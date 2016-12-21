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Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов

Опубликовано : 20 декабрь 2016 г. 20:21 | Просмотров: 30124 | Категория: Власть, Криминал

Олигарх, координатор правящей коалиции и лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк пытался повлиять на следственные органы европейских стран, располагающих доказательствами его причастности к организации заказного убийства беглого банкира Германа Горбунцова.

Об этом в рамках проведенной во вторник пресс-конференции заявил мэр Бельц, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.

«Со всей ответственностью заявляю, что сегодня есть доказательства (доказательства, а не версии!), о том, что Плахотнюк и его окружение «заказали» Германа Горбунцова в Лондоне. А также о том, что люди Плахотнюка перевозили оружие для совершения  убийства в Бухаресте. Доставка автомата Калашникова и другого оружия была организована людьми Плахотнюка. Я честно могу сказать, что Плахотнюк не организовывал убийство в Бухаресте. Его организовало окружение, не ставя Плахотнюка в известность. А покушение в Лондоне организовал именно Плахотнюк. И этому есть доказательства», – заявил Ренато Усатый.

Он добавил, что следствию также известно о попытках Владимира Плахотнюка заблокировать через влиятельных лиц в России экстрадицию Виталия Проки в Румынию.

«Сотрудничая с правоохранительными органами, мне стало известно, что в 2013 году Владимир Плахотнюк через влиятельных людей в Российской Федерации пытался заблокировать следствие в Румынии и делал всё возможное, чтобы румынские следователи не смогли попасть к Виталию Прока для допроса. Господин Плахотнюк также делал всё, чтобы Прока не был экстрадирован в Румынию», – сказал Ренато Усатый, который утверждает, что сделал в то время всё, чтобы Прока, вопреки желанию Плахотнюка, отправился в Румынию.

«После моей встречи с представителями следствия, я сделал всё возможное, чтобы Прока был в кратчайшие сроки экстрадирован. Были установлены его множественные контакты с преступной группировкой, которой руководит Плахотнюк», – сообщил Усатый.     

Мэр Бельц отметил, что на протяжении долгого периода олигарху удавалось сваливать совершенные им преступления на других, однако финал истории уже близок.

«Он пытается представить дело так, что все деньги украл Филат, а отмывал деньги исключительно Платон. Свои преступления он вечно пытается на кого-то повесить. Но я уверяю вас, что в один день появится публичная информация и в Румынии, и в Великобритании о преступлениях, совершенных криминальной группировкой во главе с Владимиром Плахотнюком».  

Ранее уже сообщалось, что после того, как олигарх Владимир Плахотнюк узнал о намерении находящегося в румынской тюрьме киллера Виталия Проки дать признательные показания по делу о покушении на беглого банкира Германа Горбунцова, внезапно активизировались подконтрольные Плахотнюку структуры МВД и Прокуратуры. Для того чтобы отвести внимание от появившейся информации о непосредственной причастности Плахотнюка к организации заказного убийства Горбунцова, было сфабриковано уголовное дело на Ренато Усатого. Кроме того, чтобы заставить Проку молчать в Кишиневе были арестованы жена, родственники и его доверенные лица.

Плахотнюк использовал контролируемые им структуры прокураты, МВД, СИБа и одного из своих адвокатов. Кроме того, шантажируя Проку, находящегося в румынской тюрьме по обвинению в убийстве, была организована операция по аресту его бывшей жены, а также ее брата, который сегодня содержится в СИЗО, фактически в качестве заложника.

Операцией руководил ближайший помощник Плахотнюка – генеральный секретарь Демпартии Константин Ботнарь, при посредничестве адвоката Раду Чижиченко.

Примечательно, что контролируемая Плахотнюком Генеральная прокуратура демонстративно игнорирует разразившийся скандал, несмотря на предъявленные подтверждающие документы и аудиозаписи.



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