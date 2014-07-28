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НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

TOP NEWS
Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Додон взял на Молдову долг в 6,5 миллиардов долларов

Считающий себя всенародно избранным президент Игорь Додон признал долг Приднестровья за природный газ «общим долгом Молдовы» перед ОАО «Газпром», сумма которого составляет 6,5 млрд. долларов.

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Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)

Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)

01 февраль 2017 г. 15:45 | Просмотров: 4102
Конституционный суд готовится в ближайшее время аннулировать единственную статью Уголовного кодекса, по которой судьи могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Усатый призвал Додона «загнать Плахотнюка под матрас»

Усатый призвал Додона «загнать Плахотнюка под матрас»

01 февраль 2017 г. 12:38 | Просмотров: 1244
Мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый публично призвал занимающего должность президента Игоря Додона  объединиться со всеми здоровыми силами общества, чтобы ликвидировать режим Плахотнюка.
Президент Румынии встал на сторону протестующих против коррупционных мер правительства

Президент Румынии встал на сторону протестующих против коррупционных мер правительства

01 февраль 2017 г. 00:38 | Просмотров: 2232
Волна протестов охватила всю Румынию в течение двух часов после того, как правительство утвердило на своем ночном заседании два Ордонанса, отменяющих либо смягчающих уголовную ответственность коррумпированных чиновников.
Румынские партнеры Плахотнюка пошли против десятков тысяч протестовавших

Румынские партнеры Плахотнюка пошли против десятков тысяч протестовавших

31 январь 2017 г. 23:34 | Просмотров: 2683
Правительство Румынии утвердило на своем заседании во вторник ночью Ордонансы, спровоцировавшие беспрецедентные акции протеста по всей Румынии.
Додон обвинен в лоббировании интересов Плахотнюка в «Газпроме»

Додон обвинен в лоббировании интересов Плахотнюка в «Газпроме»

31 январь 2017 г. 19:30 | Просмотров: 3822
Один  из приближенных олигарха Владимира Плахотнюка готовится возглавить предприятие-монополист АО «Молдовагаз» в результате проведенных Игорем Додоном переговоров с руководством российского газового гиганта «Газпром».
В правительстве России предложено девальвировать рубль

В правительстве России предложено девальвировать рубль

31 январь 2017 г. 13:37 | Просмотров: 938
Министерство финансов России предложило девальвировать российский рубль после проведенных расчётов по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля.
Советник Додона объявил, что он ищет консенсуса с правительством Плахотнюка

Советник Додона объявил, что он ищет консенсуса с правительством Плахотнюка

31 январь 2017 г. 13:20 | Просмотров: 2543
Между институтом правительства и институтом президента должен быть достигнут консенсус для решения проблем, возникших после президентских выборов.
АНОНС: Нынешние депутаты и чиновник правительства организовали в Бельцах схему по отчуждению городской земли

АНОНС: Нынешние депутаты и чиновник правительства организовали в Бельцах схему по отчуждению городской земли

31 январь 2017 г. 12:25 | Просмотров: 6629
Агентству OMEGA переданы документы, согласно которым бывшим мэром Бельц Василием Панчуком (ныне депутат), и его заместителем Октавианом Маху (ныне представитель правительства) была реализована преступная схема по отчуждению публичной собственности в виде земельных участков в центре Бельц (детские площадки, стоянки).
Трамп обвинил генпрокурора США в предательстве

Трамп обвинил генпрокурора США в предательстве

31 январь 2017 г. 09:18 | Просмотров: 943
Исполняющая обязанности генпрокурора и министра юстиции США Салли Йейтс была уволена после того, как объявила об отказе защищать «миграционный указ» Дональда трампа в суде.
Плахотнюк превратил прокуратуру в организованную преступную группировку - Петренко

Плахотнюк превратил прокуратуру в организованную преступную группировку - Петренко

30 январь 2017 г. 21:33 | Просмотров: 3271
Об этом заявил бывший депутат Григорий Петренко в понедельник, 30 января, после очередного судебного заседания в Высшей судебной палате, где рассматривается законность постановления Высшего совета прокуроров о "премировании и стимулировании самых услужливых прокуроров".
Аналитика Сети: Ненавидящий Плахотнюка народ пока сидит в окопах

Аналитика Сети: Ненавидящий Плахотнюка народ пока сидит в окопах

30 январь 2017 г. 21:08 | Просмотров: 10185
Стоит нашему всемолдавскому координатору разразиться заявлением або интервью, как информационное поле засоряется на недели вперёд. Только и слышно: «Плахотнюк – то, Плахотнюк - сё». Да мы и так привыкли за последние годы к такому постыдному факту, что Плахотнюк – и то, и сё, и вообще всё. Пока он не начинает публично изъясняться.
Десятки тысяч человек вышли на протест против коррупционных планов властей по всей Румынии (ВИДЕО)

