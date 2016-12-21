Ставленник Додона извинился перед Плахотнюком ...

В опубликованном в газете Timpul интервью Тимофти рассказал о своих ошибках, о которых он сожалеет.

«С моей стороны были реакции, которые, возможно, были импульсивными и были вызваны взрывоопасностью ситуации, в которой мы находились. Один из таких моментов касался выдвижения кандидатуры Плахотнюка на должность премьер-министра. Тогда, я сделал заявления, основанные на недостаточно проверенных данных. Если помните, я ссылался на давление, которое на меня якобы оказывается, на угрозу возбуждения уголовных дел против членов моей семьи (речь шла о моем сыне). Я сказал это на эмоциях. Позже, мне были представлены доказательства того, что имеющаяся у меня информация была ложной, меня ввели в заблуждение люди из моего ближайшего окружения, я не хотел бы озвучивать публично причины этого. Я позже сказал и Плахотнюку, что был неправ тогда и что политика есть политика», - заявил Николай Тимофти.

Тимофти объяснил, что решил исправить это «недоразумение» публично посредством интервью. «Я подумал о том, что мне следует исправить это недоразумение публично, при подходящем случае, таком как это интервью. Тем более что на тему информации, о которой я говорю, тогда интенсивно спекулировали в обществе и она дошла и до иностранных послов, аккредитованных в Молдове. Может, я принимал и другие не совсем верные решения, но время пока не сказало своего слова…», - добавил Тимофти.

«Недоразумение», о котором говорит Тимофти, имело место 17 декабря 2015 года, когда после его отказа выдвинуть Плахотнюка кандидатом в премьер-министры, он пригласил послов стран ЕС, заявив, что стал жертвой целенаправленной атаки со стороны олигарха Владимира Плахотнюка.

Николае Тимофти стал президентом 16 марта 2012 года, когда лидер Партии социалистов Игорь Додон обеспечил необходимое для его избрания количество голосов в парламенте. Четыре года спустя, Додон аргументировал свое решение избрать Тимофти желанием спасти Молдову «от негативных рейтингов».