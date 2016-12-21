На посла России в Турции совершено покушение ...

Посол России в Турции Андрей Карлов госпитализирован в тяжелом состоянии после покушения в Анкаре.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Очевидцы рассказали ТАСС, что покушение было совершено в Галерее современного искусства, где проходило открытие фотовыставки «Россия глазами турок». По их словам, в помещение ворвался вооруженный человек. Он выстрелил в 62-летнего дипломата спины, когда тот заканчивал речь.