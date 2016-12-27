Власти Кишинева готовят повышение тарифа на воду ...

Руководство контролируемого Дорином Киртоакэ предприятия Apă-Canal Chișinău S.A. считает, что тариф на воду не соответствует расходам предприятия и должен быть пересмотрен в ближайшее вре

Об этом заявила директор предприятия Вероника Херца в ходе представленного во вторник отчета о своей деятельности за первые сто дней нахождения в руководстве Apă-Canal Chișinău S.A.

Херца посчитала «аргументом» в пользу повышения тарифа для кишиневцев на воду является «самый низкий уровень тарифа в стране». Директор даже сравнила тариф на воду в Кишиневе с самым высоким тарифом на воду, утвержденным в Чадыр-Лунге (32,40 лея за куб.м) и Глодянах (26,88 лея за куб.м). Приводя этот пример, Херца не стала уточнять, что себестоимость подачи воды в разных населенных пунктах зависит и от количества потребителей, которое в Кишиневе в десятки раз превышает показатели в указанных городах.

В этой связи, директор Apă-Canal Chișinău S.A. заявила, что вопрос о повышении тарифов на воду для потребителей Кишинева уже находится на рассмотрении НАРЭ.

Ныне действующий тариф на поставку воды в Кишиневе составляет 9,19 лея за куб.м.

Директор Apă-Canal Chișinău S.A. Вероника Херца является ставленником примара Дорина Киртоакэ и одним из руководителей праворадикальной Либеральной партии.