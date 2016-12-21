К зданию одного из самых одиозных судов Молдовы возложили траурные венки (ФОТО) ...

Руководство «Нашей партии» возложило похоронные венки у столичного суда сектора Рышкань, где было продолжено заседание по сфабрикованному делу против Ренато Усатого.

К венкам, которые сторонники Усатого сложили у входа в здание суда, прикреплены ленты со скорбными надписями: «В память о справедливой Юстиции», «Павшей от рук Плахотнюка Юстиции», ”Veșnică pomenire Justiției moldovenești” («Вечная память молдавской Юстиции»), «E trist în jur, Justiția, fără tine» (Грустно без тебя, Юстиция»), «De la toți cei care respectă Legea» («От всех законопослушных»).

Однопартийцы Ренато Усатого решили таким образом выразить свой протест в связи с лавиной сфабрикованных дел в отношении самого лидера «Нашей партии», а также других членов партии: Феликса Гринку, Эдуарда Патрашко, Николая Хачко.

Суд столичного сектора Рышкань под руководством Олега Мелничука известен, как одно из самых коррумпированных учреждений судебной системы. В этом суде рассматриваются все заказные политические дела, решения по которым заранее обсуждаются и планируются судьями и прокурорами в интересах правящего режима.