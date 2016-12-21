Рождественский Майдан в Варшаве: как начались протесты в Польше и к чему они приведут ...

За прошедшие несколько дней Польша стала источником новостей, в которых постоянно слышны слова "Майдан" или "революция".

Заблокированный сессионный зал Сейма, ночные "голосования руками", сотни полицейских на улицах, массовые демонстрации, флаг ЕС как символ протеста – все это усиливает впечатление, что польская политика усиленно "украинизируется".

А оппозиция в Варшаве требует досрочных выборов. Но действительно ли есть аналогии с Украиной? И можно ли говорить о начале "Польского Майдана"? "Европейская правда" разобралась в причинах и вероятных последствиях протестов в соседней стране.

С чего все началось?

Политический кризис в Польше, по большому счету, продолжается уже год – с предыдущего декабря.

Тогда партия "Право и справедливость" (ПиС), победившая на парламентских выборах, назначила в Конституционный трибунал пять новых судей способом, который был как минимум сомнительным, а потом проголосовала за закон, изменивший порядок принятия решений Трибуналом.

В условиях, когда под контролем одной партии находятся парламент, правительство и президент, Конституционный трибунал оставался последним органом, который должен контролировать противоречивые реформы, именно поэтому наступление на него со стороны ПиС вызвало бурную реакцию как оппозиционных партий "Гражданская платформа" и "Новочесна" ("Современная"), так и более широких общественных кругов, которые объединились в "Комитет защиты демократии" (КОД).

Антиправительственные демонстрации КОД, в которых участвовали свыше 50 тысяч участников, активно происходили весной и летом.

Благо, ПиС не уставал подбрасывать поводы: то новый антитеррористический закон, то атака на экс-президента Леха Валенсу, то отказ премьера Беаты Шидло публиковать решения Трибунала, то массовые увольнения журналистов из общественных радио и телевидения.

Последним крупным всплеском массовых выступлений в Польше стали "черные протесты" – польские женщины в сентябре и октябре убедили власть не менять законодательство в отношении абортов, которое в Польше и так является одним из самых строгих в Европе.

После того казалось, что оппозиция выдохлась. Марш 13 декабря прошел без большой огласки. Другими словами – ничто не должно отвлекать внимание поляков от выбора блюд к рождественскому столу.

Всплеск произошел неожиданно: в среду 14 декабря канцелярия Сейма показала проект инструкции, согласно которой с 1 января в польском парламенте будут введены новые правила для журналистов.

Они больше не смогут ни заходить на галерею над залом заседаний, ни брать интервью у депутатов в кулуарах. Для корреспондентов выделят специальный зал в соседнем доме, куда будут приводить парламентариев на беседу.

К тому же каждая редакция сможет делегировать в Сейм лишь двух постоянных представителей, имеющих доказанный адекватный опыт политических корреспондентов. Будут сидеть они в упомянутом отдельном зале, потому что больше никуда сходить не смогут, записывать заседания комиссий – тоже не смогут. Должны довольствоваться тем, что пошлет Господь бог (в лице спикера Марека Кухцинского).

Медиа отреагировали мгновенно. В пятницу большинство рейтинговых коммерческих СМИ решили провести день без политиков.

Пустые полосы газет, вместо представителей правительства – общественные активисты в студиях. Впрочем, акцию проигнорировали общественные СМИ и правые интернет-порталы.

Хотя нельзя говорить, что это ограничение стало таким уже неожиданным.

Голые ноги как генератор кризиса

ПиС еще в апреле этого года объявлял, что раздумывает над новым регламентом работы журналистов в здании парламента.

Триггером нынешних ограничений стала ситуация с репортером популярного издания "Super Express" Павлом Домбровским, который в начале октября потерял аккредитацию Сейма из-за того, что сделал фото депутата Лидии Гондек ("Гражданская платформа"), сидевшей с босыми ногами в сессионном зале.

Домбровского пытались защищать коллеги, однако канцелярия Сейма оказалась непреклонной и обвинила журналистов в отсутствии уважения к парламенту. Интересно, что сама Гондек претензий к репортеру не имела. Однако у спикера Кухцинского появился повод навести порядок с акулами пера.

Чтобы привлечь внимание коллег-парламентариев к проблемам журналистов, 16 декабря на трибуну Сейма во время заседания поднялся депутат от "Гражданской платформы" Михал Щерба с плакатом "Свободные СМИ". В ответ спикер Кухцинский несколько раз сделал ему замечание, а затем исключил из состава участников сессии и заблокировал Щербе карточку для голосования.

И тут произошло что-то новое для польской политики – депутаты вступились и за коллегу, и за журналистов.

Депутаты оппозиционных партий вскоре заблокировали трибуну (впервые в польском парламенте со времен популиста Анджея Леппера!), также держа плакаты "Свободные СМИ".

