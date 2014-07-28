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Филип: Денег нет, но вы надейтесь и трудитесь (ВИДЕО)
30 декабрь 2016 г. 21:12 | Просмотров: 3494
Почему Плахотнюк не может быть частью «решения» для Молдовы
30 декабрь 2016 г. 20:40 | Просмотров: 6001
Додон пообещал обязать своего приятеля вернуть часть из украденных миллиардов (ФОТО)
30 декабрь 2016 г. 20:28 | Просмотров: 7401
Разыскиваемый Интерполом бывший депутат Демпартии свободно ходит по зданию правительства Молдовы (ФОТО)
30 декабрь 2016 г. 18:56 | Просмотров: 4619
Путин решил проявить терпимость в ответ на выдворение российских дипломатов из США
30 декабрь 2016 г. 18:31 | Просмотров: 900
Вашингтон высылает 35 российских дипломатов, Москва обещает адекватно ответить
30 декабрь 2016 г. 10:24 | Просмотров: 994
Власти вложили десятки миллионов леев в ремонт зданий закрываемых судов
29 декабрь 2016 г. 19:34 | Просмотров: 1816
Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)
29 декабрь 2016 г. 08:35 | Просмотров: 17732
Обама распространил «Закон Магнитского» и на Молдову
28 декабрь 2016 г. 17:05 | Просмотров: 3699
Суд отказал прокурору в бездоказательном требовании об аресте Ренато Усатого
28 декабрь 2016 г. 16:48 | Просмотров: 3623
Кому принадлежат сайты, героизирующие «черного банкира» Горбунцова
28 декабрь 2016 г. 11:19 | Просмотров: 9500
Власти Кишинева готовят повышение тарифа на воду
28 декабрь 2016 г. 09:52 | Просмотров: 2043
Бывшие сотрудники медиа-холдинга Плахотнюка станут представителями «гражданского общества» в Комиссии по неподкупности
27 декабрь 2016 г. 18:38 | Просмотров: 2506
В президентскую резиденцию Додона запрещен вход для журналистов (ВИДЕО)
27 декабрь 2016 г. 16:56 | Просмотров: 4967
Власти продолжают преследование политзаключенных «группы Петренко»
27 декабрь 2016 г. 16:23 | Просмотров: 1200
Бывший генпрокурор вошел в отборные «сливки Кишиневского царства», получив право переночевать в отеле Плахотнюка (ВИДЕО)
27 декабрь 2016 г. 15:36 | Просмотров: 2806
Прокуроры преднамеренно игнорируют обвинения в причастности руководства Демпартии к шантажу родственников Проки
27 декабрь 2016 г. 14:26 | Просмотров: 5835
Дональд Трамп назвал ООН «клубом по интересам»
27 декабрь 2016 г. 13:57 | Просмотров: 863
Прокурор Кишинева не считает резонансным дело о травле газом манифестантов в День независимости (ВИДЕО)
27 декабрь 2016 г. 13:13 | Просмотров: 1382
Додон увольняет министра, которого пять дней назад пригласил на свою инаугурацию
27 декабрь 2016 г. 10:32 | Просмотров: 4470
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Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...Просмотров: 1424
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Власти Кишинева готовят повышение тарифа на воду ...Просмотров: 2043
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|Пожар на складе игрушек вылился в катастрофу: один пожарный погиб, еще 9 человек госпитализированы
|13.10.2016
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Президент России решил не предпринимать симметричных мер в отношении американских дипломатов, после решения
Ω РЕПОРТЕР
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|30.12.2016
|Разыскиваемый Интерполом бывший депутат Демпартии свободно ходит по зданию правительства Молдовы (ФОТО)
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|Петренко призвал честных полицейских исполнить свой долг перед обществом, арестовав Плахотнюка (ВИДЕО)
|10.12.2016
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|05.12.2016
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|20.12.2016
|Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов