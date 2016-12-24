Чиновники, повышающие тарифы на электроэнергию, воду и топливо, имеют зарплаты около 70 тысяч леев ...

Директора Национального агентства по регулированию в энергетике, постоянно принимающие решения о повышении тарифов для населения официально получают от 58 до 68 тысяч леев в месяц.

Несмотря на экономический кризис, зарплаты директоров НАРЭ выросли в 2015 г. примерно на 600 леев в месяц по сравнению с 2014 г. Согласно декларации о доходах, директор НАРЭ Серджиу Чобану получил в прошлом году доход с рабочего места в размере 817 690 леев или по 68 140 леев в месяц, пишет портал "anticoruptie.md".

В 2014 г. доход Чобану был на 74 тыс. леев меньше. Как и в предыдущие годы, Чобану декларировал участок под строительство, приобретенный в 2014 г., когда он был избран директором НАРЭ, и недостроенный дом, приобретенный в том же году. Чобану владеет также квартирой площадью 70 кв. метров.

Остальные три директора НАРЭ получали поменьше - примерно по 58 тыс. леев в месяц.

Так, Октавиан Лунгу декларирует за 2015 г. доход от деятельности в агентстве в размере 669 386 леев. Супруга Лунгу внесла в семейный бюджет 55 тыс. леев. Директор НАРЭ владеет банковскими депозитами на сумму 21 тыс. долл., 21 тыс. евро и около 50 тыс. леев. В его собственности дом площадью 270 кв. м. стоимостью 1,428 млн. леев и квартира 109,6 кв. м., приобретенная в 1995 году, стоимость которой - 654 тыс. леев. Также супруги Лунгу администрируют две компании - Danisan Consult и Universal Motors.

Еще один директор НАРЭ Генадие Пырцу декларирует за 2015 г. доход от зарплаты в размере 673 000 леев. К этой сумме добавляются еще 451 000 леев - дивиденды от деятельности компании ООО "DISC", которой владеет его супруга. Официально Светлана Пырцу - сотрудница компании "Moldtelecom", а также ООО, владелицей которого является. В собственности у супругов Пырцу - дом площадью 189 кв. м., приобретенный в 2010 году, и две квартиры: 89,6 кв. м. (2012) и 53,6 кв. м. (1999).

Из всех директоров НАРЭ Юрие Оникэ получал в 2015 г. самую маленькую зарплату - 653 000 леев. В прошлом году Оникэ продал машину и гараж, получив более 310 тыс. леев. В 2014 г. Оникэ приобрел себе новый дом примерно за один млн. леев. Тогда же он взял несколько банковских кредитов на общую сумму 1,270 млн. леев.

Год назад в результате горячих дискуссий в парламенте о необходимости лимитирования зарплат руководителей НАРЭ директор Серджиу Чобану заявлял журналистам, что получает в месяц всего 30 000 леев.

НАРЭ контролируется председателем Демпартии, олигархом Владимиром Плахотнюком.