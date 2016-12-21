«Эксперт» медиа-холдинга Плахотнюка будет представлять гражданское общество в Совете по неподкупности ...

Лояльный олигарху Владимиру Плахотнюку «эксперт в области прав человека» Серджиу Остаф назначен парламентом в состав Совета по неподкупности.

В парламенте объявлено, что Остаф буде представлять в совете «гражданское общество». Его кандидатура была утверждена голосами 56 депутатов.

Примечательно, что другой кандидат, участвовавший в конкурсе на замещение этой должности, Мирча Танасов, не явился на собеседование.

«Учитывая, что документы господина Остафа были в порядке, после собеседования в Юридической комиссии, было принято решение предложить его кандидатуру на утверждение на пленарном заседании парламента», - заявила в своем докладе председатель Комиссии Раиса Апольски.

Серджиу Остаф является директором Ресурсного центра по правам человека (CReDO).

В то же время, известно, что с 2013 года Остаф выступает с лояльными заявлениями в адрес властей, являясь постоянным экспертом принадлежащих олигарху Владимиру Плахотнюку телеканалов.