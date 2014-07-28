Прокурор Кишинева не считает резонансным дело о травле газом манифестантов в День независимости (ВИДЕО)
Несмотря на реакцию мировых СМИ в связи с применением паралитического газа для подавления мирной манифестации в День независимости Молдовы, глава прокуратуры Кишинева Игорь Попа не причислил это дело к разряду «резонансных» дел, находящихся в производстве муниципальной прокуратуры.
Глава прокуратуры Кишинева Игорь Попа, известный своей причастностью к клану олигарха и председателя Демпартии Владимира Плахотнюка, перечислил несколько дел, которые он посчитал «резонансными», рассмотренными муниципальными прокурорами в 2016 году.
Среди нескольких дел, перечисленных прокурором Попа, не оказалось ни одного. Связанного с нарушением прав человека, незаконным отчуждением публичной собственности с участием прокуроров и судей, а также заказных политических дел, находящихся в производстве муниципальной прокуратуры в последнее время.
Среди этих дел не оказалось также и известное далеко за пределами Молдовы дело о незаконном применении полицией паралитического газа в отношении мирных манифестантов.
Дело находилось на рассмотрении прокурора прокуратуры Кишинева Виталия Казаку, которому были приведены все доказательства незаконного применения силы и газа полицейскими в День независимости. Несмотря на это, Казаку посчитал «абсолютно законными» действия полиции, мотивировав «отсутствием элементов правонарушения».
Сейчас, действия прокуроров по этому делу обжалованы в суде столичного сектора Рышкань.
Ранее уже сообщалось, что по призыву в социальных сетях, в День независимости в Кишиневе прошел спонтанный протест против организации правящим преступным режимом помпезных празднеств в условиях тотального сокращения социальных расходов и обнищания населения.
Для противодействия протесту, власти стянули в Кишинев весь личный состав всех силовых ведомств. Против протестующих был применен паралитический газ, а на центральную площадь и проспект Штефана чел Маре впервые был полностью запрещен доступ населению.
Среди организаций, осудивших противоправные действия полиции в День независимости была и Amnesty International, заявившая, что силами правопорядка были грубо попраны нормы международного права.
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