Ренато Усатый объяснил отказ прокуратуры рассматривать доказательства преступной деятельности Плахотнюка

Об этом заявил мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый в ходе организованной во вторник пресс-конференции.

Усатый заявил, что пока молдавская юстиция контролируется Владимиром Плахотнюком, никто из прокуроров и судей не осмелится рассматривать доказательства преступной деятельности олигарха, которые находятся в распоряжении следственных органов государств Евросоюза.

Кроме того, Усатый опроверг клевету, распространяемую в его адрес медиа-холдингом Плахотнюка.

«Вся страна наблюдает за тем, как в течение последних лет под разными предлогами меня пытались уничтожить как политика, как человека. Постоянно меня кто-то атаковал, постоянно пытался в чем-то обвинить. Этим начал заниматься Филат, теперь, продолжил теневой хозяин Молдавии Плахотнюк, – сказал Усатый во время пресс-конференции. – Но все попытки режима меня уничтожить ни к чему не приведут. Как ничего не получилось у Филата, так ничего не получится у Плахотнюка. Я являюсь тем человеком, которым Плахотнюк подавится».

Беглый банкир Герман Горбунцов, некогда занимавшийся в Молдове крупными финансовыми махинациями, оставил в нашей стране «учеников», которые продолжили его дело, – заявил Усатый.

Ренато Усатый подчеркнул, что в Молдове, в условиях, когда все правоохранительные структуры, вся юстиция контролируется Плахотнюком, невозможно расследование преступлений, совершенных "координатором” правящей коалиции и его окружением. Бессмысленно представлять доказательства по преступным действиям Плахотнюка в НЦБК, или в Генпрокуратуру которые ему принадлежат, заявил Усатый.

«Хочу задать вопрос прокурорам, чтобы вдумались все журналисты. Меня обвиняют, что я с группой лиц якобы организовал криминальную группировку, и вместе с ними решил украсть у Горбунцова акции, потом решили, оказывается, его убить», – сказал Усатый.

«Очень странно, что я этих людей никогда в жизни не знал до недавнего времени. Но все они являются давними знакомыми Плахотнюка и Ботнаря. Скажите, пожалуйста, как я мог организовать рейдерскую атаку на «Универсалбанк», когда уже существовал первый «великий альянс за евроинтеграцию». Что, Плахотнюк не контролировал тогда Прокуратуру и Центр антикоррупции? – задал вопрос Усатый.

- А я вам скажу, что было, – продолжил Усатый. – Они привезли в Молдову Горбунцова, который построил все схемы, связанные с обналом денег в Республике Молдова, и этому есть доказательства. Он был партнером Плахотнюка, когда Воронин был еще президентом в 2008 году».

Усатый напомнил, что компания "Komer Food” , через которую у Горбунцова забрали деньги, подконтрольна Плахотнюку. «Скажите, пожалуйста, как я через компанию Плахотнюка, при том, что прокуратуру контролировал Плахотнюк, мог осуществить рейдерскую атаку? Прокуроры хоть понимают, какой бред они несут?»

«Заявляю еще раз, что акции «Универсалбанка» у Горбунцова отсудил Плахотнюк. Хочу дать тему для размышлений господину Яралову, который вел и ведет все закрытые проекты Плахотнюка. Операция по отсуживанию акций «Универсалбанка» у Горбунцова фигурирует в офисе «Global Business Center» получила название «Каскад». И Яралов знает прекрасно, о чем я говорю, – заявил Усатый.

- Все преступления, которые совершил Плахотнюк, они пытаются кому-то «пристроить». У нас в краже из «Банка де Экономий» виноват оказался только Филат, в отмывании денег – только Платон. Да, Филат, Платон и все остальные, кто замешаны были в этих преступных действиях, должны отвечать по закону. Но вместе с ними должны сидеть и Ботнарь, и Плахотнюк, и Чижиченко», - подытожил лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.