Петренко призвал честных полицейских исполнить свой долг перед обществом, арестовав Плахотнюка (ВИДЕО) ...

Экс-депутат, политзаключенный Григорий Петренко обратился к полицейским по случаю Дня полиции с альтернативным посланием, в котором призывает их «соблюдать присягу и арестовать Плахотнюка и всю его шушеру».

«Пока полицией руководят бандиты, у нее никогда не будет доверия граждан, что бы ни говорил министр Жиздан». Об этом заявил бывший депутат, лидер оппозиционной партии "Наш дом - Молдова" Григорий Петренко.

После обращения, опубликованного с большим пафосом в социальных сетях министром внутренних дел Александру Жизданом, Петренко решил сказать полицейским «то, что им никогда не скажет министр Жиздан».

«В полиции есть немало достойных людей, которые честно выполняют свой долг, рискуют, в том числе своей жизнью, борясь с преступностью, с бандитизмом. Им, конечно же, честь и хвала! Это на самом деле их праздник.

Но, сегодня речь не о них. Я хочу обратиться ко всем сотрудникам правоохранительных органов, кто искренне и преданно служит бандитскому режиму Плахотнюка. Именно благодаря вам, наша страна Республика Молдова превратилась в полицейское государство. Благодаря вашей беспринципности и бесхребетности сегодня полиция Молдовы находится на службе у организованной преступной группировки под названием Демократическая партия Молдовы.

Благодаря вашей трусости, сегодня вас используют для разгона мирных акций протеста оппозиции. Сегодня вас используют для дачи ложных показаний в судах против протестующих, сегодня вас используют для участия в массовке на проправительственных митингах, сегодня вас используют для имитации борьбы с преступностью.

Сегодня вас используют! Используют, потому что вы даете себя использовать.

Уверен, что придет то время, когда ваши дети и внуки будут стыдиться, что их отец или дед служили в полиции в период диктатуры, что они травили оппозицию на мирных акциях протеста, что они охраняли дом Плахотнюка или здание GBC и Nobil. Уверен, что придет то время, когда многие из вас будут на скамье подсудимых за исполнение преступных приказов Плахотнюка.

Пока полицией руководят бандиты, у нее никогда не будет доверия граждан, что бы ни говорил министр Жиздан.

Я хочу обратиться ко всем сотрудникам полиции: соблюдайте присягу! Арестуйте Плахотнюка и всю его шушеру, всю его организованную преступную группировку! И тогда весь молдавский народ будет вам только аплодировать.

А пока "ПОЗОР" плахишовским исполнителям и "НЕТ" полицейскому государству», говорится в видео обращении бывшего депутата, записанным перед зданием Министерства внутренних дел, возле офиса Демпартии и перед правительством.