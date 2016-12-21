Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове ...

"Amnesty International Moldova" выражает озабоченность по поводу уголовных дел, возбужденных против адвокатов представителей оппозиции Анны Урсаки и Эдуарда Руденко.

В официальном заявлении, опубликованном 21 декабря, AIM требует "справедливых и прозрачных стандартов в отношении молдавских адвокатов". В то же время организация призывает власти РМ "применять в духе доброй воли Конституцию страны и закон, без политических влияний и нарушений международных обязательств".

"Amnesty International Moldova" выражает озабоченность по поводу недавно открытых уголовных дел в отношении адвокатов и правозащитников Республики Молдова. Эти адвокаты неоднократно критиковали способ производства дел, в которых они участвуют. По крайней мере, в двух подобных делах есть основания полагать, что расследования могут быть политически мотивированными. Речь идет об Анне Урсаки и Эдуарде Руденко, они оба является адвокатами в делах со значительным политическим резонансом, а именно в делах Григория Петренко и Вячеслава Платона", говорится в заявлении.

"Amnesty International" предупреждает, что "политический прессинг на адвокатов представителей оппозиции не допускается в соответствии с международными стандартами защиты профессии адвоката, принятыми Комитетом министров Совета Европы 25.10.2000, в котором говорится, что:

"Следует принять все необходимые меры для обеспечения уважения, за- щиты и поощрения свободы осуществления профессии адвоката без дискриминации и неправомерного вмешательства со стороны органов власти или общественности, в особенности в свете соответствующих положений Европейской конвенции по правам человека".

Организация отмечает, что "и ранее "Amnesty International Moldova" выражала озабоченность в отношении дела Петренко и политически мотивированного преследования".

"Среди дел, отслеживаемых AIM, фигурируют и дела г-на Вячеслава Платона и Владимира Филата. В этом контексте AIM запросила встречу с Владимиром Филатом и Вячеславом Платоном во время визита в пенитенциар N 13, но получила отказ. AIM обеспокоена еще и тем, что после этого визита и другие адвокаты обратились в офис AIM, заявляя, что и им было отказано встречаться со своими клиентами в пенитенциаре N 13, вопреки национальным законам и международным стандартам", говорится в документе.

AIM сообщает, что "недавно были возбуждены уголовные дела в отношении двух других адвокатов и правозащитников, Вячеслава Цуркана и Максима Белинского. Эти уголовные дела также вызывают обоснованные подозрения относительно корректного соблюдения законных процедур".

"Отмечаем, что государство Республика Молдова не может преследовать представителей адвокатуры. Государство должно беспристрастно и строго следовать положениям XVII Конгресса Организации Объединенных Наций в Гаване (Куба) - 27.08.1990 по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями без какой-либо дискриминации.

Считаем, что орган уголовного преследования и молдавские власти обязаны применять в духе доброй воли Конституцию страны и закон, без политических влияний и нарушений международных обязательств", констатирует "Amnesty International Moldova".