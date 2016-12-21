Выборщики подтвердили победу Трампа на выборах президента США ...

Как сообщает Голос Америки, исход президентских выборов в США определяется не голосованием в день всеобщих выборов, а его итогами в каждом из 50 штатов и столице страны, Вашингтоне, а затем – голосованием 538 членов коллегии выборщиков.

В понедельник, следуя освященной временем традиции, выборщики собрались в столицах своих штатов и округе Колумбия, чтобы провести голосование. Как и ожидалось, Трамп получил необходимое большинство в 270 голосов, обеспечив себе пост президента на следующие четыре года.

Убежденные сторонники его оппонента, демократа Хиллари Клинтон, требовали, чтобы выборщики, взявшие обязательство голосовать за Трампа, отказались от его поддержки на том основании, что экс-госсекретарь обошла его по итогам всеобщего голосования, получив почти на 2,9 миллиона голосов больше. Некоторые из них в понедельник вышли на акции протеста в последней попытке не допустить избрания республиканского кандидата.

Но, как показывают результаты голосования в коллегии, связанные обязательством голосовать за Трампа выборщики не отступили от него, обеспечив ему победу.

Когда после голосования в коллегии выборщиков Техаса число поданных за Трампа голосов превысило необходимые 270, он заявил: «Я благодарю американцев за то, что они подавляющим большинством голосов избрали меня следующим президентом Соединенных Штатов».

В заявлении, выпущенном вечером в понедельник, он пообещал «упорно работать над объединением нашей страны и быть президентом всех американцев».