В президентскую резиденцию Додона запрещен вход для журналистов (ВИДЕО)
Охрана считающего себя всенародно избранным президента Додона выгнала из здания журналиста, пожелавшего обратиться за разъяснениями к пресс-секретарю президента.
Сотрудники охраны президента вытолкали журналиста издания Ziarul de gardă, намеревавшегося получить разъяснения относительно новых условий вывешивания флагов перед входом в здание резиденции президента.
Как объяснил сотрудник Службы охраны, журналист не является «лицом, имеющим доступ на объект».
Дальнейшие дискуссии с пресс-секретарем Игоря Додона состоялись уже на улице.
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