Кухцинский после нескольких неудачных попыток овладеть ситуацией призвал депутатов правящей партии (по некоторым сообщениям – по прямому указанию лидера ПиС Ярослава Качинского) покинуть сессионный зал и перейти в другое помещение, чтобы там без помех рассмотреть проект бюджета на следующий год.

Голосовали руками, а подсчет голосов был скорее формальным.

Но к главному финдокументу страны оппозиция ранее подала несколько сотен поправок. Воспользовавшись блокированием, большинство хотело упростить себе его принятия.

Информация, что проект бюджета будет приниматься таким сомнительным способом, мгновенно распространилась в соцсетях. К Сейму отправились общественные активисты, возмущенные поведением ПиС.

"Почти как в Украине"

В ночь с пятницы на субботу под зданием польского парламента протестовали несколько тысяч человек.

Среди них – сторонники "Гражданской платформы" и "Новочесной" (хотя партийных флагов было немного), КОДа, левой внепарламентской партии "Вместе", но также были и активисты, которые не идентифицируют себя ни с одной политической силой.

Площадь перед Сеймом заполнили польские и евросоюзовские флаги, поставили сцену с музыкой, кто-то организовал раздачу бутербродов. Показательно, что едва ли не каждый второй выступающий вспоминал об опыте украинского Майдана, который смог прогнать из страны "преступную власть".

В какой-то момент толпа даже запела "Разом нас багато, нас не подолати".

Тем временем депутаты ПиС приняли проект бюджета, разумеется, без поправок оппозиции. Голосовали обычным поднятием рук, список присутствующих в зале составлялся уже после голосования.

Поскольку в помещение не впустили депутатов "Гражданской платформы" и "Новочесной", до сих пор неизвестно, был ли кворум и могло ли собрание вообще принимать законотворческие решения. Из заключенных постфактум списков возникает, что кворум ПиС обеспечила популистская партия Кукиз’15 (кстати, известна наиболее антиукраинскими заявлениями).

Депутаты от оппозиции тем временем продолжали блокировать сессионный зал, оставаясь там круглосуточно.

Но партия власти не ограничилась принятием бюджета.

На волне "успеха" депутаты ПиС проголосовали также еще один закон, предусматривающий существенное ограничение пенсионных выплат лицам, работавшим в аппарате безопасности до 1989 года (ограничение будет распространяться на всех, кто работал в коммунистических спецслужбах хотя бы один день, независимо от того, что он делал в уже независимой Польше).

Последним голосованием политики ПиС особенно гордились – по их мнению, только теперь страна порвала с позорным коммунистическим наследием, а все их предшественники – это лишь немного меньше преступники, чем коммунистические лидеры Гомулка и Ярузельский.

Однако, когда после полуночи представители партии власти хотели покинуть Сейм, путь их машинам перегородили участники демонстрации.

Люди даже ложились на дорогу, чтобы заставить политиков ПиС вернуться в сессионный зал и пересмотреть результаты голосования.

Полиция без лишнего применения силы все-таки сделала коридор для представителей власти. Тем не менее, это еще больше возмутило противников власти.

Польские СМИ облетело фото Ярослава Качиньского в машине во время выезда из Сейма. На фотографии, качество которой оставляет желать лучшего, сложно разглядеть мимику "теневого руководителя" Польши, но журналисты утверждают, что Качиньский улыбался, проезжая мимо "Майдана". Это фото облетело СМИ как символ цинизма ПиС.

Левые и либеральные публицисты объявили (не в первый раз за год) конец демократии в Польше. Депутаты оппозиции продолжили блокировать трибуну.

Под Сеймом осталось около 300 человек. На тот день "революция" закончилась.

Альтернативные реальности

Уикенд в Польше тоже был довольно насыщенным.

В субботу КОД и оппозиционные политические силы провели марш протеста против действий ПиС – от Президентского дворца к Сейму. Там состоялся многотысячный митинг, на ночь снова остались более сотни активистов.

Второй марш состоялся в воскресенье, из-под здания Конституционного трибунала снова в парламент, – внутри его до сих пор блокируют.

Требования протестующих изменились: от отмены ограничений для журналистов и переголосования бюджета до отставки спикера и внеочередных парламентских выборов.

Колоритная сцена произошла в воскресенье в Кракове – Ярослав Качиньский отправился в древнюю столицу в обществе нескольких политиков ПиС, чтобы посетить восстановленный после эксгумации саркофаг брата Леха на Вавельском замке.

Краков считается одним из бастионов ПиС, но и здесь путь кортежу, как и под Сеймом, преградили люди. Реальный лидер страны получил сигнал – от народного возмущения не убежишь.

ПиС при этом не бездействовал. Его сторонники также провели свой марш в защиту демократии и действующей власти от посягательств "провокаторов, гебистов и предателей".

