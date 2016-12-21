Контролируемые Плахотнюком правоохранительные органы устроили репрессии в Гагаузии ...

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Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали сразу двоих человек по обвинению в подкупе избирателей на избирательном участке, где на прошедших выборах в региональный парламент проиграл ставленник Демпартии.
Во вторник днем, демонстративно, с привлечением вооруженных сотрудников в масках, сначала был задержан на 72 часа по обвинению в подкупе избирателей секретарь Наблюдательного совета «Телерадио Гагаузии» Анатолий Мавроди.
Спустя некоторое время, вечером, по этому же обвинению была задержана 64-летняя пенсионерка Елена Тодорова, возглавлявшая комиссию на избирательном участке №1/2 в г.Комрат.
На этом участке победителем был объявлен нынешний спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. Результаты выборов на этом участке были опротестованы контркандидатом Константинова - Виталием Драгой, поддерживаемым Демпартией. Решением Комратской Апелляционной палаты был произведен пересчет голосов, который подтвердил первоначальные результаты. После этого, местная прокуратура возбудила уголовное дело по факту подкупа избирателей.
Как Мавроди, так и Тодорова были помещены в СИЗО в Кагуле. Офицеры НЦБК приняли эти меры, несмотря на преклонный возраст Елены Тодоровой. Кроме того, аресты были произведены без предварительного уведомления.
Башкан Гагаузии уже выступила с заявлением относительно задержания секретаря Наблюдательного совета OK GRT Анатолия Мавроди, расценив действия сотрудников НЦБК, преследующие цель «запугать жителей автономии и повлиять на политические процессы, связанные с утверждением судебными инстанциями итогов выборов в Народное собрание».
Ирина Влах обратилась к новоизбранному президенту Игорю Додону, спикеру парламента Андриану Канду, премьер-министру Павлу Филип, главам дипмиссий, аккредитованным в Молдове с призывом «выступить гарантом законности процессуально-следственных действий в отношении Анатолия Мавроди». На момент распространения Заявления Башкана, еще не было известно о задержании Едены Тодоровой.
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