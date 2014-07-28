TOP NEWS Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон признал долг Приднестровья за природный газ «общим долгом Молдовы» перед ОАО «Газпром», сумма которого составляет 6,5 млрд. долларов. Подробнее

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Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов 18 январь 2017 г. 18:26 | Просмотров: 26258 Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон признал долг Приднестровья за природный газ «общим долгом Молдовы» перед ОАО «Газпром», сумма которого составляет 6,5 млрд. долларов.

Минюст обвинен в дискриминации жертв домашнего насилия 18 январь 2017 г. 18:16 | Просмотров: 970 Представители гражданского общества раскритиковали инициативу Министерства юстиции об исключении одного из разделов из Гражданско-процессуального кодекса.

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Додон из Москвы бросил вызов Евросоюзу 17 январь 2017 г. 17:27 | Просмотров: 5676 Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон объявил в Москве о намерении денонсировать Договор об ассоциации с Евросоюзом.

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Дональд Трамп пообещал вернуть власть народу 45-й президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи пообещал вернуть власть американскому народу.