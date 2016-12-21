Дестабилизацию ситуации в Гагаузии спровоцировал прокурор из ближайшего окружения Плахотнюка ...

Проведенные накануне в Комрате аресты обвиненных в подкупе избирателей были осуществлены под руководством прокурора по особым делам и борьбе с организованной преступностью Николая Китороагэ.

Китороагэ известен, как один из особо приближенных к Плахотнюку и лично преданных ему прокуроров.

Национальный центр по борьбе с коррупцией опроверг информацию о возможной причастности к проведенным в Комрате задержаниям.

Ранее сообщалось, что во вторник в Комрате были задержаны сразу два человека по обвинению в подкупе избирателей на избирательном участке, где на прошедших выборах в региональный парламент проиграл ставленник Демпартии.

Во вторник днем, демонстративно, с привлечением вооруженных сотрудников в масках, сначала был задержан на 72 часа по обвинению в подкупе избирателей секретарь Наблюдательного совета «Телерадио Гагаузии» Анатолий Мавроди.

Спустя некоторое время, вечером, по этому же обвинению была задержана 64-летняя пенсионерка Елена Тодорова, возглавлявшая комиссию на избирательном участке №1/2 в г.Комрат.

На этом участке победителем был объявлен нынешний спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. Результаты выборов на этом участке были опротестованы контркандидатом Константинова - Виталием Драгой, поддерживаемым Демпартией. Решением Комратской Апелляционной палаты был произведен пересчет голосов, который подтвердил первоначальные результаты. После этого, местная прокуратура возбудила уголовное дело по факту подкупа избирателей.

Проведенные прокурорами из Кишинева дейсвтия вызвали резкую критику со стороны руководства Автономии, а на 13 часов был объявлен митинг протеста, который соберется у Комратского Дома культуры.