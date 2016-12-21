МЕНЮ
Twitter
﻿ 71
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:19  

Всемирный банк потребовал пересмотра закона «о легализации капитала»

21.12.2016  

К зданию одного из самых одиозных судов Молдовы возложили траурные венки (ФОТО)

21.12.2016  

Гражданские активисты требуют прекратить гонения властей на посла ЕС в Молдове

21.12.2016  

Amnesty International обратила внимание на растущее количество заказных дел в Молдове

21.12.2016  

Дестабилизацию ситуации в Гагаузии спровоцировал прокурор из ближайшего окружения Плахотнюка

21.12.2016  

США расширили санкции против России
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Гражданские активисты требуют прекратить гонения властей на посла ЕС в Молдове

Опубликовано : 21 декабрь 2016 г. 16:38 | Просмотров: 1264 | Категория: Люди

Травля, организованная медиа-холдингом олигарха Владимира Плахотнюка, в отношении главы Делегации ЕС в Молдове Пиркки Тапиола вызвала ответную реакцию со стороны представителей гражданского общества.

В среду ряд известных в Молдове общественных деятелей направили руководству Европейской комиссии, Европарламента, Совета Европы, Европейского Совета, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, главам дипломатических миссий в Молдове Обращение, в котором они выразили свое возмущение развязанной структурами Владимира Плахотнюка травли в отношении Главы Миссии Евросоюза в Молдове. Кроме того, в Обращении была дана оценка и предпринимаемым властями Молдовы мерам по подавлению демократии.

Под распространенным в социальных сетях Обращением моментально стали подписываться сотни гражданских активистов, осудивших нападки правящего в Молдове режима на европейского дипломата. 

По мнению авторов Обращения, нападки на главу Делегации ЕС «являются прямым следствием деградации демократии в Молдове. «Мы осуждаем подобного рода практику, которая стала слишком частым явлением в деятельности местных политически подконтрольных СМИ», - говорится в Обращении.

Подписанты документа отмечают глубокую озабоченность по поводу направления развития Молдовы в последний период. «Прошедшие выборы лишь усугубили так называемую "стабильность", о которой говорят власти. Это период совпал с последними штрихами в строительстве захваченного государства – креатуры Владимира Плахотнюка, являющегося де-факто правителем страны и называющегося себя неконституционным названием "координатор парламентского большинства"», - отмечают общественные деятели.

Авторы Обращения подчеркивают, что руководители таких правоохранительных органов, как Генеральная прокуратура или СИБ, не лояльны народу Молдовы, демонстрируя свою лояльность человеку, который их назначил, повинуясь не закону, а прямым приказам Плахотнюка. 

В Обращении отмечено, что Плахотнюк, подчинил себе уже не только правительство, парламент, юстицию, но и СМИ, а также ряд неправительственных организаций, которые зачастую оправдывают злоупотребления, совершенные нынешними властями, или просто предпочитают отмалчиваться.

«Список людей, пострадавших от такого положения дел, уже достаточно велик. Людям угрожают, дискредитируют их, шантажируют и преследуют с целью заставить их молчать. Ситуация ухудшилась до такой степени, что даже представители дипломатического корпуса становятся мишенью этих атак, а нападки на представителя Евросоюза в Молдове выходят за рамки всех возможных «красных линий», - заявляют гражданские активисты, отметив , что пример давления на представителя Евросоюза со стороны СМИ Плахотнюка демонстрирует, что может сделать эта пропагандистская машина с любым человеком, позволившим себя критику в адрес молдавских властей.

Общественники призвали институты ЕС обусловить помощь Молдове требованием осуществления реальных реформ, направленных на освобождение незаконно захваченных государственных учреждений.

«Наш голос становится сильнее, и мы не будем молчать. Но ваши голоса также должны быть услышаны в Молдове. Твердая и бескомпромиссная позиция, занятая нашими европейскими партнерами о том, что происходит в нашей стране является критически важной для молдавской демократии, и для европейского будущего Молдовы», - отмечается в Обращении представителей гражданского общества Молдовы, направленного руководству Евросоюза после организованной структурами Плахотнюка травли главы Делегации ЕС в Молдове.

Среди подписантов Обращения такие представители гражданского общества, как Алексей Тулбуре, Паша Парфений, Сергей Тофилат, Наталья Морарь.

Ранее уже сообщалось, что 18 декабря принадлежащий Плахотнюку медиа-холдинг массово распространил обращение вице-председателя Ассоциации Aktiv Hilfe fur Kinder Валентиной Джеамэнэ, подписавшейся в качестве «представителя гражданского общества» в Европейскую комиссию в связи «с недипломатическим поведением» посла ЕС в Молдове, появившемся в отказе поддерживать фонд "Edelweiss”, принадлежащий олигарху Владимиру Плахотнюку.

Нападки на посла ЕС в Молдове начались сразу после того, как Пиркка Тапиола жестко раскритиковал молдавские власти за нарушение прав человека и контроль над юстицией.



Похожие новости
ЛЮДИ
Гражданские активисты требуют прекратить гонения властей на посла ЕС в Молдове

Гражданские активисты требуют прекратить гонения властей на посла ЕС в Молдове ...

