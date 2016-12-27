LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства
Пресс-конференция на тему: «Шантаж и незаконность против семьи Гаспарян-Давитян набирает новые обороты».
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Пресс-конференция на тему: «Шантаж и незаконность против семьи Гаспарян-Давитян набирает новые обороты».
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