Суд отказал прокурору в бездоказательном требовании об аресте Ренато Усатого ...

Требование об аресте мэра Бельц, лидера «Нашей партии» Ренато Усатого было отклонено судом столичного сектора Чентру до предоставления прокурором доказательств о необходимости подобной меры.

Суд также обязал прокурора Бусуйок предоставить подобные доказательства на следующем заседании, которое состоится 24 января.

Как сообщил журналистам адвокат Анатол Истрате, сторона защиты потребовала, чтобы прокурор представил доказательства возбуждения аналогичного уголовного дела в Великобритании. Адвокаты считают, что прокурор Виталий Бусуйок, вероятно посчитал, что подобные доказательства должна представить сторона защиты, позабыв, о том, что правом на обращение в английские правоохранительные органы обладают исключительно органы молдавской прокуратуры.

Судья вынес решение о переносе заседания, обязав прокурора явиться на заседание с требуемыми доказательствами.

Очередное слушание по сфабрикованному в отношении Ренато Усатого требованию об его аресте состоится 24 января.