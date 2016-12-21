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Посол США в Молдове выступил в качестве адвоката «стабильности» олигарха Плахотнюка

Опубликовано : 22 декабрь 2016 г. 19:24 | Просмотров: 1576 | Категория: Власть

Джеймс Петтит не видит проблем в концентрации власти в руках одного человека и хвалит подконтрольную олигарху Плахотнюку власть за обеспечение «стабильности».

Об этом посол США  в Молдове заявил накануне в эфире телеканала TV7.

По мнению американского дипломата, уходящий год «вне зависимости от того, как он начался, был отмечен необходимой стабильностью». Посол отметил действия власти, которая, понимая отношение к ней со стороны населения, «сделала ряд попыток для улучшения этого мнения».

«Знаю, что правительство и парламент время от времени позволили участие гражданского общества при разработке определенных законопроектов. Это – только начало. Думаю, что есть определенное желание сделать некоторые  дела транспаренто», - заметил по этому поводу Петтит, подчеркнув, что «у нас хорошие и позитивные отношения с властью».

На просьбу прокомментировать факт концентрации власти в руках Владимира Плахотнюка, посол США сравнил эту ситуацию с ситуацией в США после прошедших президентских выборов, где и в Конгрессе правят республиканцы, и президент – республиканец.

«Я признаю концентрацию власти в одних руках, как факт. Но, я видел вполне хорошее сотрудничество между парламентом и правительством. Есть так называемое парламентское большинство, которое вполне эффективно координирует работу правительства и утверждение необходимых законов», - подчеркнул посол США.

Говоря о Плахотнюке, не занимающем никакой должности в государстве, но официально координирующем власть, Джеймс Петтит сообщил, что надеется, что Плахотнюк среди талантливых и открытых людей, которые хотят улучшить ситуацию в стране.

Кроме того, по совершенно неизвестным причинам, посол США уверен, что Плахотнюк является «избранным народом». «Для нас совершенно нормально встречаться с Плахотнюком, как избранником граждан Молдовы», - заявил американский дипломат, комментируя встречи Виктории Нуланд с олигархом Владимиром Плахотнюком, оставив незамеченной реплику о том, что Плахотнюка никто ни на каких выборах не избирал.

Владимир Плахотнюк является самым одиозным молдавским политиком, полностью контролирующим власть и юстицию в Молдове. Плахотнюк обладает самым высоким антирейтингом среди политиков. Согласно разным соцопросам, к нему негативно относятся около 90% молдавских граждан.



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