Показательно, что об угрозе демократии говорят обе стороны спора, называя себя ее единственными настоящими защитниками.

В целом же на улицах польских городов сейчас никакой войны нет. Впрочем, к "военным действиям" перешли польские СМИ.

Главный информационный канал TVP Info представляет акции протеста оппозиции как попытку свержения законной власти, месть "гебистов" за уменьшение пенсий, дело, которое крутится вокруг капризов нескольких акул пера.

Абсурдность комментариев со стороны ведущих и избирательность картинки уже перешли уровень "Интера" времен Януковича и уверенно приближаются к лучшим стандартам "Life News".

Забавная деталь – протесты в Варшаве очень заинтересовали канал "Россия 24". Московские журналисты добросовестно пересказали зрителям сюжеты польских провластных СМИ, однако добавили "пикантную особенность". Оказывается, поляки протестуют против ПиС потому, что в одобренном проекте бюджета предусмотрены сказочные льготы для украинских мигрантов.

Оппозиционные СМИ не спекулируют на фактаже, однако также не дают объективной картины. Чисто информационных сообщений почти нет, новости подаются через комментарий кого-то из известных лиц, кто поддерживает антиправительственные протесты.

Хотя пятничные события в Сейме трудно назвать эталоном демократии, описывать их через метафоры гражданской войны и диктатуры – это перегибать палку.

По этой причине немало поляков не спешат возмущаться объективно настораживающими действиями ПиС. И власть, и оппозиция не вызывают доверия у уже измученной политическими драмами аудитории.

Польша – не Украина

Можно ли говорить о протестах в Варшаве как о "польском Майдане"? Ведь к такому сравнению постоянно обращаются и власть, и оппозиция.

При некоторой эстетической схожести – флаги ЕС, огонь, зима, полевая кухня, шеренги полиции – причины и формат тогдашнего украинского и нынешнего польского протестов разные.

Во-первых, Качиньский все-таки не Янукович. Лидер ПиС – не коррупционер, он не затачивает экономику всей страны под обслуживание себя и ближайшего окружения. Не дает бессмысленных приказов разгонять мирные демонстрации.

Во-вторых, Майдан три года назад возник не столько на волне нереализованных ожиданий близости с Европой, сколько стал результатом социально-экономической депрессии в обществе, широкого недовольства представителей различных социальных групп.

В Польше ничего подобного пока не прослеживается: рейтинг ПиС до сих пор держится на отметке, близкой к 40%, благодаря щедрым программам помощи семьям с детьми, снижению пенсионного возраста и обещаниям еще и квартиры раздать нуждающимся.

В-третьих, несмотря на все предостережения относительно законодательных инициатив ПиС, его политики довольно грубо, но в основном действуют в рамках закона.

Постоянное употребление оппозицией определения "диктатура" для правительства ПиС почти с первых дней нивелирует значение термина.

В результате, когда власть действительно допускает правонарушения – как в случае с голосованием за проект бюджета без подтвержденного кворума, – люди не спешат на улицы, потому что устали от постоянных возгласов "смотрите, волк!".

Что дальше?

Главная проблема протестов в Польше – узкая социальная база. Вопрос наличия кворума или прав журналистов, как и вопрос легальности переизбрания членов Конституционного трибунала – слабый стимул выходить на улицу.

Требования новых парламентских выборов, которые все чаще звучат со стороны оппозиции, кажутся нереальными, а самое главное – наивными. Если выборы состоятся сейчас, ПиС наверняка их выиграет.

Даже если бы оппозиция откусила у партии власти несколько процентов, они вероятно бы перешли Кукиз'15. Участие политиков этой партии в коалиции наверняка не принесла бы ничего хорошего польской демократии.

Никто особо не сомневается: если оппозиционные депутаты и дальше будут блокировать трибуну, то эта акция закончится вечером 24 декабря, когда поляки с первой звездой начнут рождественский ужин.

ПиС массовых демонстраций, однако, опасается.

Поэтому уже в субботу журналистов пригласил к себе пообщаться о новых условиях труда спикер Сената Станислав Карчевский. А президент Анджей Дуда в воскресенье пообещал проверить, был ли принят проект бюджета с соблюдением всех норм закона.

Как и в случае с "черными протестами", ПиС отсекает наиболее умеренных протестующих, примиряя их символическими уступками.

И тем самым опять оставляя оппозицию ни с чем.

Последняя уже год не может собраться с мыслями и навязать ПиС свою игру, исключительно реагируя на имеющиеся вызовы без дальнейшей стратегии. И совсем не против уйти на рождественские каникулы.

Однако это и есть наибольшее сходство с Украиной образца 2013 года. Ведь неспособность оппозиции оппонировать недемократическим шагам власти постепенно компенсируется радикализацией настроений в обществе.

Автор: Елена Бабакова,

журналист (Варшава),

для "Европейской правды"