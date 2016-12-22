Избрание Додона признают только депутаты партии Плахотнюка и социалисты ...

Депутаты всех фракций, кроме фракций Демпартии и ПСРМ, отказались от участия в церемонии инаугурации Игоря Додона в качестве президента.

Об этом депутаты заявили в четверг в ходе пленарного заседания парламента.

Как объявила лидер фракции ПКРМ Инна Шупак, «Партия коммунистов не признает законность президентских выборов, поэтому мы считаем избранного президента нелегитимным».

«Хочу объявить, что Либеральная партия не будет участвовать в этой церемонии. Вы себе выбрали президента, вы его и коронуйте, несите ему цветы, что хотите. Он не наш президент», - заявил лидер ЛП Михай Гимпу.

«Мы не согласны с последними заявлениями Додона, которые выходят за рамки простой политической риторики, но представляют его, ведь то же самое он делал и во время избирательной кампании», - объяснил причину неучастия депутатов от ЛДПМ в церемонии.

Несколько ранее, в социальных сетях Юрий Лянкэ объявил о неучастии трех депутатов руководимой им Европейской народной партии в торжествах.

Единственными, кто примет участие Додона в церемонии инаугурации на должность президента будут депутаты от Партии социалистов и Демпартии, фактически принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку.