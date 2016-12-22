Додон сменил своего ставленника на посту президента ...

Считающий себя всенародно избранным президентом Игорь Додон официально вступил в должность президента.

Церемония инаугурации прошла во Дворце Республики. Додон был приведен к присяге временно исполняющим обязанности председателя Конституционного суда Виктором Попа и председателем парламента Андрианом Канду.

Церемонию инаугурации проигнорировали все фракции парламента, за исключением фракции принадлежащей олигарху Плахотнюку Демпартии и фракции ПСРМ, в которую входил сам Игорь Додон.

Перед Дворцом Республики собрались сторонники Игоря Додона, скандировавшие «Додон», «Молдова!», «Викторие».

Додон стал пятым президентом Республики Молдова и сменил на этой должности Николае Тимофи, который был избран благодаря поддержке Додона, 16 марта 2012 года, когда руководимая нынешним лидером Партии социалистов Игорем Додоном группа трех депутатов стала решающей силой, обеспечившей утверждение Тимофти в должности.

Накануне голосования за Тимофти, Додон объявил, что в ходе беседы с предложенным властями кандидатом на должность президента, «Тимофти выдержал тест на государственность».