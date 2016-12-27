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Кому принадлежат сайты, героизирующие «черного банкира» Горбунцова

Опубликовано : 28 декабрь 2016 г. 11:19 | Просмотров: 297 | Категория: Расследования

Информационный портал 1News.md опубликовал журналистское расследование, темой которого стали медийные атаки на лидера “Нашей партии”, мэра Бельц Ренато Усатого.

Клеветнические статьи, которые размножаются в интернете, публикуются, на первый взгляд, на “независимых” и “не зависящих” друг от друга сайтах. Именно так себя позиционируют интернет-СМИ, как по команде, атакующие Усатого. Журналисты провели расследование и выяснили, что все далеко не так просто, как может показаться.

Ренато Усатого атакуют два человека, в применении к репутации которых часто используется термин "сомнительная".

Одного зовут Владимир Плахотнюк, а другого Герман Горбунцов. Один - миллиардер в самой бедной стране Европы. Другой - бывший миллиардер, получивший прозвище "черного банкира". У Плахотнюка в Молдове много телевизионных СМИ, а у Горбунцова два интернет-сайта (в России и в Молдове), один из которых уже много лет пишет об Усатом "новости", смахивающие на комедию. Заголовки один другого веселее. «Выдаст ли Россия «Хатико», «Ренато Усатый использует «солнцевский» опыт в организации молдавского «Майдана» и так далее. Ни в одном другом СМИ Российской Федерации ничего подобного о человеке, прожившем в России много лет, найти невозможно.

Не было таких "новостей" и в Молдове, пока Усатый не стал здесь оппозиционных политиком. Интернет-ресурсы Германа Горбунцова - это сайты Crimerussia и Crimemoldova. Первый он, сбегая в 2008 году из России, зарегистрировал на своего адвоката Вадима Веденина. Второй появился, когда Горбунцов сбежал из Молдовы, где на него открыто 5 уголовных дел, в том числе, о покушении на убийство Ренато Усатого. Кто стрелял в самого Горбунцова? На этот вопрос должно ответить следствие - британское, а не молдавское. Оно ведется с 2012 года. С тех пор Усатый неоднократно посещал Европейский союз и свободно перемещался по Европе, потому что Скотланд-Ярд не счел его подозреваемым. Однако, когда Усатый занялся в Молдове оппозиционной деятельностью, местная прокуратура тут же возбудила дело из-за предположения Горбунцова о том, что Усатый был заказчиком покушения на него. За год до этого "черный банкир" говорил совершенно противоположное, но в 2016-м он вдруг передумал, а молдавские следственные органы очень быстро объявили Ренато Усатого в розыск. Всё произошло в удобный для власти момент - накануне президентских выборов. С тех пор Усатого атакуют по двум фронтам. С одной стороны, так называемые следствие и суды, функционирующие в «захваченном государстве», а с другой - СМИ Владимира Плахотнюка и Германа Горбунцова. Эти двое стали партнерами на почве ненависти к Ренато Усатому, хотя за последнее время было представлено множество доказательств тому, что первый в 2012 году пытался убить второго. Горбунцов, возможно, мстит Усатому за историю с «Универсалбанком», «Черный банкир» пытался использовать этот банк в Молдове для отмывания денег, но в итоге лишился его. В 2012 году в Молдове было заведено уголовное дело о попытке покушения на Ренато Усатого, и Горбунцов в этом деле – подозреваемый.

Газета «Тимпул»: «По словам прокуроров, начавших уголовное дело, на жизнь Усатого покушался Герман Горбунцов, бывший глава банка. За голову Усатого Стратулату (Ион Стратулат, предполагаемый исполнитель, - ред.) полагалось 44% акций. Покушение на жизнь Рената Усатого было запланировано в июле-сентябре 2011 года, говорит Владимир Мошняга, прокурор, ведущий дело. «В то время „Universalbank” („UB”) был в судебных разбирательствах по гражданским делам с предприятием, которое представлял Усатый. По располагаемой нами информации в тот же период между Горбунцовым и Стратулатом наметилось сближение».

Причин, по которым Усатого пытается уничтожить Плахотнюк, предостаточно. На прошлой неделе оппозиционер выступил с новыми заявлениями о причастности Владимира Плахотнюка к покушению на Германа Горбунцова в Лондоне. Усатый рассказал, что банкира в 2008 году использовали в Молдове для разработки так называемых схем по «обналу», а когда дело было сделано, решили попросту убрать. Агентство Crimemoldova тут же нашло Горбунцова, и тот заявил, что Плахотнюк в его жизни и имуществе не нуждался, а медиа Плахотнюка поспешили информацию перепечатать. Журналистам Crimemoldova наверняка не составило труда найти собеседника, потому что он является их работодателем, а сами портал - молдавским филиалом Crimerussia. Последний, кстати, заблокирован в России 12 июля 2016 года по требованию Роскомнадзора за раскрытие личных данных и распространение клеветы.

 

Сайт Crimemoldova с момента своего появления был единственным в стране ресурсом, который всегда атаковал Ренато Усатого, размещая на своих страницах старые статьи своего «родителя» - российского сайта Crimerussia.Если, конечно, можно считать российским ресурс, зарегистрированный на фирму, офис которой находится в гонконгской оффшорной зоне.

