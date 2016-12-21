Заказные действия Центра по борьбе с коррупцией выводят гагаузов на улицы
В среду в Комрате состоится митинг в поддержку задержанных жителей Комрата, необоснованно обвиненных в подкупе избирателей.
Митинг протеста пройдет по призыву родственников и друзей задержанных и помещенных в Кагульский следственный изолятор.
Местные СМИ сообщили, что митинг состоится 21 декабря, в 13 часов дня на площади у Комратского дома культуры.
Ранее уже сообщалось, что во вторник сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали сразу двоих человек по обвинению в подкупе избирателей на избирательном участке, где на прошедших выборах в региональный парламент проиграл ставленник Демпартии.
Во вторник днем, демонстративно, с привлечением вооруженных сотрудников в масках, сначала был задержан на 72 часа по обвинению в подкупе избирателей секретарь Наблюдательного совета «Телерадио Гагаузии» Анатолий Мавроди.
Спустя некоторое время, вечером, по этому же обвинению была задержана 64-летняя пенсионерка Елена Тодорова, возглавлявшая комиссию на избирательном участке №1/2 в г.Комрат.
На этом участке победителем был объявлен нынешний спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. Результаты выборов на этом участке были опротестованы контркандидатом Константинова - Виталием Драгой, поддерживаемым Демпартией. Решением Комратской Апелляционной палаты был произведен пересчет голосов, который подтвердил первоначальные результаты. После этого, местная прокуратура возбудила уголовное дело по факту подкупа избирателей.
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