Самолет Минобороны России потерпел крушение над Черным морем
На борту воздушного судна находились 92 человека - военнослужащие, а также артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ.
Ту-154 российского Минобороны пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. Находящиеся на борту артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.
Среди пассажиров были также журналисты трех российских телеканалов – Первый, НТВ и «Звезда».
Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.
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