Россия квалифицировала убийство своего посла в Турции как теракт
Москва квалифицирует убийство посла России в Турции как теракт, а вопрос будет поставлен перед СБ ООН.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя покушение на посла России в Турции.
Захарова добавила, что «убийцы российского посла РФ в Турции Андрея Карлова будут наказаны».
МВД Турции усилило охрану посольства РФ в Анкаре в связи с покушением на посла Андрея Карлова. Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время у посольства дежурят усиленные наряды спецназа полиции.
Покушение на посла России в Турции Андрея Карлова было совершено в понедельник вечером на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства.
Вооруженный человек выстрелил в спину 62-летнего дипломата, когда тот заканчивал речь. Посол был срочно госпитализирован, однако ранение оказалось смертельным.
Стрелявший был ликвидирован в ходе полицейского штурма.
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