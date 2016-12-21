FLASH: Российский посол в Турции скончался в результате покушения
О смерти посла сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Покушение на посла России в Турции Андрея Карлова было совершено в понедельник вечером на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства.
Вооруженный человек выстрелил в спину 62-летнего дипломата, когда тот заканчивал речь. Посол был срочно госпитализирован, однако ранение оказалось смертельным.
Человек, совершивший покушение на посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, был ликвидирован в ходе полицейского штурма.
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