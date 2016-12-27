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Чего боится Плахотнюк (ВИДЕО)

Опубликовано : 29 декабрь 2016 г. 08:35 | Просмотров: 2132 | Категория: Власть

Каждое утро, окрестности дома, в котором проживает олигарх, председатель Демпартии Владимир Плахотнюк, патрулируются со специально обученной розыскной собакой. 

Процедура очень похожа на действия взрывотехников, а собака подводится к каждой машине, припаркованной на общественной стоянке перед домом, в котором проживает олигарх.

По свидетельствам других жильцов дома, эта процедура уже стала обязательной на протяжении последних нескольких месяцев,.


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