Самый одиозный молдавский политик возглавил правящую в Молдове партию ...

Его первым заместителем в партии стал премьер-министр Павел Филип.

Решение об этом было принято единогласно на проведенном в субботу съезде Демпартии.

В своей программной речи Плахотнюк объявил, что одной из главных целей его мандата в руководстве партии является «оптимизация парламента и правительства, передача народу реального контроля над парламентом», дав понять о начале подготовленного им изменения избирательной системы в пользу избрания депутатов по одномандатным округам и сокращения количества депутатов парламента.

Особо обратила на себя внимание фраза из программной речи нового лидера ДПМ, считающегося одним из виновных в «краже века» из банковской сферы, а также в незаконной приватизации госсобственности: «Для всех тех, кто ворует, пришло время сесть в тюрьму, вне зависимости от их связей и имеющегося у них блата (Лексика сохранена – Ред.).

Ведущий работу съезда депутат Никифорчук, известный своей причастностью к мафии контрабандистов транквилизаторами в ЕС, а также обвиненный в подкупе избирателей и должностных лиц, объявил, что инициатива о выдвижении Плахотнюка принадлежит бывшему лидеру ДПМ Мариану Лупу.

Плахотнюк объявил, что в своем новом официальном качестве он добьется того, что Демпартия станет «партией молдован», поскольку, по его мнению, все другие партии в своей борьбе и риторике забыли о молдованах.

Согласно данным всех соцопросов, олигарх Владимир Плахотнюк обладает самым высоким антирейтингом в Молдове. К нему негативно относятся около 90% молдавских граждан.

Примечательно, что Плахотнюк стал официальным лидером на фоне разразившегося в Молдове скандала относительно новых деталей дела по организации заказного убийства беглого банкира Германа Горбунцова.

Ранее уже сообщалось, что после того, как олигарх Владимир Плахотнюк узнал о намерении находящегося в румынской тюрьме киллера Виталия Проки дать признательные показания по делу о покушении на беглого банкира Германа Горбунцова, внезапно активизировались подконтрольные Плахотнюку структуры МВД и Прокуратуры.

Плахотнюк использовал контролируемые им структуры прокураты, МВД, СИБа и одного из своих адвокатов. Кроме того, шантажируя Проку, находящегося в румынской тюрьме по обвинению в убийстве, была организована операция по аресту его бывшей жены, а также ее брата, который сегодня содержится в СИЗО, фактически в качестве заложника.

Операцией руководил ближайший помощник Плахотнюка – генеральный секретарь Демпартии Константин Ботнарь, при посредничестве адвоката Раду Чижиченко.

Контролируемая Плахотнюком Генеральная прокуратура демонстративно игнорирует разразившийся скандал, несмотря на предъявленные подтверждающие документы и аудиозаписи.