FLASH: Российский посол в Турции скончался в результате покушения ...

Покушение на посла России в Турции Андрея Карлова было совершено в понедельник вечером на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства.

Вооруженный человек выстрелил в спину 62-летнего дипломата, когда тот заканчивал речь. Посол был срочно госпитализирован, однако ранение оказалось смертельным.

Человек, совершивший покушение на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, был ликвидирован в ходе полицейского штурма.