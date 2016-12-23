Строители «партии №1» заслушивались упоительной речью своего кормчего (ВИДЕО)
На прошедшем в субботу сезде, новый лидер Демпартии Владимир Плахотнюк явно утомил своей предрождественской программной речью не только рядовых партийцев, но даже и бывшего лидера Мариана Лупу.
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