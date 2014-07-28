Бывший генпрокурор вошел в отборные «сливки Кишиневского царства», получив право переночевать в отеле Плахотнюка (ВИДЕО) ...

Одна из структур, контролируемых олигархом и председателем Демпартии Владимиром Плахотнюком, устроила в принадлежащем правительству Дворце Республики «бал», уже расцененный в соцсетях, как «пир во время чумы».

По словам организатора, все участники бала фитнес-центра AQUATERRA являются «творцами истории новой Молдовы».

Кроме того, как сказано в промо-ролике AQUATERRA, на балу были только «сливки Кишиневского царства».

Среди «сливок» были замечены бывший Генеральный прокурор Корнелий Гурин, а также бывшие коммунисты – вице-председатель парламента Владимир Витюк и бывший муниципальный советник Игорь Лупулчук.

Кульминацией пиршества стало определение «короля AQUATERRA», которым стал бывший Генеральный прокурор Гурин, который занимал свою должность впериод кражи миллиарда из банковской системы Молдовы. Гурин был «удостоен чести» провести ночь в президентском номере принадлежащего Плахотнюку отеля Nobil, а также однодневный тур на автомобиле Jaguar.

Спонсором мероприятия был салон Land Rover и Jaguar, принадлежащий главе фракции «коммунистов и беспартийных» в Кишиневском мунсовете, Василию Киртоке.