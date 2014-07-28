Додон увольняет министра, которого пять дней назад пригласил на свою инаугурацию
Считающий себя всенародно избранным президентом, Игорь Додон подписал указ об отставке министра обороны Анатолия Шалару.
Утром во вторник Игорь Додон даже опубликовал текст указа на своей странице в Facebook.
Примечательно, что согласно тексту документа, Додон мотивировал отставку Шалару статьей Конституции (ст.98(6)), которая прямо указывает на необходимость наличия предложения об отставке министра со стороны премьер-министра.
В свою очередь, Шалару, отреагировав на опубликованный указ, заявил, что это «результат плодотворного сотрудничества между Михаем Гимпу и Игорем Додоном, которое завершилось моей отставкой». Ранее, до вступления Игоря Додона в должность, лидер Либеральной партии, которая направила Шалару в правительство, обратился к президенту с требованием об отставке Шалару, объяснив это «отзывом политического доверия».
О том, что одним из первых указов будет указ об отставке министра обороны, Додон заявлял в ходе своей избирательной кампании. Несмотря на демонстрируемое публично противостояние, Додон направил приглашение Шалару на свою инаугурацию, которая прошла 23 декабря. Тогда, Шалару, получив приглашение от Додона, публично объявил, что Додон не его президент, отказавшись прийти на инаугурацию.
Премьер-министр Павел Филип пока ничего не сообщал о позиции правительства относительно указа Додона об отставке Шалару.
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