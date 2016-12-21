В центре Берлина грузовик въехал в толпу у рождественского базара ...

Девять человек погибли в результате наезда грузовика на толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина.

Как сообщает Deutsche Welle, полиция считает случившееся терактом. Один из подозреваемых задержан.

В центре Берлина грузовик въехал в толпу людей возле рождественского базара, который расположен недалеко от церкви Гедехнискирхе. По сведениям спасателей, несколько человек погибло, еще по меньшей мере 50 получили различные травмы. Как сообщает dpa, разрушены несколько торговых палаток. Полиция считает, что случившееся может быть терактом.

Место происшествия оцеплено полицией, сюда же прибыли пожарные и машины скорой помощи. По информации информагентств, человек совершивший наезд, с места происшествия скрылся.