США расширили санкции против России
Министерство финансов США объявило о расширении санкций, введенных против России из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины.
В расширенный список внесены семь физических лиц и несколько десятков организаций, а также два судна под российским флагом.
В частности, в список попали Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев и Евгений Пригожин. Должности попавших в санкционный список людей министерство финансов не уточняет.
При этом не исключено, что речь идет, в частности, о топ-менеджере уже попавшего под санкции банка "Россия" Михаиле Клишине, родственнике акционера того же банка Юрия Ковальчука, главе "Национальной Медиа Группе" Кирилле Ковальчуке, а также о бизнесмене Евгении Пригожине, которого называют "поваром Путина" и владельцем "фабрики прокремлевских интернет-троллей".
Список компаний, против которых введены санкции, пополнили помимо прочих самарская компания "Транс-Флот", "Крымские железные дороги" и "Крымские порты". В список также попали танкеры "Маршал Жуков" и "Сталинград", принадлежащие "Транс-Флоту".
Кроме того, минфин США ввел ограничительные меры в отношении 26 дочерних структур компании "Новатэк" и Россельхозбанка, которые сами уже были в санкционном списке.
Объявляя о расширении санкционного списка, представитель американского минфина Джон Смит заявил, что цель этих санкций - "продолжать давление на Россию таким образом, чтобы она по-прежнему ощущала цену оккупации Крыма, а также чинить препятствия тем, кто поддерживает насилие и нестабильность на Украине".
Первые санкции в отношении отдельных российских чиновников и предпринимателей были введены США весной 2014 года на фоне аннексии Крыма. Попавшим в список людям запрещен въезд в США, а их активы в стране заморожены.
Впоследствии США неоднократно расширяли санкционный список в связи с ролью Москвы в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины. В Вашингтоне считают, что Россия оказывала прямую поддержку пророссийским формированиям в Донбассе, Москва это отрицает.
Источник: BBC
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