Просмотров: 1264
Петренко призвал честных полицейских исполнить свой долг перед обществом, арестовав Плахотнюка (ВИДЕО)

Петренко призвал честных полицейских исполнить свой долг перед обществом, арестовав Плахотнюка (ВИДЕО) ...

Просмотров: 6561
Неугодные режиму артисты устроили уличный концерт на ступенях Национального дворца (ВИДЕО)

Неугодные режиму артисты устроили уличный концерт на ступенях Национального дворца (ВИДЕО) ...

Просмотров: 8563
Марк Ткачук просит прочтения

Марк Ткачук просит прочтения ...

Просмотров: 1737
Две украинские биатлонистки готовятся представлять Молдову

Две украинские биатлонистки готовятся представлять Молдову ...

Просмотров: 1172
Ткачук: В качестве президента Додон лишь продолжит свое сотрудничество с Плахотнюком

Ткачук: В качестве президента Додон лишь продолжит свое сотрудничество с Плахотнюком ...

Просмотров: 16606


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

LIVE: Детали уголовного преследования в отношении Ренато Усатого 20.12.2016

Просмотров: 3739
LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве

LIVE: 11.00 // Почему Плахотнюк оказывает давление по делу Проки, обвиненного в заказном убийстве

Просмотров: 4544
LIVE: 14:30 / 06.12.2016 Митинг в поддержку Феликса Гринку

LIVE: 14:30 / 06.12.2016 Митинг в поддержку Феликса Гринку

Просмотров: 1481
LIVE: Акция протеста в связи с незаконным возбуждением уголовного дела в отношении Ренато Усатого 05.12.2016

LIVE: Акция протеста в связи с незаконным возбуждением уголовного дела в отношении Ренато Усатого 05.12.2016

Просмотров: 2051
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюк распорядился выдать паспорт находящемуся в Интерполе «черному банкиру» Горбунцову

Плахотнюк распорядился выдать паспорт находящемуся в Интерполе «черному банкиру» Горбунцову

Просмотров: 32277
Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов

Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов

Просмотров: 30117
Новые показания, подтверждающие причастность Плахотнюка к организации заказного убийства (ВИДЕО)

Новые показания, подтверждающие причастность Плахотнюка к организации заказного убийства (ВИДЕО)

Просмотров: 25859
Плахотнюк торгует свободой смертельно больного человека, заставляя его оклеветать Ренато Усатого

Плахотнюк торгует свободой смертельно больного человека, заставляя его оклеветать Ренато Усатого

Просмотров: 18724
Глава Центра по борьбе с коррупцией рассказал, кто ему мешает (ВИДЕО)

Глава Центра по борьбе с коррупцией рассказал, кто ему мешает (ВИДЕО)

Просмотров: 18298
Обвиненный в организации заказного убийства пообещал «навести порядок в стране» (ВИДЕО)

Обвиненный в организации заказного убийства пообещал «навести порядок в стране» (ВИДЕО)

Просмотров: 18206
ЭКСКЛЮЗИВ: В Украине отменено ранее принятое решение об экстрадиции Платона в Молдову (DOC)

ЭКСКЛЮЗИВ: В Украине отменено ранее принятое решение об экстрадиции Платона в Молдову (DOC)

Просмотров: 17768
Плахотнюк организовал травлю Главы Делегации ЕС в Молдове

Плахотнюк организовал травлю Главы Делегации ЕС в Молдове

Просмотров: 17096
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 4138
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 5348
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 5041
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 5361
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 7319
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Всемирный банк потребовал пересмотра закона «о легализации капитала»

Всемирный банк потребовал пересмотра закона «о легализации капитала»

21.12.2016  К зданию одного из самых одиозных судов Молдовы возложили траурные венки (ФОТО)
21.12.2016  Дестабилизацию ситуации в Гагаузии спровоцировал прокурор из ближайшего окружения Плахотнюка
21.12.2016  Пенсионные льготы для женщин отменены во избежание дискриминации мужчин – Министр
ЛЮДИ
Гражданские активисты требуют прекратить гонения властей на посла ЕС в Молдове

Гражданские активисты требуют прекратить гонения властей на посла ЕС в Молдове

20.12.2016  Петренко призвал честных полицейских исполнить свой долг перед обществом, арестовав Плахотнюка (ВИДЕО)
10.12.2016  Неугодные режиму артисты устроили уличный концерт на ступенях Национального дворца (ВИДЕО)
05.12.2016  Марк Ткачук просит прочтения
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов

Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов

17.12.2016  Молдова замешана в коррупционной сделке по продаже Украине двигателей для БТР-80 (ВИДЕО)
17.12.2016  Саакашвили раскрыл схему «черного» экспорта вооружения из Молдовы в Украину (DOC)
15.12.2016  Преданы гласности факты вымогательства Плахотнюком ложных показаний на Усатого (ВИДЕО + DOC)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2016 (104)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)
Сентябрь 2016 (120)
Август 2016 (73)
Июль 2016 (106)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank