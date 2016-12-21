"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Берлине ...

Группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за проведение теракта на рождественском базаре в Берлине.

Как отмечает Deutsche Welle, об этом сообщило во вторник подконтрольное группировке агентство "Амак".

Подлинность этого сообщения пока не подтверждена, однако оно было распространено по обычным для исламистов каналам в интернете, передает агентство dpa. Форма заявления также соответствует прежним признаниям экстремистов. В нем говорится, что теракт стал реакцией на призывы совершать нападения на страны, участвующие в операциях международной антиджихадистской коалиции

Органы безопасности Германии уже ранее высказывали предположение, что преступление имеет исламистскую подоплеку.

Комментируя это сообщение, министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maizière) заявил: "Мы получили это предположительное признвние так называемого "Исламского государства", которое на деле является террористической бандой". Органы безопасности Германии работают полным ходом, подчеркнул министр. "И никто не успокоится до тех пор, пока преступник или преступники не будут пойманы", - указал глава МВД.

Накануне, вечером 19 декабря, на рождественском базаре в столице Германии грузовик врезался в толпу людей. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Власти квалифицировали произошедшее, как террористический акт. Вскоре после этого нападения полиция задержала подозреваемого, однако не смогла доказать его причастность к преступлению и позднее освободила.