«Эксперт» медиа-холдинга Плахотнюка будет представлять гражданское общество в Совете по неподкупности
Лояльный олигарху Владимиру Плахотнюку «эксперт в области прав человека» Серджиу Остаф назначен парламентом в состав Совета по неподкупности.
В парламенте объявлено, что Остаф буде представлять в совете «гражданское общество». Его кандидатура была утверждена голосами 56 депутатов.
Примечательно, что другой кандидат, участвовавший в конкурсе на замещение этой должности, Мирча Танасов, не явился на собеседование.
«Учитывая, что документы господина Остафа были в порядке, после собеседования в Юридической комиссии, было принято решение предложить его кандидатуру на утверждение на пленарном заседании парламента», - заявила в своем докладе председатель Комиссии Раиса Апольски.
Серджиу Остаф является директором Ресурсного центра по правам человека (CReDO).
В то же время, известно, что с 2013 года Остаф выступает с лояльными заявлениями в адрес властей, являясь постоянным экспертом принадлежащих олигарху Владимиру Плахотнюку телеканалов.
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