Гражданские активисты требуют прекратить гонения властей на посла ЕС в Молдове ...

В среду ряд известных в Молдове общественных деятелей направили руководству Европейской комиссии, Европарламента, Совета Европы, Европейского Совета, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, главам дипломатических миссий в Молдове Обращение, в котором они выразили свое возмущение развязанной структурами Владимира Плахотнюка травли в отношении Главы Миссии Евросоюза в Молдове. Кроме того, в Обращении была дана оценка и предпринимаемым властями Молдовы мерам по подавлению демократии.

Под распространенным в социальных сетях Обращением моментально стали подписываться сотни гражданских активистов, осудивших нападки правящего в Молдове режима на европейского дипломата.

По мнению авторов Обращения, нападки на главу Делегации ЕС «являются прямым следствием деградации демократии в Молдове. «Мы осуждаем подобного рода практику, которая стала слишком частым явлением в деятельности местных политически подконтрольных СМИ», - говорится в Обращении.

Подписанты документа отмечают глубокую озабоченность по поводу направления развития Молдовы в последний период. «Прошедшие выборы лишь усугубили так называемую "стабильность", о которой говорят власти. Это период совпал с последними штрихами в строительстве захваченного государства – креатуры Владимира Плахотнюка, являющегося де-факто правителем страны и называющегося себя неконституционным названием "координатор парламентского большинства"», - отмечают общественные деятели.

Авторы Обращения подчеркивают, что руководители таких правоохранительных органов, как Генеральная прокуратура или СИБ, не лояльны народу Молдовы, демонстрируя свою лояльность человеку, который их назначил, повинуясь не закону, а прямым приказам Плахотнюка.

В Обращении отмечено, что Плахотнюк, подчинил себе уже не только правительство, парламент, юстицию, но и СМИ, а также ряд неправительственных организаций, которые зачастую оправдывают злоупотребления, совершенные нынешними властями, или просто предпочитают отмалчиваться.

«Список людей, пострадавших от такого положения дел, уже достаточно велик. Людям угрожают, дискредитируют их, шантажируют и преследуют с целью заставить их молчать. Ситуация ухудшилась до такой степени, что даже представители дипломатического корпуса становятся мишенью этих атак, а нападки на представителя Евросоюза в Молдове выходят за рамки всех возможных «красных линий», - заявляют гражданские активисты, отметив , что пример давления на представителя Евросоюза со стороны СМИ Плахотнюка демонстрирует, что может сделать эта пропагандистская машина с любым человеком, позволившим себя критику в адрес молдавских властей.

Общественники призвали институты ЕС обусловить помощь Молдове требованием осуществления реальных реформ, направленных на освобождение незаконно захваченных государственных учреждений.

«Наш голос становится сильнее, и мы не будем молчать. Но ваши голоса также должны быть услышаны в Молдове. Твердая и бескомпромиссная позиция, занятая нашими европейскими партнерами о том, что происходит в нашей стране является критически важной для молдавской демократии, и для европейского будущего Молдовы», - отмечается в Обращении представителей гражданского общества Молдовы, направленного руководству Евросоюза после организованной структурами Плахотнюка травли главы Делегации ЕС в Молдове.

Среди подписантов Обращения такие представители гражданского общества, как Алексей Тулбуре, Паша Парфений, Сергей Тофилат, Наталья Морарь.

Ранее уже сообщалось, что 18 декабря принадлежащий Плахотнюку медиа-холдинг массово распространил обращение вице-председателя Ассоциации Aktiv Hilfe fur Kinder Валентиной Джеамэнэ, подписавшейся в качестве «представителя гражданского общества» в Европейскую комиссию в связи «с недипломатическим поведением» посла ЕС в Молдове, появившемся в отказе поддерживать фонд "Edelweiss”, принадлежащий олигарху Владимиру Плахотнюку.

Нападки на посла ЕС в Молдове начались сразу после того, как Пиркка Тапиола жестко раскритиковал молдавские власти за нарушение прав человека и контроль над юстицией.