Прокуроры преднамеренно игнорируют обвинения в причастности Плахотнюка к заказному убийству Горбунцова ...

Прокуроры также отказываются замечать доказательства шантажа, организованного ближайшим советником Плахотнюка – Константином Ботнарем, с целью неразглашения киллером Виталием Прока сведений, указывающих на причастность Плахотнюка к организации заказного убийства беглого банкира Герман Горбунцова.

В ходе проведенной во вторник пресс-конференции адвокат бывших родственников Виталия Проки - Александр Ботнарюк заявил, что в Генпрокуратуру была направлена жалоба с требованием о привлечении к ответственности главного советника Плахотнюка, Константина Ботнаря, а также Раду Чижиченко. Жалоба была направлена после опубликования аудиозаписей, свидетельствующих о шантаже, к которому прибегли представители клана Плахотнюка с целью заставить Проку от дачи показаний против Плахотнюка.

«19 декабря Венера Гаспарян подала жалобу в Генеральную прокуратуру с требованием о привлечении к уголовной ответственности Константина Ботнаря, Раду Чижиченко и остальных лиц из окружения Плахотнюка, чтобы привлечь их к ответственности за действия по данному делу», – заявил Ботнарюк.

По мнению адвоката, поведение Генпрокуратуры, которую в настоящий момент возглавляет ставленник Плахотнюка Эдуард Харунжен, выглядит более чем предсказуемо. «Как оказалось, жалоба была направлена в тот же отдел, который ведет уголовное дело в отношении Давида», – добавил адвокат.

При этом адвокат отметил, что для установления обстоятельств, подтверждающих причастность клана Плахотнюка к вымогательству ложных показаний у киллера Виталия Проки, по закону прокуроры были обязаны провести целый ряд мероприятий.Среди этих мер: запрос полной распечатки входящих и исходящих звонков Константина Ботнаря в период октябрь-декабрь этого года, Раду Чижиченко и остальных лиц, вовлеченных в эту схему. Кроме того, прокуроры были обязаны подать запрос в пенитенциарное учреждение Румынии, в котором содержится Прока, для подтверждения факта посещения Виталия Проки адвокатом Раду Чижиченко.

Кроме того, в ходе пресс-конференции был представлен фрагмент записи переговоров между бывшей тещей Виталяи Проки – Венерой Гаспарян и эмиссаром Ботнаря, адвокатом Раду Чижиченко. На записи отчетливо слышно, как в ходе разговора Чижиченко требует документ, в котором Прока напишет, что Плахотнюк не причастен к заказному убийству Горбунцова, взамен на освобождение арестованного сына Венеры Гаспарян. На просьбу Гаспарян предоставить гарантии освобождения, Чижиченко сообщил, что он говорит от лица «людей, которые слова на ветер не бросают».

Ранее уже сообщалось, что после того, как олигарх Владимир Плахотнюк узнал о намерении находящегося в румынской тюрьме киллера Виталия Проки дать признательные показания по делу о покушении на беглого банкира Германа Горбунцова, внезапно активизировались подконтрольные Плахотнюку структуры МВД и Прокуратуры. Для того чтобы отвести внимание от появившейся информации о непосредственной причастности Плахотнюка к организации заказного убийства Горбунцова, было сфабриковано уголовное дело на Ренато Усатого. Кроме того, чтобы заставить Проку молчать в Кишиневе были арестованы жена, родственники и его доверенные лица.

Плахотнюк использовал контролируемые им структуры прокураты, МВД, СИБа и одного из своих адвокатов. Кроме того, шантажируя Проку, находящегося в румынской тюрьме по обвинению в убийстве, была организована операция по аресту его бывшей жены, а также ее брата, который сегодня содержится в СИЗО, фактически в качестве заложника.

Операцией руководил ближайший помощник Плахотнюка – генеральный секретарь Демпартии Константин Ботнарь, при посредничестве адвоката Раду Чижиченко.