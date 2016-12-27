Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)
Каждое утро, окрестности дома, в котором проживает олигарх, председатель Демпартии Владимир Плахотнюк, патрулируются со специально обученной розыскной собакой.
Процедура очень похожа на действия взрывотехников, а собака подводится к каждой машине, припаркованной на общественной стоянке перед домом, в котором проживает олигарх.
По свидетельствам других жильцов дома, эта процедура уже стала обязательной на протяжении последних нескольких месяцев,.
|Код видео:
Похожие новости
ВЛАСТЬ
Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО) ...Просмотров: 2136
Бывший генпрокурор вошел в отборные «сливки Кишиневского царства», получив право переночевать в отеле Плахотнюка (ВИДЕО) ...Просмотров: 2198
ВЛАСТЬ
|27.12.2016
|Бывшие сотрудники медиа-холдинга Плахотнюка станут представителями «гражданского общества» в Комиссии по неподкупности
ЛЮДИ
|20.12.2016
|Петренко призвал честных полицейских исполнить свой долг перед обществом, арестовав Плахотнюка (ВИДЕО)
|10.12.2016
|Неугодные режиму артисты устроили уличный концерт на ступенях Национального дворца (ВИДЕО)
|05.12.2016
|Марк Ткачук просит прочтения
БИЗНЕС
КРИМИНАЛ
|20.12.2016
|Плахотнюк пытался уничтожить доказательства своей причастности к организации заказного убийства Горбунцов