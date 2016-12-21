Польские депутаты потребовали прекратить преследование неугодных Плахотнюку правозащитников (DOC) ...

Группа депутатов польского Сейма направили Заявление властям Республики Молдова, в котором осуждают преследования молдавских адвокатов, оппозиции и правозащитников, неугодных олигарху Владимиру Плахотнюку. В частности польские парламентарии бьют тревогу после случаев с травлей адвокатов Анны Урсаки и Эдуарда Руденко.

Польские парламентарии обратились к министру юстиции, генпрокурору Молдовы, которых призывают «положить конец травле адвокатов, правозащитников, а также судей и прокуроров, которые отказались участвовать в политических делах».

«Наше письмо было передано также главе Делегации ЕС в Молдове, поскольку олигарх Плахотнюк подозревается среди прочего в хищении средств ЕС и торговле наркотиками», сообщает в социальных сетях один из подписантов документа Марцин Свенцицкий.

Польские парламентарии «осуждают злоупотребления Плахотнюка против неугодных адвокатов и политиков».

«В качестве членов польского парламента мы решительно осуждаем злоупотребления господина Плахотнюка и политическое вмешательство в деятельность молдавских госучреждений, прокуратуры, судебных инстанций и СМИ. Осуждаем действия, направленные против адвокатов, правозащитников, гражданских активистов, против независимых прокуроров и судей, которые отказались участвовать в политически мотивированных процессах», говорится в документе.

«Мы требуем от властей Молдовы немедленно прекратить все политические репрессии против адвокатов Урсаки и Руденко», говорится также в обращении.

Письмо польских депутатов было передано прокурору Республики Молдова Эдуарду Харунжену, министру юстиции РМ Владимиру Чеботарю, председателю Суда сектора Рышкань Олегу Мельничуку, председателю Суда сектора Центр Екатерине Паланчук.

Аналогичное письмо было подписано на прошлой неделе семью депутатами Европейского парламента, представителями пяти крупных групп и передано в адрес молдавских властей с требованием прекратить репрессии против неудобных адвокатов и оппозиционных политиков.