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LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Опубликовано : 27 декабрь 2016 г. 08:55 | Просмотров: 18510 | Категория: Завершенные трансляции




Пресс-конференция на тему: «Шантаж и незаконность против семьи Гаспарян-Давитян набирает новые обороты».



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LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

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