Десятки тысяч человек вышли на протест против коррупционных планов властей по всей Румынии (ВИДЕО)

29 январь 2017 г. 21:20 | Просмотров: 6912
По сообщениям полиции, в воскресенье вечером только в Бухаресте вышли на протест около 50 тысяч человек. Многотысячные антиправительственные протесты прошли одновременно в крупных городах Румынии.
Лидеры ряда стран резко осудили указ Трампа о въезде мусульман в США

Лидеры ряда стран резко осудили указ Трампа о въезде мусульман в США

29 январь 2017 г. 15:03 | Просмотров: 666
Ряд мировых лидеров резко осудили решение президента США ввести временный запрет на въезд в страну беженцев и мигрантов из семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена - даже тех, у кого есть действующая американская виза.
Дьяков: В условиях разгула коррупции прокуроры устроили «пир во время чумы» (ВИДЕО)

Дьяков: В условиях разгула коррупции прокуроры устроили «пир во время чумы» (ВИДЕО)

29 январь 2017 г. 14:35 | Просмотров: 5988
Организованное Генпрокуратурой пиршество является неприемлемым, в условиях допущенного по вине прокуроров разгула нищеты и коррупции.
Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)

Посол США о деле Усатого: Нельзя возбуждать дела на чисто политической основе (ВИДЕО)

27 январь 2017 г. 19:59 | Просмотров: 14665
Уголовные дела не дожны быть политически мотивированными, а дело юстиции - вынести корректное решение по делу мэра Бельц Ренато Усатого.
Отставка Чебана связана с планами возглавить примарию Кишинева – Источник

Отставка Чебана связана с планами возглавить примарию Кишинева – Источник

27 январь 2017 г. 19:40 | Просмотров: 6810
Внезапная отставка советника президента Иона Чебана и его дальнейшая занятость в столичном муниципальном совете связана с планами властей о смещении Дорина Киртоакэ.
Генпрокурор проигнорировал судебный иск и наградил своих прокуроров «за усердие»

Генпрокурор проигнорировал судебный иск и наградил своих прокуроров «за усердие»

27 январь 2017 г. 17:58 | Просмотров: 2756
Несмотря на то, что постановление о награждении прокуроров находится в рассмотрении Высшей судебной палаты, генеральный прокурор Эдуард Харунжен вручил награды всем прокурорам, замешанным в политических и заказных делах.
Чубашенко: Прокуратура превратилась в ОПГ Плахотнюка

Чубашенко: Прокуратура превратилась в ОПГ Плахотнюка

27 январь 2017 г. 15:56 | Просмотров: 1259
Органы прокуратуры, которые должны соблюдать законность, на деле занимаются выполнением политических заказов олигарха Плахотнюка, который контролирует власть в Молдове.
В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста

В Молдове отмечается Международный день памяти Холокоста

27 январь 2017 г. 14:20 | Просмотров: 529
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН.
Полиция арестовала оппозиционного активиста, направлявшегося на протест против коррумпированных прокуроров (DOC)

Полиция арестовала оппозиционного активиста, направлявшегося на протест против коррумпированных прокуроров (DOC)

27 январь 2017 г. 12:44 | Просмотров: 5971
Активист оппозиционной партии «Наш дом – Молдова» (Красный блок) Павел Григорчук был задержан в пятницу, 27 января, вблизи отеля  Radisson Blu Leogrand Hotel, где в самом роскошном зале проходит мероприятие прокуроров, «организованное по случаю 25-летия создания прокуратуры Республики Молдова».
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Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове

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Румынские партнеры Плахотнюка пошли против десятков тысяч протестовавших

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Как Додон солгал диаспоре в России (ВИДЕО)

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Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

Представитель правительства в Бельцах покрывает отмывание денег в особо крупных размерах через муниципальные структуры

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Киркоров и Галкин в очередной раз поразвлекали Плахотнюка

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Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов
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День недели (29 октября 2013 г.)
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Усатый призвал Додона «загнать Плахотнюка под матрас»

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20.01.2017  Петренко призвал всех пострадавших от кражи миллиарда требовать компенсации от правящего режима
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Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

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Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

Молдавские власти пошли на сделку с обвиненным в мошенничестве беглым банкиром

21.01.2017  Шор убедил прокуроров в своей «соседской щедрости», с которой он раздавал десятки миллионов долларов из «Банка де Економий» (DOC)
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