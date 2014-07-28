Дональд Трамп назвал ООН «клубом по интересам» ...

Избранный президент США Дональд Трамп назвал Организацию Объединенных Наций клубом, где люди собираются поговорить и хорошо провести время.

В своем "Твиттере" Трамп написал, что считает ООН организацией с большим потенциалом, который фактически не используется. Избранный президент США добавил, что его печалит этот факт.

Ранее Трамп раскритиковал принятие в Совбезе ООН резолюции, осуждающей строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Он призывал действующую администрацию США заблокировать принятие документа.

Однако в итоге представители США воздержались при голосовании, несмотря на то, что прежде регулярно блокировали подобные резолюции по Израилю. В результате за резолюцию проголосовали 14 стран-членов Совета Безопасности ООН, и она была принята.

Принятие резолюции разгневало премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что его страна не собирается выполнять требования резолюции. Также он обвинил в поддержке документа действующее политическое руководство США.

В свою очередь Трамп, комментируя принятие резолюции, написал, что после 20 января в ООН все будет иначе (на 20 января назначена его инаугурация). Ранее Трамп неоднократно выступал с заявлениями в поддержку Израиля.