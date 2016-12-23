Самолет Минобороны России потерпел крушение над Черным морем ...

На борту воздушного судна находились 92 человека - военнослужащие, а также артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ.

Ту-154 российского Минобороны пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. Находящиеся на борту артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Среди пассажиров были также журналисты трех российских телеканалов – Первый, НТВ и «Звезда».

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.