Бывшие сотрудники медиа-холдинга Плахотнюка станут представителями «гражданского общества» в Комиссии по неподкупности
Состав Совета по неподкупности пополнится еще двумя представителями «гражданского общества», по странному стечению обстоятельств, имеющими отношение к олигарху Владимиру Плахотнюку.
Новыми членами Совета станут бывший директор телеканала PublikaTV, а ныне директор лояльного властям телеканала Realitatea Дмитрий Цыра и работавшая до недавнего времени на телеканале Canal2 тедеведущая Татьяна Пашковски.
Неделей раньше, другим представителем «гражданского общества» в этой структуре стал постоянный эксперт на телеканалах Плахотнюка, также лояльный правящему режиму директор Центра ресурсов по правам человека (CREDO) Сергей Остаф.
Цыра и Пашковски были выбраны Комиссией в которую входили зам.министра юстиции Анатолие Мунтяну; начальник управления законодательства Министерства юстиции Кристина Мельник; глав.ред. портала Moldovacurata.md Виорика Захария; председатель Союза адвокатов Нина Лозан и исполнительный директор Центра «Партнерство для развития» Алексей Бузу.
Примечательно, что Бузу, представляет «гражданское общество» Молдовы в структурах Евросоюза. На последних слушаниях по Молдове, прошедших в декабре в Европарламенте, представитель Бузу описал ситуацию в Молдове, как исключительно положительную, без какой-либо критики действий власти.
Из утвержденных до сих пор членов Совета по неподкупности, практически все подконтрольны олигарху, председателю Демпартии Владимиру Плахотнюку: председатель Высшего совета магистратуры – Виктор Мику, глава Высшего совета прокуроров - Мирча Рошиору, представитель Конгресса местных властей - Виорел Русу, а также директор CREDO Сергей Остаф.
Члены Совета по неподкупности назначаются на 5 лет.
Совет будет заниматься проверкой деклараций о доходах и интересах чиновников.
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