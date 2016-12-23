Рогозин считает, что Додон является выразителем «корней и ценностей» молдован ...

Прибывший в субботу в Кишинев вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что проблемы молдо-российских взаимоотношений могут быть решены уже на ближайшей встрече на высшем уровне в Москве.

Об этом Рогозин заявил по итогам своей встречи с Игорем Додоном, вступившим в пятницу в должность президента.

Рогозин дал понять, что неоднозначно расцениваемый в молдавском обществе Игорь Додон рассматривается Кремлем в качестве доверенного лица. «Для нас очень важно иметь в Кишиневе политическую фигуру во власти, которая способна решать эти проблемы (молдо-российского сотрудничества – Ред.). Кто мог бы слушать, высказывать свою позицию исходя из национальных интересов Молдавии», - заявил Рогозин, добавив, что в Москве рассчитывают на прорывность результатов встречи президентов России и Молдовы, которая намечена на 17 января в Москве.

Кроме того, согласно заявлениям Рогозина, Додон стал победителем в существующем в Молдове «соотношении сил».

«Мы внимательно следили за всенародными выборами президента Молдавии и понимаем существующее здесь соотношение сил… Эти выборы продемонстрировали эволюцию самосознания молдавского народа, который возвращается к своим корням и ценностям», - уточнил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Ранее уже сообщалось, что лидер Партии социалистов Игорь Додон одержал сомнительную победу на прошедших 30 октября – 13 ноября выборах президента, которые были организованы правящим большинством в нарушение Конституции.