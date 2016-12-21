Всемирный банк потребовал пересмотра закона «о легализации капитала» ...

Принятый властями в первом чтении законопроект «о либерализации капитала» вызвал негативную реакцию со стороны Всемирного банка.

В четверг Всемирный банк распространил Заявление, в котором продвигаемый молдавскими властями закон расценен, как представляющий «целый ряд коррупционных рисков».

В этой связи, Всемирный банк предупредил Молдову, что «Антикоррупционный пакет» законов может стать определяющим моментом для оказания бюджетной поддержки, оказываемой Всемирным банком Молдове в будущем.

«Мы продолжаем диалог с молдавскими властями и ожидаем, что новый закон не будет принят без его существенного изменения», - говорится в Заявлении Всемирного банка.

Кроме того, в Заявлении отмечается, что «ВБ разделяет обоснованную обеспокоенность гражданского общества и продолжит поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией во благо рядовых граждан Молдовы».

Ранее уже сообщалось, что правящее большинство утвердило в первом чтении законопроект «о либерализации капитала», несмотря на критику инициативы со стороны гражданского общества.

Законопроект предусматривает возможность физическим лицам, включая чиновников, прокуроров и судей, чтлегализовать свою незадекларированную собственность, а также капитал, при уплате 2% от стоимости задекларированного имущества.

Инициатива этого законопроекта принадлежит Андриану Канду, Сергею Сырбу, Игорю Время, Корнелу Падневичу и Роману Боцану.