Ренато Усатый объяснил отказ прокуратуры рассматривать доказательства преступной деятельности Плахотнюка
Отказ прокуроров рассматривать доказательства преступной деятельности олигарха Владимира Плахотнюка объясняется полным контролем Плахотнюка над юстицией.
Об этом заявил мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый в ходе организованной во вторник пресс-конференции.
Усатый заявил, что пока молдавская юстиция контролируется Владимиром Плахотнюком, никто из прокуроров и судей не осмелится рассматривать доказательства преступной деятельности олигарха, которые находятся в распоряжении следственных органов государств Евросоюза.
Кроме того, Усатый опроверг клевету, распространяемую в его адрес медиа-холдингом Плахотнюка.
«Вся страна наблюдает за тем, как в течение последних лет под разными предлогами меня пытались уничтожить как политика, как человека. Постоянно меня кто-то атаковал, постоянно пытался в чем-то обвинить. Этим начал заниматься Филат, теперь, продолжил теневой хозяин Молдавии Плахотнюк, – сказал Усатый во время пресс-конференции. – Но все попытки режима меня уничтожить ни к чему не приведут. Как ничего не получилось у Филата, так ничего не получится у Плахотнюка. Я являюсь тем человеком, которым Плахотнюк подавится».
Беглый банкир Герман Горбунцов, некогда занимавшийся в Молдове крупными финансовыми махинациями, оставил в нашей стране «учеников», которые продолжили его дело, – заявил Усатый.
Ренато Усатый подчеркнул, что в Молдове, в условиях, когда все правоохранительные структуры, вся юстиция контролируется Плахотнюком, невозможно расследование преступлений, совершенных "координатором” правящей коалиции и его окружением. Бессмысленно представлять доказательства по преступным действиям Плахотнюка в НЦБК, или в Генпрокуратуру которые ему принадлежат, заявил Усатый.
«Хочу задать вопрос прокурорам, чтобы вдумались все журналисты. Меня обвиняют, что я с группой лиц якобы организовал криминальную группировку, и вместе с ними решил украсть у Горбунцова акции, потом решили, оказывается, его убить», – сказал Усатый.
«Очень странно, что я этих людей никогда в жизни не знал до недавнего времени. Но все они являются давними знакомыми Плахотнюка и Ботнаря. Скажите, пожалуйста, как я мог организовать рейдерскую атаку на «Универсалбанк», когда уже существовал первый «великий альянс за евроинтеграцию». Что, Плахотнюк не контролировал тогда Прокуратуру и Центр антикоррупции? – задал вопрос Усатый.
- А я вам скажу, что было, – продолжил Усатый. – Они привезли в Молдову Горбунцова, который построил все схемы, связанные с обналом денег в Республике Молдова, и этому есть доказательства. Он был партнером Плахотнюка, когда Воронин был еще президентом в 2008 году».
Усатый напомнил, что компания "Komer Food” , через которую у Горбунцова забрали деньги, подконтрольна Плахотнюку. «Скажите, пожалуйста, как я через компанию Плахотнюка, при том, что прокуратуру контролировал Плахотнюк, мог осуществить рейдерскую атаку? Прокуроры хоть понимают, какой бред они несут?»
«Заявляю еще раз, что акции «Универсалбанка» у Горбунцова отсудил Плахотнюк. Хочу дать тему для размышлений господину Яралову, который вел и ведет все закрытые проекты Плахотнюка. Операция по отсуживанию акций «Универсалбанка» у Горбунцова фигурирует в офисе «Global Business Center» получила название «Каскад». И Яралов знает прекрасно, о чем я говорю, – заявил Усатый.
- Все преступления, которые совершил Плахотнюк, они пытаются кому-то «пристроить». У нас в краже из «Банка де Экономий» виноват оказался только Филат, в отмывании денег – только Платон. Да, Филат, Платон и все остальные, кто замешаны были в этих преступных действиях, должны отвечать по закону. Но вместе с ними должны сидеть и Ботнарь, и Плахотнюк, и Чижиченко», - подытожил лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.
Пенсионные льготы для женщин отменены во избежание дискриминации мужчин – Министр ...Просмотров: 4657
Контролируемые Плахотнюком правоохранительные органы устроили репрессии в Гагаузии ...Просмотров: 6886
Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов ...Просмотров: 30110
|21.12.2016
|Дестабилизацию ситуации в Гагаузии спровоцировал прокурор из ближайшего окружения Плахотнюка
|20.12.2016
|Петренко призвал честных полицейских исполнить свой долг перед обществом, арестовав Плахотнюка (ВИДЕО)
|10.12.2016
|Неугодные режиму артисты устроили уличный концерт на ступенях Национального дворца (ВИДЕО)
|05.12.2016
|Марк Ткачук просит прочтения