Пенсионные льготы для женщин отменены во избежание дискриминации мужчин – Министр ...

Власти мотивировали необходимость повышения возраста выхода на пенсию для женщин заботой о мужчинах и требованием ранее неизвестных международных обязательств Молдовы.

Об этом в ходе организованной пресс-конференции заявила министр социальной защиты и труда Стелла Григораш, отметившая, что внедрение пенсионной реформы поддержано неким «гражданским обществом».

Как сообщается в пресс-релизе министерства «целый пакет законодательных и нормативных актов обеспечат справедливую, финансово стабильную пенсионную систему и прогарантируют достойную жизнь каждому пенсионеру».

«Реформа пенсионной системы является спасательным кругом находящейся на грани коллапса системы, а сейчас, как никогда, мы имеем поддержку со стороны Правительства, гражданского общества, партнеров по развитию во имя спасения этой системы. Граждане Молдовы получат более лучшую и достойную старость, основанную на справедливости и финансовой стабильности пенсию. Новая реформа вернет доверие граждан в пенсионную систему и в органы власти», - уверена министр Григораш, представляющая Демпартию.

Примечательно, что по утверждению министра лишение возрастных льгот, а также льгот при начислении трудового стажа для женщин, отменены с целью недопущения дискриминации мужчин.

В этой связи Григораш отметила, что унификация пенсионного возраста для женщин и мужчин (63 года) и уравнивание трудового стажа (34 года) вызвано необходимостью соблюдения рекомендаций Комитета ООН по применению принципа равенства между мужчинами и женщинами в сфере труда и социальной безопасности.

Кроме того, Григораш сослалась и на Рекомендацию Комитета министров Совета Европы от 1987 года «о необходимости создания пособий по возрасту и инвалидности». По мнению министра, именно этот документ Совета Европы обязывает Молдову повысить пенсионный возраст для женщин. Как утверждает министр, в этой Рекомендации Совета Европы прописано, что «Предусмотренный национальным законодательством пенсионный возраст должен быть одинаковым для всех граждан, вне зависимости от системы социальной защиты, к которой они принадлежат».

Министр не уточнила, каким образом Молдова умудрялась не соблюдать эту Рекомендацию с момента вступления, в 1995 году, в Совет Европы.

Ранее уже сообщалось, что парламент проигнорировал критику проекта пенсионной реформы и увеличил до 63 лет возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин.

Изменения войдут в силу с 1 января 2017 года. Согласно новым положениям, пенсионный возраст и стаж для мужчин и женщин будет постепенно уравнен. Пенсионный возраст для мужчин к 1 января 2019 года будет увеличен до 63 лет (по 4 месяца ежегодно), а пенсионный возраст для женщин до 1 июля 2028 года (по 6 месяцев в год) будет увеличен также до 63 лет.

Пенсионная реформа была инициирована Демпартией, несмотря на то, что ее лидер Мариан Лупу в ходе президентских выборов на всех своих встречах с избирателями гарантировал, что пенсионный возраст не изменится и останется прежним — 57 лет и 62 года.