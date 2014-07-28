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НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

TOP NEWS
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон признал долг Приднестровья за природный газ «общим долгом Молдовы» перед ОАО «Газпром», сумма которого составляет 6,5 млрд. долларов.

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Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО)

Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО)

21 январь 2017 г. 17:35 | Просмотров: 1993
Примар Кишинева Дорин Киртоакэ и глава предприятия ”Apă-Canal Chișinău” Вероника Херца считают, что установленные кишиневцами стандартизированные водомеры наносят ущерб предприятию и должны быть заменены на более дорогостоящие приборы учета потребления воды.
Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

21 январь 2017 г. 14:32 | Просмотров: 7485
Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон солгал проживающим в России молдавским соотечественникам относительно своих действий в связи с назначением Эдуарда Харунжена Генеральным прокурором.
Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)

Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)

21 январь 2017 г. 10:43 | Просмотров: 5084
Агентству OMEGA была предоставлена копия протокола допроса основного фигуранта по делу об украденном миллиарде Илан Шора.
Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC)

Платон обвинил прокуроров в шизофренических фантазиях (DOC)

20 январь 2017 г. 22:21 | Просмотров: 2508
Агентству OMEGA передано письмо Вячеслава Платона, находящегося в СИЗО по обвинению в финансовых преступлениях.
Ренато Усатый призвал противостоять намерениям Плахотнюка изменить избирательную систему

Ренато Усатый призвал противостоять намерениям Плахотнюка изменить избирательную систему

20 январь 2017 г. 21:52 | Просмотров: 3373
Мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый заявил, что уже в этом году олигархом Владимиром Плахотнюком готовится проведение досрочных парламентских выборов по выгодной ему системе одномандатных округов.
Дональд Трамп пообещал вернуть власть народу

Дональд Трамп пообещал вернуть власть народу

20 январь 2017 г. 21:01 | Просмотров: 1219
45-й президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи пообещал вернуть власть американскому народу.
Народное собрание Гагаузии возглавил представитель контролируемого Плахотнюком движения

Народное собрание Гагаузии возглавил представитель контролируемого Плахотнюком движения

20 январь 2017 г. 17:25 | Просмотров: 1737
Региональный парламент Гагаузии возглавил 39-летний Александр Тарнавский.
Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима

Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима

20 январь 2017 г. 16:26 | Просмотров: 3771
От «Кражи века» намеренно отвлекают внимание, оставляя ее в тени и вбрасывая «дымовые завесы» и всякие псевдо-проблемы, выдуманные олигархом Владимиром Плахотнюком», а судебный процесс проходит за закрытыми дверями, чтобы защитить реальных бенефициаров кражи миллиарда.
Михаил Горбачев вызван в суд по делу о штурме Вильнюсской телебашни

Михаил Горбачев вызван в суд по делу о штурме Вильнюсской телебашни

19 январь 2017 г. 21:53 | Просмотров: 869
Вильнюсский окружной суд заявил, что бывший президент СССР Михаил Горбачев получил повестку, в которой его обязывают дать показания в качестве свидетеля на заседании этого суда по делу о событиях у телебашни Вильнюса в 1991 году, которые привели к гибели 16 человек.
Освобожденный от ответственности братоубийца сменил МВД на работу в посольстве

Освобожденный от ответственности братоубийца сменил МВД на работу в посольстве

19 январь 2017 г. 19:27 | Просмотров: 3350
Сын депутата Нае-Симиона Плешки, застреливший менее года назад своего брата и покинувший место происшествия, был трудоустроен в посольство.
Додон проигнорировал призыв стать стороной в процессе против назначения Харунжена

Додон проигнорировал призыв стать стороной в процессе против назначения Харунжена

19 январь 2017 г. 16:19 | Просмотров: 8534
Высшая судебная палата провела в четверг, 19 января, заседание по рассмотрению законности назначения Эдуарда Харунжена на пост генерального прокурора Молдовы.
Экологи из Молдовы и Украины заявляют об угрозе исчезновения Днестра (DOC)

Экологи из Молдовы и Украины заявляют об угрозе исчезновения Днестра (DOC)

19 январь 2017 г. 09:33 | Просмотров: 1495
Более 50 неправительственных организаций из Украины и Молдовы (включая Приднестровье) обратились в Евросоюз, а также в правительства Молдовы и Украины по поводу реальной угрозы реке Днестр в связи с намерением украинских властей построить шесть новых ГЭС на Днестре.
Румынию охватили массовые антиправительственные протесты (ВИДЕО)

Румынию охватили массовые антиправительственные протесты (ВИДЕО)

18 январь 2017 г. 20:42 | Просмотров: 8894
В среду вечером, в основных городах Румынии вспыхнули массовые акции протеста в связи с намерением правительства утвердить закон об амнистии, которым планируется освободить коррумпированных политиков от тюремного заключения.
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

18 январь 2017 г. 18:26 | Просмотров: 26258
Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон признал долг Приднестровья за природный газ «общим долгом Молдовы» перед ОАО «Газпром», сумма которого составляет 6,5 млрд. долларов.
Минюст обвинен в дискриминации жертв домашнего насилия

Минюст обвинен в дискриминации жертв домашнего насилия

18 январь 2017 г. 18:16 | Просмотров: 970
Представители гражданского общества раскритиковали инициативу Министерства юстиции об исключении одного из разделов из Гражданско-процессуального кодекса.
Бухарест обвинил Додона в неадекватности

Бухарест обвинил Додона в неадекватности

18 январь 2017 г. 17:45 | Просмотров: 4128
Румынский МИД жестко отреагировал по поводу заявлений занимающего должность президента Молдовы Игоря Додона в ходе его визита в Россию.
Додон объявил «посольский страйк»

Додон объявил «посольский страйк»

18 январь 2017 г. 16:53 | Просмотров: 2813
Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон заблокирует аккредитацию ряда новых послов Молдовы в ответ на отказ премьер-министра рассмотреть прошение Додона об отзыве посла Молдовы в Румынии.
Плахотнюк готовит новую PR-акцию из Вашингтона

Плахотнюк готовит новую PR-акцию из Вашингтона

18 январь 2017 г. 11:13 | Просмотров: 4463
Олигарх, владелец и лидер Демпартии Владимир Плахотнюк планирует через лоббистскую компанию Podesta Group попасть на инаугурацию президента США.
Додон озвучил в Москве ряд положений своего «пакетного соглашения» по Приднестровью (ВИДЕО)

Додон озвучил в Москве ряд положений своего «пакетного соглашения» по Приднестровью (ВИДЕО)

17 январь 2017 г. 23:40 | Просмотров: 3093
«Пакетные предложения» по приднестровскому урегулированию не были представлены общественности, но уже обсуждались с руководством правящей в Молдове Демпартии, были переданы руководству России, а в ближайшие недели будут продолжены обсуждения по нему с  лидером Приднестровья.
Додон из Москвы бросил вызов Евросоюзу

Додон из Москвы бросил вызов Евросоюзу

17 январь 2017 г. 17:27 | Просмотров: 5676
Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон объявил в Москве о намерении денонсировать Договор об ассоциации с Евросоюзом.
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Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове

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Дональд Трамп пообещал вернуть власть народу

45-й президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи пообещал вернуть власть американскому народу.
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PRIMETIME – Алексей Тулбуре и Дмитрий Чубашенко
День недели (29 октября 2013 г.)
«Третий микрофон» (22.11.2014)
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Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

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Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
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Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)

Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)

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