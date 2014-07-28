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Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)
01 февраль 2017 г. 15:45 | Просмотров: 4102
Усатый призвал Додона «загнать Плахотнюка под матрас»
01 февраль 2017 г. 12:38 | Просмотров: 1244
Президент Румынии встал на сторону протестующих против коррупционных мер правительства
01 февраль 2017 г. 00:38 | Просмотров: 2232
Румынские партнеры Плахотнюка пошли против десятков тысяч протестовавших
31 январь 2017 г. 23:34 | Просмотров: 2683
Додон обвинен в лоббировании интересов Плахотнюка в «Газпроме»
31 январь 2017 г. 19:30 | Просмотров: 3822
В правительстве России предложено девальвировать рубль
31 январь 2017 г. 13:37 | Просмотров: 938
Советник Додона объявил, что он ищет консенсуса с правительством Плахотнюка
31 январь 2017 г. 13:20 | Просмотров: 2543
АНОНС: Нынешние депутаты и чиновник правительства организовали в Бельцах схему по отчуждению городской земли
31 январь 2017 г. 12:25 | Просмотров: 6629
Трамп обвинил генпрокурора США в предательстве
31 январь 2017 г. 09:18 | Просмотров: 943
Плахотнюк превратил прокуратуру в организованную преступную группировку - Петренко
30 январь 2017 г. 21:33 | Просмотров: 3271
Аналитика Сети: Ненавидящий Плахотнюка народ пока сидит в окопах
30 январь 2017 г. 21:08 | Просмотров: 10185
Десятки тысяч человек вышли на протест против коррупционных планов властей по всей Румынии (ВИДЕО)
29 январь 2017 г. 21:20 | Просмотров: 6912
Лидеры ряда стран резко осудили указ Трампа о въезде мусульман в США
29 январь 2017 г. 15:03 | Просмотров: 666
Дьяков: В условиях разгула коррупции прокуроры устроили «пир во время чумы» (ВИДЕО)
29 январь 2017 г. 14:35 | Просмотров: 5988
Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)
27 январь 2017 г. 19:59 | Просмотров: 14665
Отставка Чебана связана с планами возглавить примарию Кишинева – Источник
27 январь 2017 г. 19:40 | Просмотров: 6810
Генпрокурор проигнорировал судебный иск и наградил своих прокуроров «за усердие»
27 январь 2017 г. 17:58 | Просмотров: 2756
Чубашенко: Прокуратура превратилась в ОПГ Плахотнюка
27 январь 2017 г. 15:56 | Просмотров: 1259
В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста
27 январь 2017 г. 14:20 | Просмотров: 529
Полиция арестовала оппозиционного активиста, направлявшегося на протест против коррумпированных прокуроров (DOC)
27 январь 2017 г. 12:44 | Просмотров: 5971
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Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...Просмотров: 1678
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Кишиневские власти готовят повышение тарифа на воду под видом замены счетчиков (ВИДЕО) ...Просмотров: 11331
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Правительство Румынии утвердило на своем заседании во вторник ночью Ордонансы, спровоцировавшие
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ЛЮДИ
|26.01.2017
|Гражданское общество выступило против ложной интерпретации норм о защите персональных данных
|20.01.2017
|Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима
БИЗНЕС
КРИМИНАЛ
|21.01.2017
|Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
|12.01.2017
|Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)