов. Подробнее

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Бельцах, под руководством нынешнего представителя правительства были допущены многомиллионные хищения за счет потребителей воды (DOC) 09 январь 2017 г. 18:19 | Просмотров: 1023 Финансовая инспекция Минфина вскрыла целый ряд тяжких финансовых преступлений, допущенных руководством МП ”Apă-Canal Bălți”, при протекции со стороны нынешнего представителя правительства Октавиана Маху.

Партию Гимпу покинул один из ее учредителей 09 январь 2017 г. 11:26 | Просмотров: 1334 Бывший заместитель председателя Либеральной партии Анатолий Шалару объявил об уходе из Либеральной партии.

Документ, указывающий на лоббистскую деятельность Виктории Нуланд и посла США в Молдове в разгар скандала о краже миллиарда (DOC) 08 январь 2017 г. 18:05 | Просмотров: 2986 В ответ на многочисленные просьбы опубликовать находящийся в распоряжении агентства материал, свидетельствующий о непосредственном вовлечении посольства США в Молдове в лоббистскую кампанию осужденного за коррупцию лидера ЛДПМ Владимира Филата, агентство OMEGA публикует без сокращений переданный материал.

Кишиневский жулик назвал президента США «коллегой-бизнесменом» - Чубашенко 08 январь 2017 г. 15:20 | Просмотров: 10761 Проплаченное лоббистами олигарха и владельца Демпартии Владимира Плахотнюка обращение к президенту Трампу в разделе «Мнения» американского интернет-издания Fox вызвало в социальных сетях вал критических реплик в адрес Плахотнюка.

Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры 08 январь 2017 г. 14:31 | Просмотров: 10650 Отмывание денег и другие серьезные коррупционные махинации в ущерб потребителей Бельц через МП ”Apă-Canal Bălți” покрываются представителем правительства Октавианом Маху, пользующимся покровительством в прокуратуре и парламенте.

Посол США в Молдове лоббировал Филата в разгар скандала о краже миллиарда долларов (DOC) 07 январь 2017 г. 16:22 | Просмотров: 24550 Имя посла США в Молдове Джеймса Петтита, а также целого ряда сотрудников дипмиссии, фигурирует в Отчете одной из лоббистских компаний США по итогам поддержки и продвижения экс-премьера Филата, осужденного за коррупцию.

Власти скрывают свое бездействие на дорогах в зимний период фразой о «зимних условиях движения» (ФОТО) 06 январь 2017 г. 14:47 | Просмотров: 4950 Несмотря на постоянные заявления о готовности к зиме, Минтранс предпочел закрыть для движения не только целые участки автодорог на юге Молдовы, но даже прервать железнодорожное сообщение в направлении порта Джурджулешты на Дунае.

Все замешанные в политических делах прокуроры представлены к поощрению «за безупречную службу» 06 январь 2017 г. 13:35 | Просмотров: 9448 Прокуроры, ведущие дела «группы Петренко», Анны Урсаки, Ренато Усатого, Феликса Гринку, Александра Петкова представлены к поощрению и наградам «за безупречную службу».

Молдавских полицейских перевели на самофинансирование 06 январь 2017 г. 11:03 | Просмотров: 15208 Отныне, четверть сумм от выписанных полицейскими штрафов станет серьезной частью их зарплаты.

Петренко призвал Додона проявить последовательноcть в связи с назначением Харунжена 05 январь 2017 г. 20:47 | Просмотров: 6617 Лидер оппозиционной партии «Наш дом – Молдова» Григорий Петренко, который обжаловал в суде назначение Эдуарда Харунжена на пост генерального прокурора, выступил с обращением к президенту страны Игорю Додону.

Разведка США продолжает обвинять Россию в кибератаках на президентских выборах 05 январь 2017 г. 20:02 | Просмотров: 712 Руководители спецслужб США выступили с совместным заявлением в Сенате США, обвинив Россию в организации кибератак на сервер Демократической партии США во время предвыборной президентской кампании.

Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО) 30 декабрь 2016 г. 21:12 | Просмотров: 5475 Премьер-министр контролируемого Демпартией правительства Павел Филип распространил видеообращение, в котором призвал граждан Молдовы надеяться на лучшую жизнь, даже в условиях нехватки денег и повышающихся тарифов.

Почему Плахотнюк не может быть частью «решения» для Молдовы 30 декабрь 2016 г. 20:40 | Просмотров: 9808 В последнее время достаточно многие в Молдове и за ее пределами в беседах со мной задают один и тот же вопрос: «Не может ли Плахотнюк из части “проблемы” стать частью “решения” для Молдовы?».

Додон пообещал обязать своего приятеля вернуть часть из украденных миллиардов (ФОТО) 30 декабрь 2016 г. 20:28 | Просмотров: 9569 Считающий себя всенародно избранным президентом Игорь Додон бъявил, что подписанная им первая законодательная инициатива преследует цель заставить виновных в «краже века» вернуть украденные средства.

Разыскиваемый Интерполом бывший депутат Демпартии свободно ходит по зданию правительства Молдовы (ФОТО) 30 декабрь 2016 г. 18:56 | Просмотров: 6103 Приговоренный в Румынии к четырем годам тюрьмы бывший депутат возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии, Валерий Гума, был беспрепятственно принят премьер-министром Павлом Филипом.

Путин решил проявить терпимость в ответ на выдворение российских дипломатов из США 30 декабрь 2016 г. 18:31 | Просмотров: 1258 Президент России решил не предпринимать симметричных мер в отношении американских дипломатов, после решения Барака Обамы о выдворении 35 российских дипломатов из США.

Вашингтон высылает 35 российских дипломатов, Москва обещает адекватно ответить 30 декабрь 2016 г. 10:24 | Просмотров: 1335 Госдепартамент США в четверг объявил о выдворении в течение 72 часов из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, которые в США приписывают России.

Власти вложили десятки миллионов леев в ремонт зданий закрываемых судов 29 декабрь 2016 г. 19:34 | Просмотров: 2208 Десятки миллионов леев были инвестированы в здания судов, которые будут закрыты в ближайшие годы на основе инициированного властями процесса реформы.

Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО) 29 декабрь 2016 г. 08:35 | Просмотров: 18618 Каждое утро, окрестности дома, в котором проживает олигарх, председатель Демпартии Владимир Плахотнюк, патрулируются со специально обученной розыскной собакой.

Обама распространил «Закон Магнитского» и на Молдову 28 декабрь 2016 г. 17:05 | Просмотров: 4357 «Глобальный закон Магнитского» вошел в подписанный президентом США закон о военном бюджете на 2017 год.

NO COMMENT

МИР

Разведка США продолжает обвинять Россию в кибератаках на президентских выборах Руководители спецслужб США выступили с совместным заявлением в Сенате США, обвинив Россию в организации