Власти продолжают преследование политзаключенных «группы Петренко»
Суд столичного сектора Рышкань полностью удовлетворил запрос прокуроров о продлении нахождения членов так называемой "группы Петренко" под судебным контролем еще на 30 дней, до 1 февраля 2017 г.
Судьи решили, что члены так называемой "группы Петренко" будут находиться под судебным контролем еще 30 дней, что предполагает запрет на участие в протестах и на выезд за пределы Республики Молдова. Соответствующее решение было принято во вторник, 27 декабря.
"Продлевается судебный контроль до 1 февраля 2017 года, с сохранением всех ограничений, обозначенных в предыдущем решении (начиная с лета 2016, которые предусматривают запрет на участие в акциях протеста и на выезд из страны)", - объявил председатель судейского состава.
В то же время "были отклонены как необоснованные" все запросы "группы Петренко", в том числе требование активистов об отмене данной меры.
Представители "группы Петренко" расценили решение Суда сектора Рышкань о продлении нахождения под судебным контролем как "самоуправное, необоснованное и незаконное", являясь "продолжением репрессий режима Плахотнюка" против Григория Петренко и его товарищей.
Бывший депутат, лидер оппозиционной партии «Наш дом – Молдова» (Красный блок) Григорий Петренко и его товарищи, арестованные после участия в антиолигархическом протесте в сентябре 2015 года, были признаны «политическими заключенными» в докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека, представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы и федеральным правительством Германии.
Источник: moldnews.md
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