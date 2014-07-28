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Додону было отказано в прошении поменять посла в Бухаресте
16 январь 2017 г. 15:43 | Просмотров: 318
Плахотнюк рекомендует Гимпу повременить с отставкой Додона
16 январь 2017 г. 15:05 | Просмотров: 1064
В Молдове инициирована отставка главы Конституционного суда
16 январь 2017 г. 12:24 | Просмотров: 2828
Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка
15 январь 2017 г. 23:32 | Просмотров: 8247
Акция в поддержку телеканала Jurnal TV собрала сотни граждан со всей страны
15 январь 2017 г. 17:44 | Просмотров: 1274
Власти уничтожат более полутысячи деревьев в центре Кишинева
15 январь 2017 г. 14:29 | Просмотров: 686
Режим, с которым «борется» Додон, обеспечивает ему беспрецедентную неприкосновенность (ВИДЕО)
15 январь 2017 г. 13:01 | Просмотров: 6999
Глава Конституционного суда озвучил инициативу Плахотнюка об изменении избирательной системы
14 январь 2017 г. 15:48 | Просмотров: 10039
Один из основных виновных в краже миллиарда признался в случайности своей роли (DOC)
13 январь 2017 г. 20:17 | Просмотров: 13396
Делегация Додона в Москву будет самой низкой по статусу за всю историю официальных визитов
13 январь 2017 г. 14:55 | Просмотров: 17360
Министр экологии оправдывает уничтожение одной из центральных аллей парка «Долина роз» (DOC)
12 январь 2017 г. 18:48 | Просмотров: 3118
JurnalTV объявил о беспрецедентном давлении со стороны властей
12 январь 2017 г. 16:27 | Просмотров: 3990
Бельцкий муниципальный советник объяснил, почему Панчук и Маху хотят вернуться к власти в Бельцах (ВИДЕО)
12 январь 2017 г. 15:05 | Просмотров: 2379
Зарубежные активы Плахотнюка и Шора стали предметом особого интереса американских следователей (ФОТО)
12 январь 2017 г. 10:15 | Просмотров: 19984
Вице-мэр Бельц обвинил бывшее руководство города в преднамеренном разрушении городского хозяйства (ВИДЕО)
11 январь 2017 г. 23:46 | Просмотров: 1572
Трамп: У нас ужасные отношения с Россией
11 январь 2017 г. 22:19 | Просмотров: 1465
Воронин договаривается с обвиненным в предательстве ПКРМ Витюком
11 январь 2017 г. 13:35 | Просмотров: 6099
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017
11 январь 2017 г. 10:53 | Просмотров: 11667
Власти Кишинева уничтожили самую красивую аллею в парке «Долина роз» под видом «обустройства» (ФОТО)
11 январь 2017 г. 10:30 | Просмотров: 12557
АНОНС: Вице-спикер парламента Молдовы наладил производство техники специального назначения для Крыма
11 январь 2017 г. 09:08 | Просмотров: 5373
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Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...Просмотров: 1535
КИШИНЕВ
|11.01.2017
|Власти Кишинева уничтожили самую красивую аллею в парке «Долина роз» под видом «обустройства» (ФОТО)
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Избранный президент США Дональд Трамп на первой после выборов пресс-конференции допустил, что ему не удастся
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|11.01.2017
|Вице-мэр Бельц обвинил бывшее руководство города в преднамеренном разрушении городского хозяйства (ВИДЕО)
|27.12.2016
|Прокуроры преднамеренно игнорируют обвинения в причастности руководства Демпартии к шантажу родственников Проки