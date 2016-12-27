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Обама распространил «Закон Магнитского» и на Молдову

Опубликовано : 28 декабрь 2016 г. 17:05 | Просмотров: 825 | Категория: Мир

«Глобальный закон Магнитского» вошел в подписанный президентом США закон о военном бюджете на 2017 год.

Как сообщает «Голос Америки», президент Барак Обама в пятницу подписал закон о финансировании национальной обороны (NDAA) на 2017 год. Одно из положений этого документа, в частности, распространяет действие «Закона Магнитского» уже не только на Россию, но и на другие страны, где грубо нарушаются международно признанные нормы прав человека.

Изначально «Закон Магнитского» был рассчитан на применение против тех, кого США считают ответственными за гибель в заключении российского борца с коррупцией, юриста Сергея Магнитского. Теперь «Глобальный закон Магнитского» предусматривает ответственность коррумпированных чиновников и нарушителей прав человека в любой стране, лишая их права въезда в Соединенные Штаты и доступа к американским финансовым учреждениям.

Инициаторами принятия такого законодательного положения стали сенаторы Бенджамин Кардин и Джон Маккейн, а также конгрессмены Крис Смит и Джим Макговерн. Документ был поддержан представителями обеих партий, республиканцами и демократами.



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