Россия квалифицировала убийство своего посла в Турции как теракт

Москва квалифицирует убийство посла России в Турции как теракт, а вопрос будет поставлен перед СБ ООН.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя покушение на посла России в Турции.

Захарова добавила, что «убийцы российского посла РФ в Турции Андрея Карлова будут наказаны».

МВД Турции усилило охрану посольства РФ в Анкаре в связи с покушением на посла Андрея Карлова. Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время у посольства дежурят усиленные наряды спецназа полиции.

Покушение на посла России в Турции Андрея Карлова было совершено в понедельник вечером на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства.

Вооруженный человек выстрелил в спину 62-летнего дипломата, когда тот заканчивал речь. Посол был срочно госпитализирован, однако ранение оказалось смертельным.

Стрелявший был ликвидирован в ходе полицейского штурма.