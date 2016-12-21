Посол США в Молдове выступил в качестве адвоката «стабильности» олигарха Плахотнюка
Джеймс Петтит не видит проблем в концентрации власти в руках одного человека и хвалит подконтрольную олигарху Плахотнюку власть за обеспечение «стабильности».
Об этом посол США в Молдове заявил накануне в эфире телеканала TV7.
По мнению американского дипломата, уходящий год «вне зависимости от того, как он начался, был отмечен необходимой стабильностью». Посол отметил действия власти, которая, понимая отношение к ней со стороны населения, «сделала ряд попыток для улучшения этого мнения».
«Знаю, что правительство и парламент время от времени позволили участие гражданского общества при разработке определенных законопроектов. Это – только начало. Думаю, что есть определенное желание сделать некоторые дела транспаренто», - заметил по этому поводу Петтит, подчеркнув, что «у нас хорошие и позитивные отношения с властью».
На просьбу прокомментировать факт концентрации власти в руках Владимира Плахотнюка, посол США сравнил эту ситуацию с ситуацией в США после прошедших президентских выборов, где и в Конгрессе правят республиканцы, и президент – республиканец.
«Я признаю концентрацию власти в одних руках, как факт. Но, я видел вполне хорошее сотрудничество между парламентом и правительством. Есть так называемое парламентское большинство, которое вполне эффективно координирует работу правительства и утверждение необходимых законов», - подчеркнул посол США.
Говоря о Плахотнюке, не занимающем никакой должности в государстве, но официально координирующем власть, Джеймс Петтит сообщил, что надеется, что Плахотнюк среди талантливых и открытых людей, которые хотят улучшить ситуацию в стране.
Кроме того, по совершенно неизвестным причинам, посол США уверен, что Плахотнюк является «избранным народом». «Для нас совершенно нормально встречаться с Плахотнюком, как избранником граждан Молдовы», - заявил американский дипломат, комментируя встречи Виктории Нуланд с олигархом Владимиром Плахотнюком, оставив незамеченной реплику о том, что Плахотнюка никто ни на каких выборах не избирал.
Владимир Плахотнюк является самым одиозным молдавским политиком, полностью контролирующим власть и юстицию в Молдове. Плахотнюк обладает самым высоким антирейтингом среди политиков. Согласно разным соцопросам, к нему негативно относятся около 90% молдавских граждан.
Посол США в Молдове выступил в качестве адвоката «стабильности» олигарха Плахотнюка ...Просмотров: 1573
«Эксперт» медиа-холдинга Плахотнюка будет представлять гражданское общество в Совете по неподкупности ...Просмотров: 776
Ставленник Додона извинился перед Плахотнюком ...Просмотров: 1063
Дестабилизацию ситуации в Гагаузии спровоцировал прокурор из ближайшего окружения Плахотнюка ...Просмотров: 4696
|17:42
|«Эксперт» медиа-холдинга Плахотнюка будет представлять гражданское общество в Совете по неподкупности
|20.12.2016
|Петренко призвал честных полицейских исполнить свой долг перед обществом, арестовав Плахотнюка (ВИДЕО)
|10.12.2016
|Неугодные режиму артисты устроили уличный концерт на ступенях Национального дворца (ВИДЕО)
|05.12.2016
|Марк Ткачук просит прочтения