Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО) ...

Каждое утро, окрестности дома, в котором проживает олигарх, председатель Демпартии Владимир Плахотнюк, патрулируются со специально обученной розыскной собакой.

Процедура очень похожа на действия взрывотехников, а собака подводится к каждой машине, припаркованной на общественной стоянке перед домом, в котором проживает олигарх.

По свидетельствам других жильцов дома, эта процедура уже стала обязательной на протяжении последних нескольких месяцев,.