Crimerussia был создан в 2009 году, якобы, для выведения на чистую воду преступников и коррупционеров, однако о Горбунцове он отзывается весьма лестно, а все проблемы, которые возникают у «черного банкира», это СМИ освещает с его позиций.

Биография Горбунцова размещена на этом сайте в рубрике «Бизнесмены». О том, что на бизнесмена заведены уголовные дела в России и других странах, в том числе, в Молдове, не сказано ни слова. А вот биография того же гражданина, которая размещена в популярном российском СМИ, которым Горбунцов не владеет. «СМИ, подчеркивая неоднозначность репутации Горбунцова в банковской среде, упоминали его прозвище Черный банкир».

Банкир решил оставить Родину, когда после ряда громких убийств, в причастности к организации которых его подозревают российские следственные органы. Герман Горбунцов являлся партнером финансиста Алексея Френкеля и владел 41 процентом акций в «Икредит-банке», где также являлся председателем совета директоров. Алексей Френкель в данный момент отбывает срок за убийство вице-президента Центробанка РФ Андрея Козлова. Как передает РБК, российский Следственный комитет также пытается допросить Горбунцова и по делу о покушении на его бизнес-партнера по «Конверс-групп» Александра Антонова. Согласно материалам дела, о которых неоднократно писали СМИ, между Горбунцовым и Антоновым были финансовые разногласия.
По сведениям "Росбалта", «нападение на Антонова имеет финансовые мотивы. Перед первым покушением определенные силы полагали, что Антонов должен им $106 млн, а сейчас наоборот: банкир выразил определенным силам финансовые претензии на $250 млн».
Под определенными силами и имеется в виду Горбунцов. «Антонов еще в 2007 году продал ему АКБ «Конверсбанк-Москва» с долгами на $106 млн. Горбунцов требовал вернуть эту сумму, партнер не торопился», - пишет РБК.

Впрочем, Горбунцов, конечно, из Лондона отрицает причастность к покушениям.Банков у него уже нет, зато есть долги на сотни миллионов в России и в других странах. Человек с подобной биографией и стал сегодня партнером Владимира Плахотнюка по медийному уничтожению Ренато Усатого.
Интернет-сайт Горбунцова Crimerussia (тогда он ещё был под доменом ru) появился в начале 2009 года, спустя некоторое время после того, как из России исчез сам Герман Горбунцов.

Впоследствии при таких же обстоятельствах в 2012 году был зарегистрирован и сайт Crimemoldova.com: после того, как в 2011 году Герман Горбунцов сбежал в Лондон, а в Молдове на него было заведено 5 уголовных дел. Агентство «Росбалт»: «Сейчас в производстве Генпрокуратуры Молдавии находятся пять уголовных дел, связанных с деятельностью Universalbank в период руководства им Горбунцовым (в том числе по факту нарушения правил кредитования граждан и "отмывания" денег). По большинству из них банкиру заочно предъявлены обвинения».
Когда Горбунцову придется бежать из Лондона, там, вероятно, будет зарегистрирован сайт crimeuk.сom.

В 2012 году сайт Crimemoldova.com был зарегистрирован на американскую компанию OSWALD UNIVERSAL LIMITED. Об этом свидетельствуют данные истории домена, полученные на основании платного запроса в сервис Who.is.

 

Crimerussia на 2012 год ещё числился за доменным регистратором hugedomains.com, потому что тогда сайт находился под доменом ru. Но в 2011 году российские СМИ писали, что crimerussia.ru зарегистрирован на компанию OSWALD UNIVERSAL LIMITED, ту же, на которую позднее зарегистрировали Crimemoldova.

В марте 2016 года оба сайта переместились на сервер Whois Privacy Corp., Компания расположена на Багамах в оффшорной зоне и не выдает данные о владельцах интернет-ресурсов, которые обслуживает.

 

Хотя сайт Crimemoldova «родился» в 2012 году, развиваться он начал только в январе 2016. 20 января на ресурсе zarplata.md было размещено первое объявление о поиске журналистов.

На данный момент и российский, и молдавский сайты «черного банкира» Горбунцова зарегистрированы на фирму, юридический адрес которой находится в развлекательном центре на Коулунском полуострове, с запада, юга и востока омываемом Южно-Китайским морем. То есть, в специальном административном районе Гонконга. Рубрика «Контакты» на сайтах Crimemoldova и Crimerussia указывает один и тот же адрес.

Вот эта улица, вот этот дом.

У фирмы Citadel Media Group LTD, которой принадлежат ресурсы Горбунцова, есть сайт. Он примечателен тем, что на его главной странице нет ни одной гиперссылки. На сайте лишь указано, что основной офис фирмы находится в Гонконге (по тому самому адресу).

Трудно сказать, есть ли у Citadel Media Group LTD ещё какие-то ресурсы. В магазине play.google.com она предлагает на продажу лишь мобильное приложение для сайта Crimerussia.

А журналистов приглашает работать не в Гонконг, а в подмосковное Лыткарино.



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