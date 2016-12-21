Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове
"Amnesty International Moldova" выражает озабоченность по поводу уголовных дел, возбужденных против адвокатов представителей оппозиции Анны Урсаки и Эдуарда Руденко.
В официальном заявлении, опубликованном 21 декабря, AIM требует "справедливых и прозрачных стандартов в отношении молдавских адвокатов". В то же время организация призывает власти РМ "применять в духе доброй воли Конституцию страны и закон, без политических влияний и нарушений международных обязательств".
"Amnesty International Moldova" выражает озабоченность по поводу недавно открытых уголовных дел в отношении адвокатов и правозащитников Республики Молдова. Эти адвокаты неоднократно критиковали способ производства дел, в которых они участвуют. По крайней мере, в двух подобных делах есть основания полагать, что расследования могут быть политически мотивированными. Речь идет об Анне Урсаки и Эдуарде Руденко, они оба является адвокатами в делах со значительным политическим резонансом, а именно в делах Григория Петренко и Вячеслава Платона", говорится в заявлении.
"Amnesty International" предупреждает, что "политический прессинг на адвокатов представителей оппозиции не допускается в соответствии с международными стандартами защиты профессии адвоката, принятыми Комитетом министров Совета Европы 25.10.2000, в котором говорится, что:
"Следует принять все необходимые меры для обеспечения уважения, за- щиты и поощрения свободы осуществления профессии адвоката без дискриминации и неправомерного вмешательства со стороны органов власти или общественности, в особенности в свете соответствующих положений Европейской конвенции по правам человека".
Организация отмечает, что "и ранее "Amnesty International Moldova" выражала озабоченность в отношении дела Петренко и политически мотивированного преследования".
"Среди дел, отслеживаемых AIM, фигурируют и дела г-на Вячеслава Платона и Владимира Филата. В этом контексте AIM запросила встречу с Владимиром Филатом и Вячеславом Платоном во время визита в пенитенциар N 13, но получила отказ. AIM обеспокоена еще и тем, что после этого визита и другие адвокаты обратились в офис AIM, заявляя, что и им было отказано встречаться со своими клиентами в пенитенциаре N 13, вопреки национальным законам и международным стандартам", говорится в документе.
AIM сообщает, что "недавно были возбуждены уголовные дела в отношении двух других адвокатов и правозащитников, Вячеслава Цуркана и Максима Белинского. Эти уголовные дела также вызывают обоснованные подозрения относительно корректного соблюдения законных процедур".
"Отмечаем, что государство Республика Молдова не может преследовать представителей адвокатуры. Государство должно беспристрастно и строго следовать положениям XVII Конгресса Организации Объединенных Наций в Гаване (Куба) - 27.08.1990 по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями без какой-либо дискриминации.
Считаем, что орган уголовного преследования и молдавские власти обязаны применять в духе доброй воли Конституцию страны и закон, без политических влияний и нарушений международных обязательств", констатирует "Amnesty International Moldova".
Источник: moldnews.md
Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...Просмотров: 956
Местные власти Бельц показали пример обеспечения здоровым питанием детских учреждений (ВИДЕО) ...Просмотров: 1699
|21.12.2016
|Дестабилизацию ситуации в Гагаузии спровоцировал прокурор из ближайшего окружения Плахотнюка
|20.12.2016
|Петренко призвал честных полицейских исполнить свой долг перед обществом, арестовав Плахотнюка (ВИДЕО)
|10.12.2016
|Неугодные режиму артисты устроили уличный концерт на ступенях Национального дворца (ВИДЕО)
|05.12.2016
|Марк Ткачук просит прочтения