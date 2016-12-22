Додон грубо нарушил процедуру инаугурации и поставил под сомнение свою легитимность ...

Легитимность Игоря Додона в качестве президента поставлена под сомнение, после того, как его инаугурация была фактически неправомочной.

О серьезном нарушении процедуры инаугурации, и, соответственно, ее нелегитимности написал в соцсетях экс-депутат Григорий Петренко.

Как сообщил Петренко, пятницу был нарушен Закон об инаугурации Президента, поскольку согласно закону президент приносит присягу «перед Парламентом и Конституционным судом».

«Так вот, хочу обратить внимание, что «перед Парламентом и КС», а не перед меньшинством депутатов», - написал Петренко.

В этой связи Петренко приводит положение закона, определяющего, что церемония инаугурации президента проводится в ходе «совместного торжественного заседания Парламента и Конституционного суда».

«В Законе ясно сказано о заседании. Любое заседание, в том числе Парламента не может состояться в отсутствие большинства его участников. Для Парламента кворум 51 депутат, для КС 2/3 его членов.

Сегодня на совместном торжественном заседании Парламента и КС не было кворума. Отсутствовали 3 фракции, а также часть депутатов от ДПМ и перебежчиков из ПКРМ.

Фактически, заседание было неправомочным!!! Ну а если заседание неправомочно, то и любые присяги, данные на нём ничтожны!», - уточнил экс-депутат Григорий Петренко.

23 декабря, на состоявшейся во Дворце Республики инаугурации Игоря Додона публично отказались участвовать представители трех фракций парламента: ПКРМ, ЛДПМ, ЛП и трех депутатов от «партии Лянкэ». В церемонии участвовал лишь депутаты Партии социалистов, а также часть депутатов Демпартии и несколько депутатов, ранее покинувших Партию коммунистов.