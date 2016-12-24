Израиль ввел санкции в отношении ООН и стран, поддержавших антиизраильскую резолюцию ...

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о намерении пересмотра отношений Израиля с ООН в связи с принятой накануне резолюцией Совета безопасности, объявляющей еврейское строительство на территориях нарушением международного права.

Об этом Нетаниягу заявил на церемонии зажжения первой ханукальной свечи вместе с инвалидами Армии обороны Израиля.

«Это решение является позорным. Нет большего абсурда, чем назвать Стену плача и еврейский квартал Иерусалима оккупированной территорией», - заявил израильский лидер.

«Мы добьемся отмены этой резолюции, как добились отмены резолюции, объявившей сионизм разновидностью расизма», - пообещал Нетанияху.

Нетаниягу, занимающий также пост министра иностранных дел, распорядился вернуть для консультаций на родину израильских послов в Новой Зеландии и Сенегале. Израиль также отменит программу помощи африканской стране.

По личному указанию Нетаниягу был отменен визит в Израиль премьер-министра Украины, поддержавшей принятие Резолюции СБ ООН.

Кроме того, глава правительства Израиля отменил субсидирование 5 представительств ООН в Израиле. Речь идет о прекращении субсидирования им в размере 30 миллионов шекелей (ок. 8 миллионов долл.).

«Те, кто будут работать против нас, будут терпеть убытки, - заявил Нетаниягу. – Должна быть цена, как экономическая, так и политическая, за антиизраильские действия».

23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН была принята резолюция, осуждающая всю израильскую поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, считающемс в Израиле спорными территориями.

Резолюция призывает все страны мира проводить различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и "оккупированными территориями", а также категорически отрицает возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты.

Рзолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето (впервые с 1980 года). За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай.